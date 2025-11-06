Meta, firma-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, câștigă o avere din avalanșa de reclame frauduloase, arată documente interne. Ce spune compania
Postat la: 06.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Documentele interne ale Meta arată că 10% din veniturile sale provin din reclame frauduloase sau potențial frauduloase, potrivit Reuters. Meta spune că cifra citată este una inițială și aproximativă, că cifra reală finală este mai mică și că compania face eforturi pentru a reduce numărul acestor reclame.
Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp câștigă o avere din avalanșa de reclame frauduloase, arată documente interne. Meta a estimat la sfârșitul anului trecut că va câștiga aproximativ 10% din veniturile sale anuale totale - adică 16 miliarde de dolari - din difuzarea de reclame care promovează escrocherii și produse interzise, arată documentele interne ale companiei, citate de Reuters.
O serie de documente analizate de agenția de știri arată de asemenea că gigantul social media nu a reușit, timp de cel puțin trei ani, să identifice și să oprească avalanșa de reclame care au expus miliarde de utilizatori Facebook, Instagram și WhatsApp la scheme frauduloase de comerț electronic și investiții, cazinouri online ilegale și vânzarea de produse medicale interzise. În medie, se menționează într-un document din decembrie 2024, compania afișează utilizatorilor platformelor sale aproximativ 15 miliarde de reclame frauduloase cu „risc ridicat" - cele care prezintă semne clare de fraudă - în fiecare zi.
Meta câștigă aproximativ 7 miliarde de dolari din veniturile anualizate din această categorie de reclame frauduloase în fiecare an, se menționează într-un alt document de la sfârșitul anului 2024. O mare parte din fraude proveneau de la agenții de marketing care acționau într-un mod suficient de suspect pentru a fi semnalați de sistemele interne de avertizare ale Meta. Dar compania interzice agenții de publicitate numai dacă sistemele sale automate prevăd că aceștia comit fraude cu o certitudine de cel puțin 95%, arată documentele.
Dacă compania este mai puțin sigură - dar consideră totuși că agentul de publicitate este probabil un escroc - Meta percepe tarife publicitare mai mari ca penalizare, potrivit documentelor. Ideea este de a descuraja agenții de publicitate suspecti să plaseze reclame. Documentele menționează în continuare că utilizatorii care dau click pe reclame frauduloase sunt susceptibili să vadă mai multe astfel de reclame, din cauza sistemului de personalizare a reclamelor Meta, care încearcă să difuzeze publicitate pe baza intereselor utilizatorului.
Detaliile autoevaluării confidențiale a Meta sunt extrase din documente create între 2021 și anul acesta în cadrul diviziilor de finanțe, lobby, inginerie și siguranță ale Meta. Împreună, acestea reflectă eforturile Meta de a cuantifica amploarea abuzurilor pe platformele sale - și ezitarea companiei de a lua măsuri care ar putea dăuna intereselor sale comerciale, scrie Reuters.
Acceptarea de către Meta a veniturilor din surse pe care le suspectează că comit fraude evidențiază lipsa de reglementare a industriei publicitare, a declarat Sandeep Abraham, expert în fraude și fost investigator de siguranță la Meta, care conduce acum o firmă de consultanță numită Risky Business Solutions. „Dacă autoritățile de reglementare nu ar tolera ca băncile să profite de pe urma fraudelor, nu ar trebui să tolereze acest lucru nici în domeniul tehnologiei", a declarat el pentru Reuters.
Într-o declarație, purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone, a afirmat că documentele consultate de Reuters „prezintă o viziune selectivă care denaturează abordarea Meta față de fraude și escrocherii". Estimarea internă a companiei, potrivit căreia 10,1% din veniturile sale din 2024 ar proveni din escrocherii și alte reclame interzise, era „aproximativă", a spus Stone. Compania a stabilit ulterior că cifra reală era mai mică, deoarece estimarea includea și „multe" reclame legitime, a spus el. El a refuzat să furnizeze o cifră actualizată.
„În ultimele 18 luni, am redus cu 58% numărul de reclamații ale utilizatorilor privind reclamele înșelătoare la nivel global și, până în prezent, în 2025, am eliminat peste 134 de milioane de reclame înșelătoare", a spus Stone. Unele dintre documente arată că Meta se angajează să facă mai mult. „Avem obiective mari pentru reducerea înșelătoriilor publicitare în 2025", se afirmă într-un document din 2024, Meta sperând să reducă astfel de reclame pe anumite piețe cu până la 50%.
În alte locuri, documentele arată că managerii felicită angajații pentru eforturile de succes în reducerea înșelătoriilor, scrie Reuters. În același timp, documentele indică faptul că propriile cercetări ale Meta sugerează că produsele sale au devenit un pilon al economiei globale a fraudei. O prezentare din mai 2025 a personalului său de siguranță a estimat că platformele companiei au fost implicate în o treime din toate înșelătoriile reușite din SUA. Meta a recunoscut, de asemenea, în alte documente interne că unii dintre principalii săi concurenți făceau o treabă mai bună în eliminarea fraudelor de pe platformele lor.
Documentele arată clar că Meta își propune să reducă fluxul de venituri din reclamele înșelătoare în viitor. Însă compania este îngrijorată că reducerea bruscă a veniturilor din publicitatea frauduloasă ar putea afecta previziunile sale de afaceri, potrivit unui document din 2025 care discută impactul veniturilor din reclame ce încalcă standardele Meta, cum ar fi escrocheriile, jocurile de noroc ilegale, serviciile sexuale sau produsele de sănătate dubioase.
Între timp, compania a recunoscut intern că amenzile de reglementare pentru reclamele frauduloase sunt certe și anticipează sancțiuni de până la 1 miliard de dolari, potrivit unui document intern. Însă aceste amenzi ar fi mult mai mici decât veniturile Meta din reclamele frauduloase, se arată într-un document separat din noiembrie 2024. La fiecare șase luni, Meta câștigă 3,5 miliarde de dolari doar din partea reclamelor frauduloase care „prezintă un risc legal mai mare", se arată în document, cum ar fi cele care pretind în mod fals că reprezintă o marcă de consum sau o personalitate publică sau care prezintă alte semne de înșelăciune, scrie Reuters.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Google trage un semnal de alarmă. Virusurile create cu inteligență artificială pot învăța singure să se ascundă
O noua generație de atacuri cibernetice pune pe jar experții in securitate. Potrivit unui raport al echipei Google Threa ...
-
Detaliile întâlnirii de la Guvern dintre Bolojan și controversatul om de afaceri Fănel Bogoș: "După 15 minute, discuţia s-a încheiat"
Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, ca, in data de 23 septembrie, Mihai Barbu, presedint ...
-
Parlamentul Bulgariei investighează "influența ocultă" a lui George Soros. Inițiativa aparține unui oligarh sancționat pentru corupție
Parlamentul Bulgariei a decis sa investigheze presupusa influența a miliardarului american George Soros in viața politic ...
-
Sechestru pe averea prietenului milionar a lui George Simion. Procurorii îi aduc acuzații grave
Afacerile lui milionarului Vasile „Sile" Pușcaș au intrat din nou in vizorul procurorilor, dupa ce s-au instituit ...
-
Frigiderul tău face zgomot noaptea? Află de ce modelele incorporabile sunt (aproape) mute
E liniște in toata casa. Doar frigiderul pare ca traiește o viața paralela. Zumzaie, vibreaza, pocnește discret, ca un m ...
-
UE se pregătește pentru un potențial conflict cu Rusia: Bruxelles-ul lucrează la un Schengen militar
Bruxelles-ul ia masuri pentru a reduce birocratia si a construi un „Schengen militar" pentru transportul rapid al ...
-
Afaceristul Fănel Bogoș, reținut de procurorii DNA. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la Bolojan
Omul de afaceri vasluian Fanel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost scos in catușe miercuri seara din sediul D ...
-
Situație halucinantă la Guvern: OUG pentru gestionarea urșilor ajunge să pedepsescă oamenii care se ocupă de păduri
Modificarile la OUG 81, cea care reglementeaza intervenția și gestionarea populației de urși, se genereaza un paradox. A ...
-
Stenograme incendiare Rețeaua rezerviștilor din SRI și SIE urma să-l scoată pe Călin Georgescu din țară: Ce plan au pus la cale
Ies la iveala detalii incendiare in urma unor percheziții facute, miercuri, de DNA, in mai multe județe. Fostul candidat ...
-
Premierul Bolojan, pomenit în stenogramele DNA: Guvernul confirmă întâlnirea cu afaceristul din Vaslui
Cancelaria Guvernului a confirmat ca pe 23 septembrie a avut loc, la Palatul Victoria, o audiența solicitata „pe c ...
-
ANAF a spart o rețea de fraudă fiscală: 55 de milioane de lei au fost sifonate
ANAF anunta ca a descoperit o frauda fiscala de peste 55 de milioane de lei. Patru firme au pus la punct un mecanism com ...
-
Crăciunul care unește Europa la Băneasa Christmas World
Sute de mii de luminițe, decoruri spectaculoase și o atmosfera de poveste transforma nordul Capitalei intr-o destinație ...
-
The American Conservative: Kievul, suspectat de sabotaj împotriva UE, în speță a României și Ungariei
Exploziile și incendiile de la rafinariile de petrol din Ungaria și Romania ar putea fi acte de sabotaj organizate de Ki ...
-
Giulgiul de la Torino implineste o profetie din Apocalipsa 22:4 aratand fără tăgadă ca este lințoliul divin al Fiului
O descoperire uluitoare pe Giulgiu din Torino, in care se presupune ca a fost invelit Iisus dupa ce a fost dat jos de pe ...
-
Nicușoare, tu ce ai înțeles de aici? Congresul SUA acuză Pentagonul că a ascuns retragerea trupelor americane din România
Într-un rar moment de unitate intre republicani și democrați, Congresul SUA a criticat dur Pentagonul pentru lipsa ...
-
Memoria noastră se stocheaza inafara creierului in țesătura universului si nu depinde de spatiu si timp
"Ce se intampla daca amintirile tale nu sunt stocate in creierul tau?", isi pune intrebarea celebrul cercetator, matemet ...
-
Oamenii de știință tocmai au dezvăluit cum arată de fapt un foton, iar acest lucru schimbă totul! VIDEO
Nu este un punct. Nu este o sfera. Este un camp electromagnetic tridimensional care se propaga prin spațiu și timp. Dece ...
-
Amenințarea Cuantică: O Apocalipsă Digitală se anunță la orizont. Computerele viitorului vor sparge orice chei de criptare, inclusiv parolele si protectiile bancare
În viitorul nu prea indepartat, lumea digitala așa cum o cunoaștem ar putea face fața unei schimbari fundamentale. ...
-
Cum se calculează prețul final al gigacaloriei. Câți bani vor scoate din buzunar bucureștenii pentru căldură iarna aceasta
Prețul pe care il vor plati bucureștenii pentru caldura livrata in apartamentele care sunt racordate la sistemul central ...
-
Cine este bărbatul care s-a împușcat în cap în timp ce făcea live pe TikTok - A făcut parte dintr-o comunitate din Neamț
Barbatul care s-a impușcat in cap in timpul unui live pe o rețea de socializare este Simion Stan, fost președinte și lid ...
-
Bolojane, uite aici "austeritate"! O țară uriașă va oferi 3 ore pe zi de energie gratuită tuturor cetățenilor
Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solara gratuita in fiecare zi gospodariilor, inclusiv celor fara panour ...
-
Primar musulman la New York. Favoritul lui Donald Trump pierde alegerile la limită. Democrații revin cu o victorie spectaculoasă
Zohran Mamdani, un socialist democratic in varsta de 34 de ani, a caștigat alegerile pentru primarul orașului New York, ...
-
Fizicienii au depășit viteza luminii fără a încălca legile lui Einstein. Cum a fost posibil?
Cercetatorii de la Universitatea din Rochester au transmis cu succes informații mai rapid decat lumina printr-o „b ...
-
A fost atinsă singularitatea in protectia informatiei: China a spart criptarea RSA cu un computer cuantic amenințând securitatea globală a datelor VIDEO
O echipa din China tocmai a demonstrat ca matematica din spatele criptarii RSA incepe sa se supuna voinței domeniului cu ...
-
Dan Diaconescu cere 10 milioane de euro de la Realitatea TV, Maricel Păcurariu și Anca Alexandrescu pentru folosirea mărcii „Televiziunea Poporului"
Scandal media de proporții: Dan Diaconescu, fondatorul OTV și fost realizator al emisiunii „Dan Diaconescu Direct" ...
-
Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval italian. Ce le-a spus salvatorilor
Roma a trait luni, 3 noiembrie, o zi de coșmar, marcata de prabușirea unei porțiuni a turnului medieval Torre dei Conti, ...
-
Ministerul Finanțelor anunță măsuri radicale in cazul BID: "Conducerea va fi schimbată"
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), singura banca de dezvoltare deținuta integral de statul roman, va trece printr- ...
-
19 decembrie, Muzeul Tăranului: ZEPPELIN XPERIMENT - MIKE GODOROJA & BLUE SPIRIT
Dupa succesul repurtat de-a lungul anilor cu cele doua proiecte Balkanik Zeppelin și Zeppelin Xperiment care l-au dus la ...
-
Tendințe în mișcare: cum alegi încălțămintea potrivită pentru un stil activ
Într-o lume in care confortul și stilul merg mana in mana, alegerea pantofilor potriviți devine o prioritate pentr ...
-
Colagen în timpul menopauzei - ce rol are? + Suplimente cu colagen eficiente în 2025
Menopauza este o etapa naturala din viața fiecarei femei, dar schimbarile pe care le aduce pot fi resimțite nu doar la n ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu