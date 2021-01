Liviu Dragnea ramane in penitenciar. Inalta Curte respinge ca inadmisibila cererea de revizuire a condamnarii definitive

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, are termen marti, 12 ianuarie, la Inalta Curte intr-un proces care are ca obiect o cerere de revizuire, cale extraordinara de atac, impotriva sentintei de 3 ani si 6 luni de inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman.

Un complet de trei judecatori de la Inalta Curte a respins ca inadmisibila revizuirea fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Decizia a fost luata in majoritate, unul dintre magistrati a avut opinia in sensul admiterii in principiu a cererii de revizuire. Decizia poate fi contestata cu apel.

Minuta Inaltei Curti: "Cu majoritate, respinge ca inadmisila cererea de revizuire formulata de revizuentul Dragnea Nicolae Liviu impotriva sentintei penale nr.377/21.06.2018 a ICCJ - Sectia Penala pronuntata in dosarul nr.2628/1/2016. Obliga la ch judiciare catre stat. Cu drept de apel in 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Cu opinie separata in sensul admiterii in principiu a cererii de revizuire."

Procesul lui Liviu Dragnea a fost deschis pe 10 noiembrie, iar primul termen a fost stabilit pe 12 ianuarie 2021, conform portalului Inaltei Curti. Revizuirea facuta de fostul politician vine in contextul in care Inalta Curte i-a respins in serie celelalte cai extraordinare de atac: cererea de habeas corpus- o contestatie la executare, contestatia in anulare si recursul in casatie.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv pe 27 mai 2019, de Inalta Curte, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul "Angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman."

Conform codului de procedura penala, revizuirea poate fi ceruta in mai multe conditii.

(1) Revizuirea hotararilor judecatoresti definitive, cu privire la latura penala, poate fi ceruta cand:

a) s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute la solutionarea cauzei si care dovedesc netemeinicia hotararii pronuntate in cauza;

b) hotararea a carei revizuire se cere s-a intemeiat pe declaratia unui martor, opinia unui expert sau pe situatiile invederate de un interpret, care a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa in cauza a carei revizuire se cere, influentand astfel solutia pronuntata;

c) un inscris care a servit ca temei al hotararii a carei revizuire se cere a fost declarat fals in cursul judecatii sau dupa pronuntarea hotararii, imprejurare care a influentat solutia pronuntata in cauza;

d) un membru al completului de judecata, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmarire penala a comis o infractiune in legatura cu cauza a carei revizuire se cere, imprejurare care a influentat solutia pronuntata in cauza;

e) cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia;

f) hotararea s-a intemeiat pe o prevedere legala care, dupa ce hotararea a devenit definitiva, a fost declarata neconstitutionala ca urmare a admiterii unei exceptii de neconstitutionalitate ridicate in acea cauza, in situatia in care consecintele incalcarii dispozitiei constitutionale continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate.

(2) Revizuirea hotararilor judecatoresti penale definitive, exclusiv cu privire la latura civila, poate fi ceruta numai in fata instantei civile, potrivit Codului de procedura civila.

(3) Cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si f) pot fi invocate ca motive de revizuire numai in favoarea persoanei condamnate sau a celei fata de care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei ori amanarea aplicarii pedepsei.