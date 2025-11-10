Manelistul Dani Mocanu și fratele lui, Ionuț, capturați și arestați în Italia

Manelistul Dani Mocanu și fratele lui ar fi fost arestați la Napoli. Cei doi erau dați în urmărire internațională, după ce nu au fost găsiți la domiciliile lor din România. Mocanu fusese condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, într-un dosar care a ținut luni de zile opinia publică în priză.

Sentința pronunțată de Curtea de Apel Brașov are legătură cu un incident violent petrecut în seara zilei de 18 august 2022, la o benzinărie OMV de la ieșirea din Pitești. Potrivit procurorilor, în acea noapte Dani Mocanu, fratele său și mai mulți apropiați ar fi atacat doi bărbați, folosind pumni, picioare și o bară metalică. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu și a avut nevoie de peste două luni de îngrijiri medicale la Spitalul Județean Argeș, iar cealaltă a necesitat șase zile de tratament.

Conflictul ar fi pornit de la o ceartă minoră între fratele cântărețului, Romario Mocanu, și un localnic din Ștefănești, Gheorghe Văduva. Bărbatul i-ar fi reproșat lui Romario că și-a lăsat mașina parcată în mijlocul drumului, blocând circulația. Cearta s-a aprins rapid, iar câteva ore mai târziu spiritele au degenerat într-o confruntare violentă.

„Mijloacele de probă administrate în cauză au scos la iveală faptul că Daniel Mocanu a fost autorul unor acte de intimidare săvârșite în data de 18 august a.c. cu privire la Gheorghe Văduva, acestea fiind transmise direct concubinei acestuia, la domiciliul căruia inculpatul s-a deplasat în prealabil împreună cu frații săi și mai multe persoane", au arătat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Anchetatorii susțin că Dani Mocanu ar fi pus la cale o întâlnire aparent pașnică, prin intermediul unor persoane de încredere, pentru a-l convinge pe Gheorghe Văduva că disputa poate fi lămurită fără incidente. În realitate, planul ar fi fost o ambuscadă. În jurul orei 23.45, la locul convenit - benzinăria OMV - au apărut zeci de persoane din ambele tabere, iar tensiunile au escaladat imediat.

„După câteva replici, Tudorel Stănescu i-a observat pe frații Mocanu împreună cu alte două persoane în timp ce s-au apropiat de fiul său vitreg Gheorghe Văduva și de Ionuț Pletosu și Gheorghe Enache", se menționează în documentele anchetei.

Camerele de supraveghere au surprins momentele violente. În înregistrări, Dani Mocanu apare ținând una dintre victime, în timp ce fratele său, Nando, o lovește repetat cu o bară metalică. Aceste imagini au devenit probe esențiale la dosar și au confirmat implicarea directă a artistului în agresiune.

Instanța a stabilit că Dani Mocanu beneficiază de o circumstanță atenuantă prevăzută de Codul penal, reducându-i pedeapsa de la cinci ani și trei luni la trei ani și jumătate. La aceasta s-a adăugat un spor de șase luni, rezultând o condamnare finală de patru ani de închisoare. Judecătorii au menținut și pedeapsa de nouă luni aplicată anterior pentru alte fapte, contopind-o cu cea principală.

În plus, Curtea de Apel Brașov a decis majorarea semnificativă a despăgubirilor morale pentru una dintre victime, Cornel Ionuț Pletosu, de la 14.000 la 40.000 de euro, ca urmare a rănilor suferite în altercație.