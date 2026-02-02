Bill Gates și Jeffrey Epstein au discutat despre o „simulare pandemică". Miliardarul ar fi fost șantajat de traficantul sexual

În 2017, Bill Gates discuta cu Jeffrey Epstein planuri despre o "simulare pandemică". Informația apare în dosarul Epstein. Un e-mail care descria ideea făcea referire la proiecte propuse, cum ar fi scenarii simulate de epidemii, extinderea infrastructurii de date medicale și cercetarea în domeniul neurotehnologiei, care ar putea fi utile pentru securitatea națională.

În noile fișiere publicate, vineri, 30 ianuarie, de Departamentul Justiției al Statelor Unite, Jeffrey Epstein afirma în iulie 2013 că Bill Gates i-ar fi cerut unui consilier medicamente pentru o boală cu transmitere sexuală, "ca urmare a relațiilor sexuale cu fete ruse", și că, din acest motiv, i-ar fi administrat pe ascuns antibiotice soției sale de atunci, Melinda.

Potrivit unor dezvăluiri anterioare, Epstein ar fi încercat în 2017 să-l șantajeze pe Gates cu o presupusă relație cu jucătoarea de bridge Mila Antonova. Epstein ar fi fost enervat de faptul că Gates nu dorea să participe la un fond caritabil creat împreună cu JP Morgan, susține un purtător de cuvânt al lui Gates.

Gates a spus în mod repetat că relația sa cu Epstein a fost limitată la discuții despre filantropie și că întâlnirile din 2011 și 2014, inclusiv o cină la reședința lui Epstein din Manhattan și o fotografie la sediul Microsoft, au fost "o mare greșeală". În 2008, Epstein a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale. A murit în 2019 în închisoarea din Manhattan, în ceea ce autoritățile au clasificat drept sinucidere.