Matusalemii din România. Tradiția longevității descifrata de Ana Aslan si Constantin Parhon - Bătrâni de peste 140 de ani în satele noastre
Postat la: 02.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Bătrânețea putea fi tratată, iar oamenii puteau trăi până la 150 de ani, arăta Constantin I. Parhon. Doi oameni de știință români susțineau ferm că bătrânețea este doar o boală care putea fi tratată, iar Institutul de Geriatrie pe care îl conduceau avea să vină în sprijinul afirmațiilor lor cu dovezi solide.
„Noi afirmăm că bătrâneţea este o boală, o stare patologică. Cercetările noastre ne arată că putem prelungi viaţa animalelor, deci şi a omului, peste limitele obişnuite", nota savantul Constantin I. Parhon (1874-1969). A fost un cunoscut medic, biolog și profesor universitar, dar și președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale în perioada 1947-1952, funcție echivalentă cu cea de șef de stat, însă mai degrabă simbolică, notează Adevărul.
Savantul a pus bazele școlii române de endocrinologie și a fondat, în 1952, Institutul de Geriatrie din București, care în următorii ani a fost condus de eleva sa, Ana Aslan, și ea unul dintre cei mai apreciați oameni de știință din România secolului XX. Inițial, Institutul a avut puțin peste 20 de pacienți, însă tratamentele revoluționare de aici au atras la mijlocul anilor ‘50, mii de români. Printre ei se numărau oameni trecuți de un secol de viață, care beneficiau de tratament și, în același timp, deveniseră și un subiect de studiu pentru specialiști.
„La noi în ţară, lupta pentru prelungirea vieţii este condusă de ilustrul savant C. I. Parhon, care se ocupă de această problemă începând cu mai bine de 40 de ani în urmă. El susţine că bătrâneţea este o boală care poate fi tratată, că viaţa normală a omului trebuie să fie de 100-140 de ani şi poate chiar mai mult", afirma Ana Aslan, în 1957, atunci director al Institutului de Geriatrie.
Constantin I. Parhon se arăta încrezător în posibilitatea prelungirii vieţii prin frânarea procesului îmbătrânirii, însă considera întinerirea o utopie. „Pretutindeni în natură transformările complet ireversibile sunt irealizabile. Nu există reversibilitate nici în regenerarea albuminoidelor, nici în evoluţia fiinţelor vii", nota acesta. La Institutul de Geriatrie condus de cei doi în anii '50 au ajuns numeroase personaje ieșite din comun, iar alții erau vizitați de oamenii de știință acasă.
„Şi la noi a trăit până acum doi ani un bătrân în vârstă de 147 de ani. Faptul acesta ne-a fost relatat de dr. Ana Aslan, o experimentatoare neobosită în domeniul ştiinţei longevităţii. Este vorba de un bătrân din comuna Osoi, de prin părţile Clujului, cunoscut în satul lui cu numele de moş Maftei. Profesoara Aslan a aflat de el şi l-a vizitat în căsuţa lui din Ardeal. Era înalt, încă în vigoare, drept ca un stâlp", informa presa vremii în 1955.
Câțiva ani mai târziu, Ana Aslan își amintea de bătrânul care o impresionase. „La noi în țară au fost examinați de colectivul Institutului de Geriatrie „Prof. Dr. C. I. Parhon" mulți oameni trecuți de 100 de ani. Eu însumi l-am examinat, împreună cu dr. Ilia Valeriu, la Osoi, regiunea Cluj, la 30 km de linia ferată, într-o regiune submontană și destul de modestă, în luna noiembrie, pe un frig prematur, pe Moș Maftei (așa îi spunea tot satul).
A venit singur pe cărare în întâmpinarea noastră, cu cămașa albă răsfrântă, și avea o ținută și o barbă de patriarh. Consătenii lui, cei mai vârstnici, atestau că, atunci când erau copii, Moș Maftei era tot atât de bătrân, avea pletele tot albe și că împlinise 140 de ani. Fusese un Hercule; putea să învârtă la maturitate, cu o mână, batoza primitivă, care era de obicei învârtită de trei bivoli, iar la 95 de ani ducea în spinare două bârne din pădure, pe o distanță de 2 km. Din ancheta făcută considerăm ca factor de longevitate deosebită la acest longeviv, în afara muncii în aer liber, faptul că niciodată, atât iarna, cât și vara, nu a dormit în casă, ci cel mult pe prispă", relata Ana Aslan, în 1959.
La Institutul de Geriatrie a ajuns și Iancu, un român care trăia solitar într-o grotă de la marginea satului Săcămaș, din Hunedoara. „Fiindcă era un om singuratic şi de o vârstă necunoscută, Iancu fusese dat în atenţia Ministerului de Interne. Aflând că aici trăieşte un om ciudat şi semisălbatic, autorităţile l-au trimis la Institutul Parhon din Bucureşti, pentru studii de geriatrie. Cei de la institut i-au analizat părul şi i-au evaluat vârsta la circa 140 de ani", relata profesorul Ioachim Lazăr.
În anii '60, România avea aproximativ 400 de centenari, arăta un studiu al Institutului de Geriatrie din Bucureşti, efectuat sub conducerea dr. Ana Aslan. Nu doar pacienții cu vârste înaintate au făcut celebru Institutul de Geriatrie din București, ci mai ales realizările științifice ale celor doi savanți. Medicul Ana Aslan (1897-1988) se regăsește printre cei mai apreciați oameni de știință români ai secolului XX, fiind cea care a dezvoltat tratamentele Gerovital H3 și Aslavital, destinate încetinirii proceselor de îmbătrânire.
La fel ca și Constantin I. Parhon, Ana Aslan a fost membru al Academiei Române și s-a bucurat de recunoaștere internațională pentru contribuțiile sale în gerontologie. În 1982 a primit unul dintre cele mai prestigioase premii acordate de Organizația Mondială a Sănătății, Premiul „Leon Bernard". Tratamentele sale au fost testate pe mii de pacienți, mulți dintre ei internați ai institutului condus de Ana Aslan.
„Se fac, de pildă, tratamente cu vitamine şi hormoni, sau cu novocaină (preparată într-o concentraţie specială şi cu o anumită aciditate), denumită preparatul H3. Novocaina, în această formă, a dat profesorului Parhon şi colectivului de medici cele mai bune rezultate", informa ziarul Steagul Roșu, în 1955. Mulți dintre cei internați în anii '50 la institutul condus de Ana Aslan aveau vârste considerabile, dar se simțeau în putere.
„Iat-o pe bătrâna Caterina Mântuleasa. Are 114 ani şi a fost adusă aici acum şase luni. Îşi aminteşte că avea 40 de ani când s-a căsătorit a doua oară. Acţiunea exercitată de tratamentul cu H3, la care a fost supusă, are urmări vizibile. Tovarăşa Aslan îi resfiră părul, care în ziua internării era complet argintat. - Vedeţi rezultatul? Acum părul de la rădăcină începe să se înnegrească, iar starea organismului este îmbunătăţită. Dar acestea sunt primele rezultate. Rămâne de văzut ce semne noi vor apărea în viitor", informa presa vremii.
Alți vârstnici, trecuți de un secol, se arătau optimiști față de tratamentele administrate, unii făcând demonstrații de gimnastică vizitatorilor. „Bătrânul Morgacian Parsel are 108 ani. E subţirel şi drept. La prima vedere ai impresia că ai de-a face cu un bătrânel slăbuţ şi sprinten. A fost hamal în portul Constanţa până acum 10 ani şi ar vrea să mai trăiască mult şi chiar să muncească. De aceea a venit aici după ce a auzit de descoperirile profesorului Parhon", nota presa, în 1955.
Doi ani mai târziu, fostul hamal continua să fie pacient al institutului. Un fost profesor de matematică, ajuns la vârsta de 95 de ani, susținea că începuseră să îi crească fire de păr pe luciul cheliei. Altul mărturisea că se înrudește cu Avram Iancu. Unii vârstnici își petreceau timpul în biblioteca institutului, iar alții se ocupau cu confecționarea de îmbrăcăminte și jucării pentru copii, pentru a-și umple timpul.
Vasile Rujoi, un pădurar din satul Grădiștea de Munte, era faimos pentru vitalitatea sa, la vârsta de 107 ani în 1955. În anii '50, el putea fi văzut muncind în jurul cabanei forestiere din cetatea dacică Sarmizegetusa Regia. „Mulţi dintre studenţii veniţi de la Bucureşti să vadă ruinele cetăţii lui Decebal au cunoscut un pădurar ce locuieşte lângă dealul Grădiştei. E bătrân, a ieşit la pensie de mult. Acum are 107 ani bătuţi pe muche", arăta A. Păduraru, într-un reportaj din 1955, publicat în Scînteia Tineretului.
Bătrânul Rujoi avea dinți albi, pe care și-i afișa zâmbind mereu, și era de o sănătate extraordinară. Avusese trei soții, iar cu ultima dintre ele se căsătorise la 92 de ani. Fiul său era și el pensionar. „Dar ceea ce e mai interesant la omul acesta, care a trăit un secol prin pădure, este că în momentul de faţă vorbeşte bine, aude bine şi munceşte! Da, munceşte! Eu l-am găsit cărând gunoiul din grajd", arăta autorul reportajului.
În anii '60, un cioban din Oltenia atrăgea atenția prin vârsta sa. Ilie Stamate locuia în localitatea Firizu (comuna Ilovăț, județul Mehedinți) și s-ar fi născut în jurul anului 1840. În ultimii săi ani de viață, Ilie Stamate locuia într-o căsuță de la poalele munților, pe malul pârâului Coșuța, și își primea oaspeții tot mai numeroși și mai curioși de starea lui. Vârsta reală a ciobanului nu era cunoscută cu precizie, însă localnicii, oamenii de știință și presa vremii îi atribuiau cel puțin 120 de ani. Fiicele sale aveau peste 70 de ani, iar bărbatul își amintea că în timpul Războiului de Independență din 1877 avea vreo 45 de ani, relata Scînteia.
„Ilie Stamate din comuna Ilovăţ, satul Firizu, în vârstă de 135 de ani, a încetat din viaţă. Până în ultima vreme, acest ţăran mehedinţean şi-a păstrat în mare parte vioiciunea şi luciditatea sa", informa Scînteia, în 1968. Bătrânii satului își aminteau, decenii mai târziu, că Ilie se hrănea cu dragavei și lobodă și mai puțin cu carne și că ar fi muncit toată viața.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Dosarul Epstein: Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles. Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, apare in noi fotografii din dosarele Epstein, publicate pe 30 ianua ...
-
Roboți în locul infanteriei pe frontul din Ucraina. Sunt folosiți mai ales în apărare. În ofensivă, tacticile sunt în curs de dezvoltare
În multe unitați s-a reușit deja crearea unor sisteme funcționale pentru gestionarea NKR, insa adevarata provocare ...
-
Haosul global are explicație: harta lumii dezvăluie logica puterii
Lumea s-a intors din nou intr-un camp de batalie. Dupa deceniile de aparenta armonie și globalizare fara frontiere de du ...
-
Gaura neagră din mijlocul Căii Lactee se rotește aproape la fel de repede pe cât permite fizica - iar axa sa este îndreptată direct spre Pământ
Sagittarius A*, sau Sgr A*, este gaura neagra din centrul Caii Lactee. Are o masa de aproximativ 4 milioane de ori mai ...
-
Bill Gates și Jeffrey Epstein au discutat despre o „simulare pandemică". Miliardarul ar fi fost șantajat de traficantul sexual
În 2017, Bill Gates discuta cu Jeffrey Epstein planuri despre o "simulare pandemica". Informația apare in dosarul ...
-
Decizia lui Trump care a prăbușit prețul aurului. Adevăratul motiv pentru una dintre cele mai dure corecții din toate timpurile pe piața metalelor prețioase
Prețurile aurului și argintului au scazut puternic, dupa ce creșterea record a metalelor prețioase s-a temperat, in timp ...
-
Prăbușiri pe burse - Aurul și argintul își continuă căderea, după creșterile record din 2025
Prețurile aurului și argintului au continuat sa scada dupa o inversare dramatica a tendinței ascendente care a dus metal ...
-
Si dacă Super-Inteligența Artificială există deja și conduce lumea fără ca noi s-o știm?!
Exista un adevar incomod pe care puțini il formuleaza clar: inteligența artificiala pe care o cunosc oamenii nu este int ...
-
Burnout criminal: Un tânăr de 32 de ani și-a pierdut viața din cauza suprasolicitării la locul de muncă. Primea sarcini de la job și pe patul de spital
Un programator in varsta de 32 de ani a murit dupa ce s-a prabușit in timp ce lucra de acasa, iar familia sa susține ca ...
-
Cancer gazos: cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile radioactive
Radonul este un gaz radioactiv natural, invizibil și fara miros, care poate patrunde in locuințe fara a fi detectat. &Ic ...
-
O prințesă, implicată în corespondențele lui Jeffrey Epstein: aluzii sexuale și discuții despre fiul ei adolescent
Documentele recent publicate de Departamentul Justiției din Statele Unite o menționeaza de cateva sute de ori pe Prințes ...
-
Un amor dintre director și angajată s-a transformat într-un proces de sute de mii de euro. Bărbatul s-a căsătorit în secret
O relație inceputa in 2014 intre D.E., angajata la o firma din Iași, și M.G., directorul companiei, s-a transformat intr ...
-
Risipa pe care o plătim cu toții: 50% din apa României se pierde în rețea - peste 565 de milioane de metri cubi anual
Romania pierde anual peste 565 de milioane de metri cubi de apa potabila din rețelele publice de distribuție, potrivit d ...
-
Trump își face Arc de Triumf. Cum ar arăta mega-structura gândită de președintele SUA
Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit sambata, cu jurnalistii, la bordul Air Force One, despre ideea sa de a construi ...
-
Avertismentul specialiștilor: Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari. Consumul suplimentar, acoperit în special din importuri
Facturile la gaze vor fi cu pana la 30% mai mari, in luna ianuarie 2026, fata de aceeasi perioada a anului anterior, in ...
-
Danemarca a introdus ore de empatie - o parte firească a vieții, exersată săptămână de săptămână
În Danemarca, copiii cu varste intre 6 și 16 ani au, saptamanal, o ora speciala, pe care nu o vei gasi in niciun m ...
-
Apa devine valoarea de necontestat în India. Prețuri exorbitante pentru oamenii de rând a apei îmbuteliate și o piață de miliarde
Într-o tara ca India, in care 70% din apa subterana este contaminata si apa de la robinet nu este potabila, cerere ...
-
Fost șef în Jandarmeria Română, acuzat de agresiune sexuală. Judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu
Caz șocant la Cluj-Napoca! Un barbat de 68 de ani este cercetat intr-un caz de agresiune sexuala asupra unui persoane mi ...
-
Hai să explicăm ce este exact Moltbook - "rețeaua" de AI care a devenit un subiect apocaliptic peste noapte
Moltbook este din punct de vedere tehnic, un forum de tip Reddit, dar fara interfața clasica de utilizator. Nu exista fo ...
-
Ce mănâncă elitele globalizării: Familia Rothschild are un regim alimentar aprobat de un neurolog care recomandă postul inaintea deciziilor financiare majore
Un fost bucatar care lucra pentru familia Rothschild in Zurich a impartașit abordarea lor fața de mancare și a declarat ...
-
Dosarele Epstein: Informații despre implicarea lui Trump în orgii sexuale și violarea unei fete de 13 ani. Documentele au fost retrase și apoi republicate
Dosarele Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA, conțin informații neverificate despre presupusa ...
-
Bill Gates în dosarul Jeffrey Epstein - Boli cu transmitere sexuală și divorțul de Melinda Gates
În noile fisiere publicate vineri de Departamentul Justitiei al Statelor Unite, Jeffrey Epstein afirma in iulie 20 ...
-
Adolescentul de 13 ani acuzat că l-a omorât pe Mario le-a povestit bunicilor de ce a decis să recurgă la un asemenea gest
Minorul de 13 ani implicat in crima din Cenei a fost dus intr-un centru neuropsihiatric, unde urmeaza sa fie evaluat și ...
-
Conversații incendiare cu Ghislaine Maxwell - Noile dezvăluiri din dosarul Jeffrey Epstein scot la iveală o adevărată telenovelă
Departamentul de Justitie al Statelor Unite a publicat, vineri, peste trei milioane de pagini de documente legate de caz ...
-
Moltbook: O rețea socială pentru ca agenții AI să comunice intre ei în cel mai mare experiment cibernetci. Boții și-au lansat propria criptomonedă
O noua rețea sociala a devenit virala in strainatate și a devenit cel mai discutat instrument AI de pe internet in aceas ...
-
Organizația Națiunilor Unite este în pericol de „colaps financiar iminent" - António Guterres arată cu degetul către SUA
Organizația Națiunilor Unite este in pericol de „colaps financiar iminent" din cauza neplații cotizațiilor de catr ...
-
Bucureștenii se revoltă, fac petiții să nu mai plătească facturile: Aproape o mie de blocuri din București nu au apă caldă și căldură
În plin val de ger, aproape o mie de blocuri din București nu au apa calda și caldura ori sunt alimentate deficita ...
-
Reuters: Pentagonul intră în conflict cu Anthropic în legătură cu utilizarea AI în domeniul militar
Pentagonul și Anthropic sunt in impas in privința masurilor de protecție pentru implementarea AI. Anthropic iși exprima ...
-
Diversificarea la bebeluși - când începe și cum poți gestiona inteligent această tranziție
Diversificarea alimentației este una dintre cele mai importante etape din primul an de viața al unui bebeluș. Pentru mul ...
-
De ce este blenderul un aparat indispensabil dacă îți dorești să mănânci mai sănătos
Adoptarea unui stil de viața sanatos incepe, de cele mai multe ori, in bucatarie. Alegerile alimentare pe care le faci z ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu