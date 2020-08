Marcel Vela continuă revoluția! Se modifică uniformele polițiștilor!

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, pregătește o nouă schimbare radicală în Poliția Română. După rebranduirea autoturismelor, Marcel Vela vrea să schimbe și uniformele oamenilor legii. Mutarea apare într-un proiect de Hotărâre de Guvern care modifică HG nr. 1061/2002. Noile uniforme vor asigura confortul termic al polițistului, aceasta fiind una dintre principalele schimbări pe care le pregătește șeful MAI.

O altă modificare importantă vizează și persoanele fizice sau juridice care produc sau comercializează articole vestimantare din dotarea Poliției Române, în afara procedurilor legale de achiziție derulate de Ministerul Afacerilor Interne ori de instituțiile/structurile aflate în subordinea acestuia. Dacă vor fi prinse de oamenii legii, acestea vor fi sancționate cu amenzi contravenționale de la 10.000 la 50.000 lei.

<<Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8 - (1) Producerea și/sau comercializarea, în tot sau în parte, a unor articole de echipament sau a unor însemne distinctive din compunerea uniformelor polițiștilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achiziție derulate de Ministerul Afacerilor Interne ori de instituțiile/structurile aflate în subordinea acestuia constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 10.000 la 50.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către ofițeri și agenți de poliție din cadrul Poliției Române.

(3) Contravențiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Articolele de echipament sau însemnele distinctive ce fac obiectul contravenției prevăzute la alin. (1) se confiscă.">>, se precizează în HG-ul pregătit de Marcel Vela.

„Modificările intervenite în uniformele polițiștilor se realizează cu încadrarea în fondurile alocate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

Achiziționarea de articole de echipament specific se realizează eșalonat, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație", mai spune Hotărârea de Guvern.

După ce proiectul de Hotărâre de Guvern ar urma să fie adoptat, uniformele polițiștilor nu vor mai apărea în filme.

Art. 10 din HG nr. 1061/2002 prevede ca „pentru activități culturale și filmări, uniforma pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1 poate fi închiriată persoanelor juridice".

„Tarifele de închiriere se stabilesc anual de către formațiunile de logistică și se aprobă de ministrul administrației și internelor. Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul din care au fost finanțate structurile prevăzute la art. 1", mai spune legislația actuală.

Ei bine, Marcel Vela a decis să abroge Art. 10, ceea ce înseamnă că uniformele polițiștilor nu vor mai fi închiriate pentru activități culturale și filmări.

Ce spune Anexa 1, în baza căreia se modifică uniformele polițiștilor

Descrierea însemnelor distinctive, a însemnelor pentru gradele profesionale și a uniformelor de poliție

Capitolul I

Descrierea însemnelor distinctive și a însemnelor pentru gradele profesionale

I. Emblema pentru coifură

1. Emblema pentru coifura ofițerilor și agenților de poliție se confecționează pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră și reprezintă acvila din stema țării, încadrată între ramuri cu frunze stilizate. Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.

Numărul de ramuri cu frunze stilizate este diferit, în funcție de categoriile de polițiști, astfel:

a) pentru chestori - 4 rânduri de ramuri cu frunze stilizate;

b) pentru comisari și inspectori - 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate;

c) pentru agenți - 2 rânduri de ramuri cu frunze stilizate.

2. Emblema pentru coifura studenților și elevilor se confecționează pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră și reprezintă acvila din stema țării, încadrată între două rânduri de ramuri cu frunze stilizate. Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.

II. Petlițe

Petlițele se confecționează pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.

Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcție de categoriile de polițiști, astfel:

a) pentru chestori - 5 ramuri;

b) pentru comisari - 4 ramuri;

c) pentru inspectori - 3 ramuri;

d) pentru agenți - două ramuri.

III. Însemne pentru gradele profesionale

1. Însemnele de grad profesional pentru umăr sunt reprezentate prin stele în șase colțuri, de diferite mărimi pentru ofițeri și barete de formă dreptunghiulară pentru agenți, brodate pe suport textil de formă dreptunghiulară, care are marginile bordurate cu o linie de contur de culoare alb-argintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră. Stelele sau baretele sunt de culoare alb-argintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră.

Stelele și baretele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni și linii de contur diferite, astfel:

1.1. Pentru chestori sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roșie și cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:

a) pentru chestor de poliție - o stea;

b) pentru chestor principal de poliție - două stele;

c) pentru chestor șef de poliție - 3 stele;

d) pentru chestor general de poliție - 4 stele.

La partea dinspre umăr, pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate ce formează o cunună care încadrează centrul unei stele.

1.2. Pentru comisari sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră și cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:

a) pentru subcomisar de poliție - o stea;

b) pentru comisar de poliție - două stele;

c) pentru comisar șef de poliție - 3 stele.

1.3. Pentru inspectori sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră și cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:

a) pentru subinspector de poliție - o stea;

b) pentru inspector de poliție - două stele;

c) pentru inspector principal de poliție - 3 stele.

1.4. Pentru agenți sunt brodate 1-5 barete, cu dimensiunile de 1,2 cm x 3,5 cm, după cum urmează:

a) agent de poliție - o baretă;

b) agent principal de poliție - două barete;

c) agent șef adjunct de poliție - 3 barete;

d) agent șef de poliție - 4 barete;

e) agent șef principal - 5 barete.

2. Suportul de grad pentru mânecă este brodat pe suport textil și este reprezentat de 1-3 benzi de culoare alb-argintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră, de dimensiuni diferite, în funcție de categoriile de polițiști, după cum urmează:

a) pentru chestori - 3 benzi, cu lățimea de 3 cm, 2,5 cm și 2 cm;

b) pentru comisari - două benzi, cu lățimea de 2,5 cm și 2 cm;

c) pentru inspectori - o bandă cu lățimea de 2 cm;

d) pentru agenți - o bandă lățimea de 0,5 cm.

Pentru efectivele componentei navale, deasupra suportului de grad pentru mânecă se aplică simbolul Gărzii de Coastă (două ancore încrucișate).

Capitolul II

Descrierea uniformelor

Partea I - POLIȚIA ROMÂNĂ

I. Uniforma de reprezentare și ceremonialuri

1. Coifura

1.1. Șapcă din stofă

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin, cu vipușcă de culoare alb-argintiu pe calotă.

Se compune din calotă, bandă și cozoroc.

Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față.

Pe bandă se aplică o panglică textilă cu lățimea de 4,5 cm, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintiu.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare alb-argintiu.

Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintiu, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali.

Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

Pentru agenți, cozorocul este simplu.

1.2. Pălărie

Se confecționează din fetru de culoare bleumarin.

Deasupra borului pălăriei, pe bandă, se aplică o panglică textilă cu lățimea de 4,5 cm, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintiu.

Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

1.3. Căciulă

Se confecționează din blană naturală astrahan/caracul, de culoare bleumarin, pentru chestori și comisari șefi și din blană naturală nutriet, de culoare bleumarin pentru ceilalți ofițeri și agenți de poliție.

Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară. Calota are o formă ovală.

Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.

2. Îmbrăcăminte

2.1. Costum din stofă

Se compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu 1 pantalon și o fustă pentru femei.

a) Sacou

Se confecționaează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal argintiu, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal argintiu cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii. Pe guler se aplică petlițele, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe mânecile sacoului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.

b) Pantalon

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

Pentru chestori, ambii pantaloni sunt prevăzuți cu o vipușcă cu lățimea de 0,15 cm realizată din material textil de culoare alb-argintiu, având pe părțile laterale un lampas de 1,0 cm, confecționat din două benzi, în aceiași culoare cu vipușca. Pentru ceilalți polițiști unul dintre pantaloni este simplu, iar al doilea este prevăzut cu o vipușcă cu lățimea de 1,0 cm pentru ofițeri și de 0,5 cm pentru agenți, realizată din material textil de culoare alb-argintiu. Pentru polițiștii femei, pantalonul este prevăzut a fi confecționat simplu, fără vipușcă.

c) Fustă

Are croială clasică și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

Pentru chestori, fusta este prevăzută cu o vipușcă cu lățimea de 0,15 cm realizată din material textil de culoare alb-argintiu, având pe părțile laterale un lampas de 1,0 cm, confecționat din două benzi, în aceiași culoare cu vipușca. Pentru ceilalți polițiști fusta este prevăzută cu o vipușcă cu lățimea de 1,0 cm pentru ofițeri și de 0,5 cm pentru agenți, realizată din material textil de culoare alb-argintiu.

2.2. Pulover

Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin.

Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe piept se poate inscripționa denumirea structurii, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

2.3. Scurtă

Se confecționează din material impermeabil și imperrespirabil de culoare bleumarin.

Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.

Pe piept și pe spate se poate inscripționa denumirea structurii, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Este prevăzută cu guler detașabil din blană naturală de culoare bleumarin, din astrahan/caracul pentru chestori și comisari șefi și din nutriet pentru ceilalți polițiști.

2.4. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu

a) Impermeabil pentru ploaie

Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare.

Pe pieptul drept se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea insignei cu număr de identificare sau a celei de studii, iar deasupra se poate inscripționa denumirea structurii.

Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă care se fixează pe guler și este detașabilă. Pe umeri se fixează bride, pe care se montează epoleții cu grad profesional, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

b) Pardesiu

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Pe guler se aplică petlițele, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe mânecile pardesiului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.

3. Lenjerie

3.1. Cămașă

Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă. Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.

3.2. Cămașă bluză

Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă.

Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

4. Încălțăminte

4.1. Pantofi din piele

Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră. Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.

4.2. Ghete din piele

Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior. Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.

4.3. Cizme din piele pentru femei

Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.

5. Echipament divers

5.1. Cravată

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

5.2. Fular

Se confecționează din fire acrilice tip lână de culoare alb/ bleumarin.

5.3. Mănuși din piele

Se confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.

5.4. Curea din piele

Se confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă, confecționată din metal de culoare argintie.

5.5. Ciorapi

Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare bleumarin.

5.6. Dresuri

Se confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.

6. Accesorii

6.1. Epoleți cu grad profesional sunt realizați pe suport textil de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile epoletului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm, în interiorul căruia sunt brodate însemnele de grad cu fir metalizat de culoare albargintiu.

6.2. Suport cu grad profesional este realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad.

6.3. Ecuson specific pentru mânecă este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.

Se fixează pe axul ambelor mâneci ale articolelor de echipament.

a) Ecuson pentru mânecă

Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al Poliției Române.

b) Ecuson drapel național

Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului Romaniei.

6.4 Ecuson nominal

Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical la capătul din stânga sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.

6.5. Petlițe

Se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir metalizat de culoare albargintiu și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.

6.6. Suport de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de dimensiuni diferite, în funcție de categoriile de polițiști, brodate cu fir de culoare alb-argintiu pe suport textil de culoare bleumarin.

6.7. Eghilet cu accesorii

Eghiletul cu accesorii pentru ofițerii de poliție se confecționează din șnur textil de culoare albă. Se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un șnur simplu.

Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, fiecare șnur are cui de culoare alb-argintiu.

6.8. Șnur ceremonie pentru agenți se confecționează dintr-un singur șnur textil împletit, de culoare albă, ce se continuă cu un șnur prevăzut cu nod dublu, la capătul căruia se fixează un cui de culoare albargintiu.

II. Uniforma de serviciu

1. Coifura

1.1. Șepcuță

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Pentru efectivele poliției rutiere, se poate realiza de culoare albă. Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema. Deasupra emblemei poate fi inscripționată denumirea structurii. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu.

1.2. Beretă

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin, având montată emblema specifică structurii.

1.3. Șapcă cu 2 coafe impermeabile

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

Pentru efectivele poliției rutiere, se poate realiza de culoare albă. Se compune din calotă, bandă și cozoroc.Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Pe bandă se aplică o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare bleumarin.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare alb-argintiu. Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintiu, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu. Șapca este prevăzută cu două coafe din material impermeabil. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

1.4. Căciulă

Se confecționează din blană naturală astrahan/caracul, de culoare bleumarin, pentru chestori și comisari șefi și din blană naturală nutriet, de culoare bleumarin, pentru ceilalți ofițeri și agenți de poliție.

Pentru efectivele poliției rutiere, se poate realiza de culoare albă. Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici și se poate lăsa peste urechi. În față, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.

1.5. Fes

Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin, care poate fi inscripționat pe partea frontală cu denumirea structurii.

2. Îmbrăcăminte

2.1. Scurtă

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Este prevăzută cu glugă care se fixează pe guler și este detașabilă.

Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suportul cu grad profesional.

Pe ambele mâneci, se aplică ecusonul specific pentru mânecă. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant. Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.

Pentru creșterea vizibilității și asigurarea protecției polițistului, pe fața, spatele, lateralele și mânecile scurtei vor fi aplicate benzi din material reflectorizant.

2.2. Bluzon

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci, se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.

Pentru creșterea vizibilității și asigurarea protecției polițistului, pe fața, spatele, lateralele și mânecile bluzonului vor fi aplicate benzi din material reflectorizant.

2.3. Jachetă

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci, se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.

Pentru creșterea vizibilității și asigurarea protecției polițistului, pe fața, spatele, lateralele și mânecile jachetei pot fi aplicate benzi din material reflectorizant.

2.4. Pantaloni intervenție

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Au croiala ergonomică care să permită integrarea acestora într-o uniformă tactică și care să permită portul atât în combinație cu pantofi, cât și cu ghete. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură.

2.5. Bluză intervenție

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin, sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci, se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia într-o uniformă tactică.

2.6. Pulover

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

2.7. Pelerină ploaie

Se confecționează din material impermeabil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui și este prevăzută cu glugă. Pe pieptul drept și pe spate se poate inscripționa cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.

3. Lenjerie

3.1. Tricou

Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acestuia într-o uniformă tactică.

3.2. Cămașă bluză

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui.

Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Se confecționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă, terminația acesteia fiind prevăzută cu manșetă. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci, se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia într-o uniformă tactică.

3.3. Costum termic

Se confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic de la interior către exterior, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei, pentru asigurarea confortului termic pe timpul sezonului rece.

4. Încălțăminte

4.1. Pantofi intervenție iarnă/vară

Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Fețele pantofilor se încheie în față cu șiret. Talpa se realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată și să aibă proprietăți antiderapante.

Designul pantofilor va permite integrarea acestora într-o uniformă tactică.

4.2. Ghete iarnă/vară

Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Fețele ghetelor se încheie în față cu șiret. Talpa se realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată și să aibă proprietăți antiderapante.

Designul ghetelor și înălțimea carâmbilor va permite integrarea acestora într-o uniformă tactică și vor fi în concordanță cu sezonul în care se poartă.

5. Echipament divers

5.1. Centură

Se confecționează din piele sau material textil, de culoare neagră.

5.2. Mănuși

Se confecționează din piele sau material textil de culoare neagră, cu proprietăți de protecție termică.

5.3. Ciorapi

Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare bleumarin.

6. Accesorii

6.1. Suport cu grad profesional este realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad.

6.2. Ecuson specific pentru mânecă este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.

Se fixează pe axul ambelor mâneci ale articolelor de echipament.

a) Ecuson pentru mânecă

Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al Poliției Române.

b) Ecuson drapel național

Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.

6.3. Ecuson nominal

Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare,

cu litere majuscule numele posesorului. Vertical la capătul din stânga sunt gravate 3 linii vopsite în

culorile drapelului României.

Partea a II-a -POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ

I. Uniforma de reprezentare și ceremonialuri

1. Coifura

1.1. Șapcă din stofă

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin, cu vipușcă de culoare galben - auriu pe calotă. Se compune din calotă, bandă și cozoroc. Pe bandă se aplică o panglică textilă cu lățimea de 4,5 cm, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare galben - auriu.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare galben - auriu. Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare galben - auriu, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

1.2. Pălărie

Se confecționează din fetru de culoare bleumarin.

Deasupra borului pălăriei, pe bandă se aplică o panglică textilă cu lățimea de 4,5 cm, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare galben - auriu.

Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

1.3. Căciulă

Se confecționează din blană, de culoare bleumarin.

Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară. Calota are o formă ovală.

Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.

2. Îmbrăcăminte

2.1. Costum din stofă

Se compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu 1 pantalon și o fustă pentru femei.

a) Sacou

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal auriu, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal auriu cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii.

Pe guler se aplică petlițele iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mănecă. Pe mânecile sacoului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.

b) Pantalon

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

Pentru chestori, pantalonii sunt prevăzuți cu o vipușcă cu lățimea de 0,15 cm realizată din material textil de culoare galben - auriu, având pe părțile laterale un lampas de 1,0 cm, confecționat din două benzi, în aceeași culoare cu vipușca. Pentru ceilalți polițiști, pantalonii vor fi confecționați fără vipușcă.

c) Fustă

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

2.2. Pulover

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional.

Pieptul este prevăzut cu o bandă realizată prin tricotare, deasupra căreia se poate inscripționa sitagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

2.3. Scurtă

Se confecționează din material textil impermeabil și imperrespirabil de culoare bleumarin și este prevăzută cu mesadă detașabilă.

Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional. Pe piept și pe spate se poate inscripționa sitagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant. Este prevăzută cu guler detașabil din blană, de culoare bleumarin.

2.4. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu

a) Impermeabil pentru ploaie

Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare.

Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă detașabilă. Pe umeri se fixează câte două bride, pe care se montează epoleții cu grad profesional iar pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

b) Pardesiu

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

Pe guler se aplică petlițele iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe mânecile pardesiului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.

3. Lenjerie

3.1. Cămașă

Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă. Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.

3.2. Cămașă bluză

Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă.

Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

4. Încălțăminte

4.1. Pantofi din piele

Se confecționează din piele de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră.

Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.

4.2. Ghete din piele

Se confecționează din piele de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior.

Sistemul de închidere este cu șiret sau fermoar. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.

4.3. Cizme din piele pentru femei

Se confecționează din piele de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.

5. Echipament divers

5.1. Cravată

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

5.2. Fular

Se confecționează din fire acrilice tip lână de culoare alb/bleumarin.

5.3. Mănuși din piele

Se confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.

5.4. Curea din piele

Se confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stângă este prevăzută cu o cataramă, confecționată din metal.

5.5. Ciorapi

Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare bleumarin/negru.

5.6. Dresuri

Se confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului sau gri.

6. Accesorii

6.1. Epoleți cu grad profesional sunt realizați pe suport textil de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile epoletului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm, în interiorul căruia sunt brodate însemnele de grad cu fir metalizat de culoare galben - auriu.

6.2. Suport cu grad profesional este realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate însemnele de grad cu fir metalizat de culoare galben - auriu.

6.3. Ecuson specific pentru mânecă este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.

Acesta se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.

a) Ecuson pentru mânecă

Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al Poliției de Frontieră.

b) Ecuson drapel național

Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.

6.4. Ecuson nominal

Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul galben - auriu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical la capătul din stânga sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.

6.5. Petlițe se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir metalizat de culoare galben - auriu și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.

6.6. Suport de grad pentru mânecă, în funcție de categoriile de polițiști, este reprezentat de 1-3 benzi de dimensiuni diferite, brodate cu fir de culoare galben - auriu pe suport textil de culoare bleumarin.

6.7. Eghilet cu accesorii

Eghiletul cu accesorii pentru ofițerii de poliție se confecționează din șnur textil împletit de culoare galbenă. Se compune din două ramuri, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un șnur simplu.

Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, fiecare șnur are cui de culoare galben - auriu.

6.8. Șnur ceremonie pentru agenți se confecționează dintr-un singur șnur textil împletit, de culoare galbenă, ce se continuă cu un șnur prevăzut cu nod dublu, la capătul căruia se fixează un cui de culoare galben - auriu.

II. Uniforma de serviciu

1. Coifura

1.1. Șepcuță

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin/alb. Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema. Deasupra emblemei se inscripționează denumirea structurii. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu.

1.2. Beretă

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin, având montată emblema specifică structurii.

1.3. Șapcă cu 2 coafe impermeabile

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.Se compune din calotă, bandă și cozoroc.

Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare galben-auriu, cu margini de 0,2 cm de culoare galben-auriu.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare galben-auriu.

Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare galben-auriu, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu. Șapca este prevăzută cu două coafe din material impermeabil. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

1.4. Căciulă

Se confecționează din blană de culoare bleumarin.

Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară. Calota are o formă ovală.

Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici și se poate lăsa peste urechi. În față, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.

1.5. Fes

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin și se inscripționează pe partea frontală cu denumirea structurii.

2. Îmbrăcăminte

2.1. Scurtă

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin.Este prevăzută cu glugă detașabilă care se fixează pe guler. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, fixați în cusătura umărului pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant. Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.

2.2. Bluzon

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin.

Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, fixați în cusătura umărului pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.

2.3. Jachetă

Se confecționează din țesătură softshell de culoare bleumarin.

Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, fixați în cusătura umărului pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.

2.4. Pantaloni tactici

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

Au croiala ergonomică care să permită integrarea acestora într-o uniformă tactică și care să permită portul atât în combinație cu pantofi, cât și cu ghete. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură. Pantalonii pentru iarnă se confecționează cu mesadă detașabilă din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă.

2.5. Bluză tactică

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, fixați în cusătura umărului pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma cu sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia într-o uniformă tactică.

2.6. Pulover

Se confecționează din țesătură fleece de culoare bleumarin și este prevăzut cu fermoar.

Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneci pot fi aplicate cotiere.

2.7. Pelerină ploaie

Se confecționează din material impermeabil de culoare bleumarin și este prevăzută cu glugă detașabilă.

Pe pieptul drept și pe spate se poate inscripționa cu sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.

3. Lenjerie

3.1. Tricou

Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin/alb.

Are croiala ergonomică care să permită integrarea acestuia într-o uniformă tactică. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional.

3.2. Cămașă bluză

Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare bleumarin/alb

Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Se confecționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă

lungă. Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia într-o uniformă tactică.

3.3. Costum termic

Se confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei, pentru asigurarea confortului termic pe timpul sezonului rece.

4. Încălțăminte

4.1. Pantofi tactici iarnă/vară

Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă.

Fețele pantofilor se încheie în față cu șiret. Talpa interioară este prevăzută cu sistem antișoc.

Talpa se realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată. Aceasta trebuie să fie prevăzută cu lamelă antiperforare din material compozit și să aibă proprietăți antiderapante. Designul pantofilor va permite integrarea acestora într-o uniformă tactică.

4.2. Ghete iarnă/vară

Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Fețele ghetelor se încheie în față cu șiret. Talpa interioară este prevăzută cu sistem antișoc.

Talpa se realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată. Aceasta trebuie să fie prevăzută cu lamelă antiperforare din material compozit.

Designul ghetelor și înălțimea carâmbilor va permite integrarea acestora într-o uniformă tactică și vor fi în concordanță cu sezonul în care se poartă.

5. Echipament divers

5.1. Centură

Se confecționează din piele sau material textil, de culoare neagră și este prevăzută cu sistem de

autoblocare al cataramei.

5.2. Mănuși

Se confecționează din piele sau material textil de culoare neagră, cu proprietăți de protecție termică.

Au format clasic, cu 5 degete.

5.3. Ciorapi

Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare bleumarin/negru, cu carâmb înalt,

având la terminație manșetă elastică.

6. Accesorii

6.1. Suport cu grad profesional sunt realizați sub formă de manșon, pe suport textil de culoare

bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm.

Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat

de culoare galben-auriu însemnele de grad.

6.2. Ecuson specific pentru mânecă este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson

drapel național. Se fixează la 4-6 cm distanță de cusătura umărului pe ambele mâneci ale articolelor de

echipament.

a) Ecuson pentru mânecă

Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al Poliției de Frontieră.

b) Ecuson drapel național

Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile

drapelului României.

6.3. Ecuson nominal

Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul galben-auriu. Este inscripționat, prin gravare,

cu litere majuscule numele posesorului. Vertical la capătul din stânga sunt gravate 3 linii vopsite în

culorile drapelului României.

Partea a III-a - APARATUL CENTRAL, INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

ȘI STRUCTURILE AFLATE ÎN SUBORDINEA/ÎN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR

INTERNE

I. Uniforma de reprezentare și ceremonialuri

1. Coifura

1.1. Șapcă din stofă

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin, cu vipușcă de culoare alb-argintiu pe calotă.

Se compune din calotă, bandă și cozoroc. Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel

pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintiu.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă prin coasere, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare alb-argintiu.

Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintiu, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

1.2. Pălărie

Se confecționează din fetru de culoare bleumarin.

Deasupra borului pălăriei, pe bandă se aplică o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintiu.

Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

1.3. Căciulă

Se confecționează din blană naturală astrahan/caracul, de culoare bleumarin, pentru chestori și comisari șefi și din blană naturală nutriet pentru ceilalți ofițeri și agenți de poliție. Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici și se poate lăsa peste urechi. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.

2. Îmbrăcăminte

2.1. Costum din stofă

Se compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu 1 pantalon și o fustă pentru femei.

a) Sacou

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal argintiu, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal argintiu cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului

Afacerilor Interne sau structurii.

Pe guler se aplică petlițele iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

Pe mânecile sacoului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.

b) Pantalon

Are croială dreaptă, fără manșetă și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

Pentru chestori, pantalonii sunt prevăzuți cu o vipușcă realizată din material textil de culoare albargintiu, având pe părțile laterale un lampas, confecționat din două benzi, în aceeași culoare cu vipușca.

c) Fustă

Are croială clasică și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

2.2. Pulover

Se confecționează din tricot sau material textil culoare bleumarin.

Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

2.3. Scurtă

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin.

Pe piept în partea dreaptă și pe spate se poate inscripționa denumirea structurii iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional. Este prevăzută cu guler detașabil din blană naturală de culoare bleumarin, din astrahan/caracul pentru chestori și comisari șefi și din blană naturală nutriet pentru ceilalți polițiști.

2.4. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu

a) Impermeabil pentru ploaie

Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare.

Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă detașabilă.

Pe umeri se fixează câte două bride, pe care se montează epoleții cu grad profesional iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

b) Pardesiu se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

Pe piepți, sub linia taliei are aplicate buzunare oblice, ascunse. Pe guler se aplică petlițele, iar pe mânecile pardesiului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă.

Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

3. Lenjerie

3.1. Cămașă

Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă. Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.

3.2. Cămașă bluză

Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă.

Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

4. Încălțăminte

4.1. Pantofi din piele

Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră.

Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.

4.2. Ghete din piele

Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior. Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.

4.3. Cizme din piele pentru femei

Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.

5. Echipament divers

5.1. Cravată

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

5.2. Fular

Se confecționează din fire acrilice tip lână de culoare bleumarin.

5.3. Mănuși din piele

Se confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.

5.4. Curea din piele

Se confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stângă este prevăzută cu o cataramă, confecționată din metal de culoare argintie.

5.5. Ciorapi

Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare negru.

5.6. Dresuri

Se confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.

6. Accesorii

6.1. Epoleți cu grad profesional sunt realizați pe suport textil de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile epoletului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm, în interiorul căruia sunt brodate însemnele de grad cu fir metalizat de culoare albargintiu.

6.2. Suport cu grad profesional este realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate cu fir

metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad.

6.3. Ecuson specific pentru mânecă este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.

Acesta se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.

a) Ecuson pentru mânecă

Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic specific fiecărei structuri.

b) Ecuson drapel național

Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.

6.4. Ecuson nominal

Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical la capătul din stânga sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.

6.5. Petlițe

Se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir metalizat de culoare albargintiu și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.

6.6. Suport de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de dimensiuni diferite, în funcție de categoriile de polițiști, brodate cu fir de culoare alb-argintiu pe suport textil de culoare bleumarin.

6.7. Eghilet cu accesorii

Eghiletul pentru ofițerii de poliție se confecționează din șnur textil de culoare albă. Se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un șnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, fiecare șnur are cui de culoare argintie.

6.8. Șnur ceremonie pentru agenți se confecționează dintr-un singur șnur textil împletit, de culoare albă, la capătul căruia se fixează un cui de culoare argintie.

II. Uniforma de serviciu

1. Coifura

1.1. Șepcuță

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema specifică structurii. Deasupra emblemei poate fi inscripționată denumirea structurii. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu.

1.2. Beretă

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin, având montată emblema specifică structurii.

1.3. Șapcă cu 2 coafe impermeabile

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Se compune din calotă, bandă și cozoroc.

Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare alb-argintiu, cu margini de 0,2 cm de culoare bleumarin.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare alb-argintiu.

Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintiu, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu. Șapca este prevăzută cu două coafe din material impermeabil. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

1.4. Căciulă

Se confecționează din blană naturală astrahan/caracul, de culoare bleumarin, pentru chestori și comisari șefi și din blană naturală nutriet pentru ceilalți ofițeri și agenți de poliție.

Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici și se poate lăsa peste urechi. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.

1.5. Fes

Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin, care poate fi inscripționat pe partea frontală cu denumirea structurii.

2. Îmbrăcăminte

2.1. Scurtă

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Scurtă este prevăzută cu glugă detașabilă. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

2.2. Bluzon

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.

2.3. Jachetă

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional.

Pe mâneca stângă se aplică Pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.

2.4. Pantaloni intervenție/tactici

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură.

2.5. Bluză intervenție/tactică

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.

2.6. Pulover

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Închiderea se realizează cu fermoar.

Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional.

2.7. Pelerină ploaie

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pelerina de ploaie este prevăzută cu glugă detașabilă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu sintagma denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.

3. Lenjerie

3.1. Tricou

Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin.

Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se poate inscripționa cu denumirea structurii.

3.2. Cămașă bluză

Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare bleumarin.

Se încheie cu nasturi având gulerul răsfrânt, cu colț. Se confecționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suporții cu grad profesional.

Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

3.3. Costum termic

Se confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei.

4. Încălțăminte

4.1. Pantofi intervenție/tactici

Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă.

Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.

4.2. Ghete

Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă.

Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.

5. Echipament divers

5.1. Centură

Se confecționează din piele sau material textil, de culoare neagră.

5.2. Mănuși

Se confecționează din piele sau material textil de culoare neagră, cu proprietăți de protecție termică. Au format clasic, cu 5 degete.

5.3. Ciorapi

Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare negru.

6. Accesorii

6.1. Suport cu grad profesional sunt realizați sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad.

6.2. Ecuson specific pentru mânecă este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson

drapel național.

Acesta se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura

umărului.

a) Ecuson pentru mânecă

Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic specific fiecărei structuri.

b) Ecuson drapel național

Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.

6.3. Ecuson nominal

Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical la capătul din stânga sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.

Partea a IV-a - ALTE UNIFORME

I. Principalele articole de echipament din compunerea uniformei studențiilor din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza"

1. Coifura

1.1. Șepcuță

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema specifică structurii. Deasupra emblemei poate fi inscripționată denumirea structurii. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu.

1.2. Șapcă din stofă

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se compune din calotă, bandă și cozoroc.

Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate.

Șapca din stofă are cozoroc simplu, vipușcă și șnur textil de culoare portocalie iar pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

1.3. Pălărie

Se confecționează din fetru de culoare bleumarin.

Deasupra borului pălăriei, pe bandă se aplică o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintiu. Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

1.4. Basc

Se confecționează din țesătură tip lână/tricot de culoare bleumarin. Emblema se fixează în lateral, pe partea stângă.

1.5. Fes

Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin, care poate fi inscripționat pe partea frontală cu denumirea structurii.

1.6. Căciulă

Se confecționează din blană naturală nutriet de culoare bleumarin.

Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici și se poate lăsa peste urechi. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.

2. Îmbrăcăminte

2.1. Costum din stofă

Se compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu 1 pantalon și o fustă pentru femei.

a) Sacou

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal argintiu, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal argintiu cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii.

Pe guler se aplică petlițele, pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu. Pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează o vipușcă de culoare portocalie iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.

b) Pantalon

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

c) Fustă

Are croială clasică și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

2.2. Jachetă

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu.

2.3. Bluzon

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu.

2.4. Pantaloni intervenție/tactici

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură.

2.5. Pulover

Se confecționează din tricot sau material textil culoare bleumarin. Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

2.6. Scurtă pentru oraș

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe piept și pe spate se poate inscripționa denumirea structurii. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu. Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional. Este prevăzută cu guler detașabil din blană naturală nutriet de culoare bleumarin.

2.7. Scurtă pentru instruire

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Scurtă este prevăzută cu glugă detașabilă. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

2.8. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu

a) Impermeabil pentru ploaie

Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare. Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă detașabilă. Pe umeri se fixează câte două bride, pe care se montează epoleții cu grad profesional iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu.

b) Pardesiu se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

Pe piepți, sub linia taliei are aplicate buzunare oblice, ascunse.

Pe guler se aplică petlițele, pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează o vipușcă de culoare portocalie iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

2.9. Costum/combinezon de instruire

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

Pe umeri se fixează câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. În talie este prevăzut cu găici pentru curea și centură.

Pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu.

3. Lenjerie

3.1. Cămașă

Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă. Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.

3.2. Cămașă bluză

Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare bleu/bleumarin. Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu.

3.3. Costum termic

Se confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei.

3.4. Tricou

Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin.

Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu. Pe pieptul drept și pe spate se poate inscripționa cu denumirea structurii.

4. Încălțăminte

4.1. Pantofi

Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.

4.2. Ghete

Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă.

Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.

4.3. Cizme din piele pentru femei

Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.

5. Echipament divers

5.1. Cravată

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

5.2. Fular

Se confecționează din fire acrilice tip lână de culoare bleumarin.

5.3. Mănuși din piele

Se confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.

5.4. Mănuși pentru instruire

Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin și sunt căptușite cu material termoizolant matlasat.

5.5. Curea din piele

Se confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă, confecționată din metal de culoare argintie.

5.6. Centură

Se confecționează din piele sau material textil, de culoare neagră.

5.7. Ciorapi

Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare negru.

5.8. Dresuri

Se confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.

6. Accesorii

6.1. Petlițe

Se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir metalizat de culoare albargintiu și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.

6.2. Însemn an de studiu

Se confecționează pe suport textil de culoare portocalie, de formă dreptunghiulară (4,5 cm. x 9 cm.).

Suportul textil este bordurat cu linie de contur de culoare neagră. Elementele componente ale fiecărui an de studiu - barete în formă dreptunghiulară - sunt de culoare alb-argintiu, realizate prin brodare. La partea superioară a însemnului se înscrie cu litere majuscule de culoare neagră inscripția „STUDENT" iar la partea inferioară se brodează baretele aferente anului de studiu - câte o baretă pentru fiecare an de studiu.

6.3. Ecuson specific pentru mânecă este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.

Acesta se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.

a) Ecuson pentru mânecă

Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al structurii.

b) Ecuson drapel național

Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului Romaniei.

6.4. Ecuson nominal

Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical la capătul din stânga sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.

6.5. Eghilet cu accesorii

Se compune dintr-o ramură împletită ce se continuă cu un șnur prevăzut cu un nod dublu, la terminația căruia se fixează un cui de culoare alb-argintiu.

II. Principalele articole de echipament din compunerea uniformei elevilor din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor

1.Coifura

1.1. Șepcuță

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema specifică structurii. Deasupra emblemei poate fi inscripționată denumirea structurii. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu.

1.2. Șapcă din stofă

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se compune din calotă, bandă și cozoroc.

Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate.

Șapca din stofă are cozoroc simplu, vipușcă și șnur textil de culoare portocalie, iar pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

1.3. Pălărie

Se confecționează din fetru de culoare bleumarin.

Deasupra borului pălăriei, pe bandă se aplică o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră. Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

1.4. Basc

Se confecționează din țesătură tip lână/tricot de culoare bleumarin. Emblema se fixează în lateral, pe partea stângă.

1.5. Fes

Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin, care poate fi inscripționat pe partea frontală cu denumirea structurii.

1.6. Căciulă

Se confecționează din blană naturală de culoare bleumarin.

Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici și se poate lăsa peste urechi. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.

2. Îmbrăcăminte

2.1. Costum din stofă

Se compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu 1 pantalon și o fustă pentru femei.

a) Sacou

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal argintiu, respectiv auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal argintiu, respectiv auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră, cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii. Pe guler se aplică petlițele, pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu. Pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează o vipușcă de culoare portocalie iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.

b) Pantalon

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

c) Fustă

Are croială clasică și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

2.2. Jachetă

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui pentru efectivele Poliției Române. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.

2.3. Bluzon

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui pentru efectivele Poliției Române. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.

2.4. Pantaloni intervenție/tactici

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură.

2.5. Pulover

Se confecționează din tricot sau material textil culoare bleumarin.

Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

2.6. Scurtă pentru oraș

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin.

Pe piept și pe spate se poate inscripționa denumirea structurii. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.

Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional. Este prevăzută cu guler detașabil din blană naturală de culoare bleumarin.

2.7. Scurtă pentru instruire

Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Scurta este prevăzută cu glugă detașabilă. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant.

Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră, iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

2.8. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu

a) Impermeabil pentru ploaie

Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare. Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă detașabilă. Pe umeri se fixează câte două bride, pe care se montează epoleții cu grad profesional iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.

b) Pardesiu se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

Pe piepți, sub linia taliei are aplicate buzunare oblice, ascunse. Pe guler se aplică petlițele, pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează o vipușcă de culoare portocalie, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

2.9. Costum/combinezon de instruire

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

Pe umeri se fixează câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. În talie este prevăzut cu găici pentru curea și centură.

Pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.

3. Lenjerie

3.1. Cămașă

Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă.

Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.

3.2. Cămașă bluză

Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare bleumarin/alb. Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.

3.3. Costum termic

Se confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei.

3.4. Tricou

Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui pentru efectivele Poliției Române.

Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.

4. Încălțăminte

4.1. Pantofi

Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Sistemul de închidere este cu șiret.

4.2. Ghete

Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar.

4.3. Cizme din piele pentru femei

Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.

5. Echipament divers

5.1. Cravată

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.

5.2. Fular

Se confecționează din fire acrilice tip lână de culoare bleumarin.

5.3. Mănuși din piele

Se confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.

5.4. Mănuși pentru instruire

Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin și sunt căptușite cu material termoizolant.

5.5. Curea din piele

Se confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă, confecționată din metal de culoare argintie.

5.6. Centură

Se confecționează din piele sau material textil, de culoare neagră.

5.7. Ciorapi

Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare negru sau bleumarin.

5.8. Dresuri

Se confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.

6. Accesorii

6.1. Petlițe

Se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir metalizat de culoare albargintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.

6.2. Însemn an de studiu

Se confecționează pe suport textil de culoare portocalie, de formă dreptunghiulară (4,5 cm. x 9 cm.).

Suportul textil este bordurat cu linie de contur de culoare neagră. Elementele componente ale fiecărui an de studiu - barete în formă dreptunghiulară - sunt de culoare alb-argintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră, realizate prin brodare.

La partea superioară a însemnului se înscrie cu litere majuscule de culoare neagră inscripția „ELEV" iar la partea inferioară se brodează baretele aferente anului de studiu - câte o baretă pentru fiecare an de

studiu.

6.3. Ecuson specific pentru mânecă

Este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.

Acesta se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.

a) Ecuson pentru mânecă

Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic specific fiecărei structuri.

b) Ecuson drapel național

Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.

6.4. Ecuson nominal

Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical la capătul din stânga sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.

6.5. Șnur de ceremonie

Se compune dintr-o ramură împletită ce se continuă cu un șnur de culoare albă, respectiv galbenă pentru efectivele Poliției de Frontieră, prevăzut cu un nod dublu, la terminația căruia se fixează un cui de culoare alb-argintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră.