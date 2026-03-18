Mișcări strategice pe plan mondial: China a făcut o ofertă de reunificare energetică Taiwanului pe fondul crizei energetice internaționale

China a lansat miercuri o ofertă oficială către Taiwan, promițând stabilitate energetică în schimbul acceptării „reunificării" sub autoritatea Beijingului.

Oferta vine pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu care a perturbat comerțul internațional de resurse energetice. Oferta a fost anunțată de Chen Binhua, purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri din Taiwan, care a susținut că reunificarea ar aduce stabilitate energetică și protecție statului insular. „Suntem dispuși să oferim compatrioților taiwanezi o securitate energetică și a resurselor stabilă și fiabilă, astfel încât aceștia să poată trăi o viață mai bună", a spus oficialul.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a afirmat miercuri, în cadrul unei reuniuni a Partidului Progresiv Democratic, că insula urmează o strategie de diversificare a importurilor energetice și că necesarul pentru perioada următoare este acoperit. Din punct de vedere energetic, Taiwanul importă o treime din necesarul de gaz lichefiat din Qatar și a mai anunțat că și-a asigurat aprovizionarea pe termen scurt, inclusiv prin importuri din Statele Unite. Insula nu depinde de China pentru energie.

Izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu de la finalul lunii februarie a adus perturbări majore pe piața energetică internațională, întrucât autoritățile de la Teheran au limitat drastic tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, o rută prin care circulă aproximativ 20% din tranzitul internațional de petrol. Autoritățile de la Beijing au propus sistemul „o țară, două sisteme" pentru Taiwan, însă acesta nu este susținut de niciun partid politic major de pe insulă. Cu toate că guvernul chinez nu a exclus utilizarea forței pentru a-și atinge obiectivul de reunificare, Taipeiul a respins în repetate rânduri pretențiile expansioniste ale Chinei.