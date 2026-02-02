Vedeta din România care ar fi avut o relație cu Jeffrey Epstein. S-a iubit și cu Vin Diesel

Jeffrey Epstein a avut mai multe persoane traficate din România, arată dezvăluirile din presa americană. Totodată, controversatul personaj apropiat de oameni-cheie din SUA ar fi avut și relații amoroase cu unele femei frumoase, născute în țara noastră.

Alina Pușcău s-ar număra printre fostele iubite ale lui Jeffrey Epstein - înregistrat ca infractor sexual în SUA, trimis la închisoare de două ori și decedat în 2019. Cei doi ar fi avut o relație la finalul anilor '90, începutul anilor '2000. Presa mondenă susține că Pușcău s-a iubit de-a lungul timpului cu mai mulți bărbați celebri. Pe lângă miliardarul Jeffrey Epstein, Alina Pușcău ar fi avut relații cu fostul pilot de Formula 1 Eddie Irvine, cu actorul Vin Diesel și cu regizorul Brett Ratner.

Alina Pușcău este născută în anul 1981, în București, are vârsta de 44 de ani și locuiește în Los Angeles, SUA. Ea a jucat în mai multe filme de Hollywood, dar înainte de actorie, a fost model la nivel internațional. Frumoasa bucureșteancă a intrat în modelling la o vârstă fragedă. Ea a fost încoronată regină a Elite Model Look în anul 1998. Tot atunci, a ales să plece în SUA, unde a urmat o carieră în modelling. Astfel, a prezentat creațiile Victoria's Secret, GAP, JCPenney și Pepe Jeans. Manechinul din România a obținut cetățenia americană în anul 2021.