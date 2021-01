Mesajul ciudat lăsat pe FB de o tânără găsită moartă înainte de Revelion

O tânără de 30 de ani s-a spânzurat în camera ei din cartierul clujean Gheorgheni, cu un cablu de prelungitor, fiind găsită de către fratele ei. Vecinii victimei susţin că aceasta era depresivă, fapt ilustrat şi de numeroasele urme vechi de tăieturi, de pe mâinile sale.

„A fost găsită decedată în jurul orei 15.00, iar poliţiştii au fost sesizaţi în jurul orei 16.00. Sunt efectuate cercetări sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă", au transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

Tânăra a lăsat un mesaj neobişnuit pe Facebook, scris cu câteva ore înainte de a fi găsită moartă: „Într-un singur an, s-au întâmplat multe. Au venit şi au plecat multe sentimente şi persoane. Cei pe care ii iubeam (dintre cei care au plecat).... au devenit simple cunoştinţe, iar simpli straini au devenit totul. Datorita vouă m-am schimbat... Am învăţat cui sa ii mulţumesc şi pe cine sa ocolesc... Fiecare dintre voi v-aţi lăsat o amprenta în sufletul sau mintea mea (mai mult sau mai puţin bună)... Asa e cursul vieţii... Ce e azi, poate dispărea mâine... Asa ca, profita de fiecare zi, fiindcă e unica!! Va mulţumesc tuturor. Deşi prematur, va doresc tuturor un An nou mult mai bun, mai fericit, mai împlinit şi mai liniştit!! La mulţi ani dragilor".

Mesajul a fost postat joi dimineaţa, la ora 4.35, iat tânăra a fost găsită decedată în jurul orei 15.00, notează Ştiri de Cluj. Ioana Alina P. era suporteră a echipei de fotbal U Cluj, fiind văzută în mod repetat la meciuri, alături de galerie. În 28 decembrie, Ioana a mai postat un mesaj ciudat în care spunea: „Numai laşii se sinucid, bărbaţii adevăraţi se căsătoresc, ei mor lent şi dureros."

Pe contul ei de Facebook, prietenii au postat mai multe mesaje emoţionante: „Nu o să te uit niciodată şi îţi promit că o să-ţi ascult ultimul sfat şi voi profita mai mult de viaţă... Sper să-ţi găseşti liniştea acolo unde ai decis să pleci, lăsând în urmă atâta durere şi amărăciuni... Dumnezeu să te odihnească şi să dea putere familiei să treacă peste momentele cumplite... Rămas bun P..., până ne vom revedea...".