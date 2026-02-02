Decizia lui Trump care a prăbușit prețul aurului. Adevăratul motiv pentru una dintre cele mai dure corecții din toate timpurile pe piața metalelor prețioase

Prețurile aurului și argintului au scăzut puternic, după ce creșterea record a metalelor prețioase s-a temperat, în timp ce piețele bursiere globale erau așteptate să se deschidă în scădere.

Prețul aurului a scăzut luni, 2 februarie, cu 7,8%, până la 4.515 dolari pe uncie, în timp ce argintul a coborât cu 14,4%, la 73 de dolari, transmite Financial Times.

Se pare că prețurile metalelor prețioase s-au prăbușit vineri, 30 ianuarie, după nominalizarea lui Kevin Warsh în funcția de președinte al Rezervei Federale.

Warsh este considerat un economist mai ortodox decât alți potențiali candidați la conducerea băncii centrale a Statelor Unite.

„Am văzut destul de multă activitate speculativă", a spus Raymond Cheng, director de investiții pentru Asia de Nord la Standard Chartered, referindu-se la prețurile aurului. „Asta a declanșat inversarea trendului după anunțul cu privire la Warsh".

Piețele bursiere globale au scăzut, indicele Kospi din Coreea de Sud conducând pierderile din Asia, cu un declin de 4,6%. Contractele futures pe acțiuni din SUA, care urmăresc indicii S&P 500 și Nasdaq 100, au scăzut cu 1%, respectiv 1,4%. Contractele futures pe Stoxx Europe 600 au coborât cu 0,8%, mai arată sursa citată.

De asemenea, dolarul a crescut ușor, cu 0,1%, față de un coș al principalilor săi parteneri comerciali, luni, în timp ce randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani au scăzut cu 0,01 puncte procentuale, la 4,22%. Randamentele obligațiunilor evoluează invers față de prețuri.

Prețul aurului a început să crească după ce rezervele valutare ale Rusiei au fost înghețate în anul 2022, în urma invaziei sale în Ucraina.

Cererea în creștere din partea investitorilor privați care cumpără fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) și lingouri fizice a contribuit la creșterea economică. Investitorii au invocat aurul ca instrument de protecție împotriva îngrijorărilor tot mai mari legate de creșterea cheltuielilor fiscale în economiile dezvoltate din întreaga lume, precum și de incertitudinile geopolitice.

Potrivit lui Cheng, tranzacționarea aurului la 4.650 de dolari reprezenta „o oportunitate de a adăuga" metalul în portofoliu, pe fondul incertitudinilor legate de cheltuielile guvernamentale din SUA.

„Credem că prima de risc asociată lui Trump este încă justificată", a spus Cheng. „El va rămâne președintele SUA indiferent cine este președintele Fed. Politica sa fiscală va rămâne expansionistă".

Și acțiunile companiilor miniere de aur au scăzut: titlurile listate în Australia ale Newmont Corporation au pierdut 10%, iar cele ale Zijin Gold International au coborât cu 5,6%.