Haosul global are explicație: harta lumii dezvăluie logica puterii
Postat la: 02.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Lumea s-a întors din nou într-un câmp de bătălie. După deceniile de aparentă armonie și globalizare fără frontiere de după Războiul Rece, rivalitatea, dezordinea și tensiunile au redevenit reguli ale jocului internațional. Viitorul apropiat promite noi războaie reci - poate chiar conflicte fierbinți - între marile puteri. Iar cheia pentru a înțelege acest haos stă, spun analiștii Bloomberg, în geografie.
Cuvântul „geografie" poate readuce în minte hărțile pline de date ale școlii, dar în context strategic devine un instrument de analiză al puterii globale. Rutele, resursele, relieful și poziția țărilor explică, în mare măsură, de ce Rusia acționează ca o replică a Uniunii Sovietice, ce urmărește China și de ce SUA pot părea uneori că se îndepărtează de propriii aliați.
Exemplele sunt la tot pasul. După 11 septembrie, trupele americane au descoperit cât de greu e să conduci operațiuni militare în Afganistan, cu munții săi abrupți și teritoriul izolat. În același timp, strategii chinezi își bazează planurile pe rachete de precizie, care să lovească baze americane în Pacific, forțând Pentagonul să lupte de la mii de kilometri distanță.
Invazia Rusiei în Ucraina din 2022 a readus în prim-plan importanța strategică a teritoriului ucrainean. Președintele american Joe Biden a numit conflictul „bătălia dintre democrație și autocrație, dintre libertate și represiune, dintre ordinea bazată pe reguli și forța brută".
Dar Ucraina a fost dintotdeauna o miză majoră: teren fertil, acces la Marea Neagră, poziție între Europa Centrală, Balcani, Caucaz și Orientul Mijlociu. Istoria modernă a demonstrat că aici s-au jucat conflicte decisive - de la Primul Război Mondial și până la luptele epice dintre Stalin și Hitler. Astăzi, Putin caută să refacă imperiul rus și să neutralizeze Europa, iar Ucraina rămâne punctul fierbinte al continentului.
Taiwan nu este doar un centru tehnologic. Poziția sa geografică îl transformă într-un punct strategic al „primului lanț de insule" din Asia de Est. Menținerea insulei libere și democratice blochează ambițiile Chinei și asigură un echilibru militar în Pacific. Pierderea Taiwanului ar crea un culoar deschis pentru Beijing în Oceanul Pacific și dincolo de el.
Putin continuă tradiția marilor autocrați ruși: de la Ivan cel Groaznic la Stalin. Întinderea teritoriului, clima și poziția geografică i-au modelat istoria și i-au amplificat instinctul expansionist. Ideea că Rusia ar fi „provocată" de Vest ignoră realitățile geografice și istorice: imperiul rus s-a bazat mereu pe controlul spațiului eurasiatic și pe zone-tampon.
China combină resursele interne cu accesul la ocean. Când este slabă, este vulnerabilă la atacuri maritime și la presiuni de la graniță. Când este unită și puternică, poate domina simultan Eurasia și Pacificul. Expansiunea flotei, presiunea asupra vecinilor maritimi și proiectul „Un Drum, Un Centru" nu sunt doar politici economice - ele vizează hegemonia globală și diminuarea influenței americane.
Statele Unite au fost protejate de distanța geografică și de oceanele care le separă de Europa și Asia. Dar poziția lor de superputere implică riscuri enorme: apărarea Europei sau a Taiwanului presupune intervenții la mii de kilometri, cu costuri politice și militare uriașe. O retragere americană ar lăsa aceste teritorii vulnerabile, dar ar proteja interesele interne ale Statelor Unite.
Geografia nu este doar o hartă: este fundamentul realpolitik-ului. Expansiunea Rusiei și a Chinei, tensiunile din Ucraina și Taiwan, dilemele Americii - toate se înțeleg mai bine când privim atent harta lumii. Pentru orice stat care vrea să supraviețuiască și să-și protejeze interesele, cunoașterea terenului și a relațiilor sale strategice rămâne cea mai valoroasă lecție.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Dosarul Epstein: Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles. Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, apare in noi fotografii din dosarele Epstein, publicate pe 30 ianua ...
-
Roboți în locul infanteriei pe frontul din Ucraina. Sunt folosiți mai ales în apărare. În ofensivă, tacticile sunt în curs de dezvoltare
În multe unitați s-a reușit deja crearea unor sisteme funcționale pentru gestionarea NKR, insa adevarata provocare ...
-
Matusalemii din România. Tradiția longevității descifrata de Ana Aslan si Constantin Parhon - Bătrâni de peste 140 de ani în satele noastre
Batranețea putea fi tratata, iar oamenii puteau trai pana la 150 de ani, arata Constantin I. Parhon. Doi oameni de știin ...
-
Gaura neagră din mijlocul Căii Lactee se rotește aproape la fel de repede pe cât permite fizica - iar axa sa este îndreptată direct spre Pământ
Sagittarius A*, sau Sgr A*, este gaura neagra din centrul Caii Lactee. Are o masa de aproximativ 4 milioane de ori mai ...
-
Bill Gates și Jeffrey Epstein au discutat despre o „simulare pandemică". Miliardarul ar fi fost șantajat de traficantul sexual
În 2017, Bill Gates discuta cu Jeffrey Epstein planuri despre o "simulare pandemica". Informația apare in dosarul ...
-
Decizia lui Trump care a prăbușit prețul aurului. Adevăratul motiv pentru una dintre cele mai dure corecții din toate timpurile pe piața metalelor prețioase
Prețurile aurului și argintului au scazut puternic, dupa ce creșterea record a metalelor prețioase s-a temperat, in timp ...
-
Prăbușiri pe burse - Aurul și argintul își continuă căderea, după creșterile record din 2025
Prețurile aurului și argintului au continuat sa scada dupa o inversare dramatica a tendinței ascendente care a dus metal ...
-
Si dacă Super-Inteligența Artificială există deja și conduce lumea fără ca noi s-o știm?!
Exista un adevar incomod pe care puțini il formuleaza clar: inteligența artificiala pe care o cunosc oamenii nu este int ...
-
Burnout criminal: Un tânăr de 32 de ani și-a pierdut viața din cauza suprasolicitării la locul de muncă. Primea sarcini de la job și pe patul de spital
Un programator in varsta de 32 de ani a murit dupa ce s-a prabușit in timp ce lucra de acasa, iar familia sa susține ca ...
-
Cancer gazos: cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile radioactive
Radonul este un gaz radioactiv natural, invizibil și fara miros, care poate patrunde in locuințe fara a fi detectat. &Ic ...
-
O prințesă, implicată în corespondențele lui Jeffrey Epstein: aluzii sexuale și discuții despre fiul ei adolescent
Documentele recent publicate de Departamentul Justiției din Statele Unite o menționeaza de cateva sute de ori pe Prințes ...
-
Un amor dintre director și angajată s-a transformat într-un proces de sute de mii de euro. Bărbatul s-a căsătorit în secret
O relație inceputa in 2014 intre D.E., angajata la o firma din Iași, și M.G., directorul companiei, s-a transformat intr ...
-
Risipa pe care o plătim cu toții: 50% din apa României se pierde în rețea - peste 565 de milioane de metri cubi anual
Romania pierde anual peste 565 de milioane de metri cubi de apa potabila din rețelele publice de distribuție, potrivit d ...
-
Trump își face Arc de Triumf. Cum ar arăta mega-structura gândită de președintele SUA
Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit sambata, cu jurnalistii, la bordul Air Force One, despre ideea sa de a construi ...
-
Avertismentul specialiștilor: Facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari. Consumul suplimentar, acoperit în special din importuri
Facturile la gaze vor fi cu pana la 30% mai mari, in luna ianuarie 2026, fata de aceeasi perioada a anului anterior, in ...
-
Danemarca a introdus ore de empatie - o parte firească a vieții, exersată săptămână de săptămână
În Danemarca, copiii cu varste intre 6 și 16 ani au, saptamanal, o ora speciala, pe care nu o vei gasi in niciun m ...
-
Apa devine valoarea de necontestat în India. Prețuri exorbitante pentru oamenii de rând a apei îmbuteliate și o piață de miliarde
Într-o tara ca India, in care 70% din apa subterana este contaminata si apa de la robinet nu este potabila, cerere ...
-
Fost șef în Jandarmeria Română, acuzat de agresiune sexuală. Judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu
Caz șocant la Cluj-Napoca! Un barbat de 68 de ani este cercetat intr-un caz de agresiune sexuala asupra unui persoane mi ...
-
Hai să explicăm ce este exact Moltbook - "rețeaua" de AI care a devenit un subiect apocaliptic peste noapte
Moltbook este din punct de vedere tehnic, un forum de tip Reddit, dar fara interfața clasica de utilizator. Nu exista fo ...
-
Ce mănâncă elitele globalizării: Familia Rothschild are un regim alimentar aprobat de un neurolog care recomandă postul inaintea deciziilor financiare majore
Un fost bucatar care lucra pentru familia Rothschild in Zurich a impartașit abordarea lor fața de mancare și a declarat ...
-
Dosarele Epstein: Informații despre implicarea lui Trump în orgii sexuale și violarea unei fete de 13 ani. Documentele au fost retrase și apoi republicate
Dosarele Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA, conțin informații neverificate despre presupusa ...
-
Bill Gates în dosarul Jeffrey Epstein - Boli cu transmitere sexuală și divorțul de Melinda Gates
În noile fisiere publicate vineri de Departamentul Justitiei al Statelor Unite, Jeffrey Epstein afirma in iulie 20 ...
-
Adolescentul de 13 ani acuzat că l-a omorât pe Mario le-a povestit bunicilor de ce a decis să recurgă la un asemenea gest
Minorul de 13 ani implicat in crima din Cenei a fost dus intr-un centru neuropsihiatric, unde urmeaza sa fie evaluat și ...
-
Conversații incendiare cu Ghislaine Maxwell - Noile dezvăluiri din dosarul Jeffrey Epstein scot la iveală o adevărată telenovelă
Departamentul de Justitie al Statelor Unite a publicat, vineri, peste trei milioane de pagini de documente legate de caz ...
-
Moltbook: O rețea socială pentru ca agenții AI să comunice intre ei în cel mai mare experiment cibernetci. Boții și-au lansat propria criptomonedă
O noua rețea sociala a devenit virala in strainatate și a devenit cel mai discutat instrument AI de pe internet in aceas ...
-
Organizația Națiunilor Unite este în pericol de „colaps financiar iminent" - António Guterres arată cu degetul către SUA
Organizația Națiunilor Unite este in pericol de „colaps financiar iminent" din cauza neplații cotizațiilor de catr ...
-
Bucureștenii se revoltă, fac petiții să nu mai plătească facturile: Aproape o mie de blocuri din București nu au apă caldă și căldură
În plin val de ger, aproape o mie de blocuri din București nu au apa calda și caldura ori sunt alimentate deficita ...
-
Reuters: Pentagonul intră în conflict cu Anthropic în legătură cu utilizarea AI în domeniul militar
Pentagonul și Anthropic sunt in impas in privința masurilor de protecție pentru implementarea AI. Anthropic iși exprima ...
-
Diversificarea la bebeluși - când începe și cum poți gestiona inteligent această tranziție
Diversificarea alimentației este una dintre cele mai importante etape din primul an de viața al unui bebeluș. Pentru mul ...
-
De ce este blenderul un aparat indispensabil dacă îți dorești să mănânci mai sănătos
Adoptarea unui stil de viața sanatos incepe, de cele mai multe ori, in bucatarie. Alegerile alimentare pe care le faci z ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu