Gaura neagră din mijlocul Căii Lactee se rotește aproape la fel de repede pe cât permite fizica - iar axa sa este îndreptată direct spre Pământ

Sagittarius A*, sau Sgr A*, este gaura neagră din centrul Căii Lactee. Are o masă de aproximativ 4 milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui și se întinde pe o distanță de aproximativ 14,6 milioane de mile (23,5 milioane de km) în diametru - dar abia acum dezvăluie cât de repede se rotește.

Folosind date de la Telescopul Orizontului Evenimentelor (EHT), o echipă internațională de astrofizicieni a antrenat o rețea neuronală pe milioane de simulări ale găurilor negre. Scopul lor: să extragă detalii fine ascunse în imaginile neclare și zgomotoase ale lui Sgr A*. Ceea ce au descoperit este uimitor. Gaura neagră se rotește aproape cu viteza sa maximă teoretică - ceea ce fizicienii numesc „spin extremal". În relativitatea generală, găurile negre nu se pot roti mai repede decât viteza cu care ar dispărea orizontul lor de evenimente. Sgr A* se apropie de acea limită. Axa sa de rotație pare, de asemenea, aliniată spre Pământ, ceea ce ar putea fi unul dintre motivele pentru care îi putem observa silueta care "îndoaie" lumina.

Dar descoperirile ridică noi întrebări. Câmpul magnetic din jurul lui Sgr A* - despre care se așteaptă să se comporte după modele previzibile și ordonate - prezintă semne de structură neobișnuită. Acest lucru ar putea semnala turbulențe, dinamici necunoscute în discul de acreție sau chiar necesitatea revizuirii modelelor existente ale magnetismului găurilor negre. Interesant este că echipa a analizat și M87*, gaura neagră mult mai mare dintr-o galaxie îndepărtată. Se rotește și el rapid - dar în direcția opusă materiei din jur. Acea nealiniere ar putea fi rezultatul unei fuziuni îndepărtate cu o altă gaură neagră. Rotirea găurii negre nu este doar un detaliu tehnic. Modelează modul în care materia cade, modul în care energia este eliberată și modul în care jeturi de plasmă sunt lansate prin spațiu. Afectează chiar și modul în care timpul și spațiul se curbează în jurul marginii găurii negre. Iar în Sgr A*, acea curbă este cât se poate de extremă.