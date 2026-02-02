Dosarul Epstein: Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles. Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, apare în noi fotografii din dosarele Epstein, publicate pe 30 ianuarie 2026. În imagini, fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată, declanșând noi controverse.

Noi informații și imagini despre Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles, au fost dezvăluite în cadrul anchetei asupra traficantului de persoane Jeffrey Epstein, conform People.com. Documentele publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), pe 30 ianuarie 2026, includ două fotografii care îl arată pe Andrew într-o ipostază controversată.

Fotografiile, care au fost făcute publice online, îl arată pe fostul prinț Andrew în timp ce se află în genunchi, pe toate cele patru membre, deasupra unei femei necunoscute întinse pe podea. Într-una dintre imagini, Andrew, care și-a pierdut titlurile regale în octombrie 2025, pare să atingă abdomenul femeii, îmbrăcată complet. În cealaltă imagine, acesta este surprins aplecat în aceeași poziție. Chipul femeii a fost estompat în ambele fotografii, iar detalii despre locul și momentul în care au fost realizate lipsesc.

Documentele includ, de asemenea, schimburi de e-mailuri dintre Epstein, care s-a sinucis în 2019, și o persoană identificată drept „The Duke", presupus a fi Andrew. Într-un mesaj trimis pe 27 septembrie 2010, Epstein a sugerat o întâlnire privată, menționând că se află în Londra împreună cu trei femei și întreba dacă să le aducă pentru a „anima" atmosfera. Potrivit acestor mesaje, Andrew ar fi răspuns propunând Palatul Buckingham drept locație, asigurând că acolo vor avea „multă intimitate".

Legătura dintre Andrew și Epstein a fost intens analizată încă din 2010, când au apărut imagini cu cei doi plimbându-se împreună în Central Park. De asemenea, într-un alt set de dosare publicate în decembrie 2025, o fotografie îl arată pe Andrew alături de Ghislaine Maxwell, o colaboratoare a lui Epstein, în salonul de la Sandringham House, una dintre proprietățile regale preferate ale Reginei Elisabeta a II-a. Maxwell ispășește în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic de persoane.

Andrew a negat în repetate rânduri orice acuzație legată de relațiile sale cu Epstein. Totuși, în 2019, acesta a fost nevoit să renunțe la rolurile sale publice regale, după un interviu controversat acordat BBC, în care a vorbit despre conexiunile sale cu Epstein. În ianuarie 2022, Regina Elisabeta i-a retras titlurile militare și patronajele regale, în contextul procesului de abuz sexual intentat de Virginia Giuffre, una dintre victimele lui Epstein.

Virginia Giuffre, care a susținut că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu Andrew la vârsta de 17 ani, a murit în 2025. Înainte de deces, aceasta a publicat memoriile intitulate „Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice", care au atras din nou atenția asupra implicării lui Andrew.

Potrivit People.com, Andrew a ajuns să soluționeze procesul cu Giuffre în afara instanței, pentru o sumă confidențială. La scurt timp după publicarea cărții, Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, l-a lipsit și el pe fratele său de toate titlurile regale rămase.