Secretele orașului american, vechi de 100 de ani, unde mașinile nu au plăcuțe de înmatriculare și benzina este gratuită
Postat la: 11.07.2026 |
Ascuns în spatele unor întinse suprafețe împădurite din statul american Michigan, un complex privat al companiei General Motors funcționează de aproape 100 de ani ca unul dintre cele mai importante centre de testare auto din lume.
Cunoscut sub numele de Milford Proving Ground, centrul este adesea comparat cu un mic oraș datorită infrastructurii sale. Complexul se întinde pe peste 1.600 de hectare, include aproape 240 de kilometri de drumuri de testare și peste 150 de clădiri, însă accesul este strict controlat, scrie The Sun.
În interiorul complexului se află o stație de alimentare cu combustibil, un centru medical, echipe proprii de pompieri și intervenție, o stație electrică și o instalație de tratare a apelor uzate.
Aproximativ 4.200 de angajați ai General Motors lucrează la Milford, însă doar un număr restrâns are acces la toate zonele unde sunt dezvoltate și testate noile vehicule.
Recent, un creator de conținut din Statele Unite a vizitat centrul și a publicat imagini din interior, oferind o perspectivă rară asupra instalației.
Complexul reproduce o gamă largă de condiții de trafic și teren. Există drumuri care imită autostrăzi, trasee cu pietriș, pante abrupte, suprafețe accidentate și circuite pentru testarea vehiculelor în regim off-road.
Unele sectoare sunt deteriorate în mod intenționat. Gropile și denivelările nu sunt reparate, deoarece sunt utilizate pentru a evalua comportamentul mașinilor în condiții extreme de exploatare.
Vehiculele testate nu folosesc plăcuțe de înmatriculare, întrucât circulă exclusiv pe proprietate privată. Combustibilul este furnizat direct de companie, iar inginerii parcurg anual milioane de kilometri în timpul proceselor de dezvoltare.
Pe anumite circuite, automobilele pot depăși viteze de 320 km/h, în condiții controlate.
Milford dispune de instalații capabile să reproducă temperaturi cuprinse între aproximativ -40°C și peste 50°C, precum și condiții de altitudine, umiditate și vânt, fără ca vehiculele să părăsească centrul de testare.
Una dintre cele mai mari zone ale complexului este Black Lake, o platformă asfaltată de aproximativ 27 de hectare. Circuitul său de aproape cinci kilometri include 17 viraje inspirate din trasee celebre din motorsport.
General Motors a cumpărat terenul pe care este construit complexul în 1923, iar centrul a fost inaugurat doi ani mai târziu.
Inițial, instalația ocupa aproximativ 450 de hectare și dispunea de doar două clădiri și puțin peste opt kilometri de drumuri de testare.
De atunci, Milford Proving Ground s-a extins considerabil și este considerat cel mai vechi centru dedicat exclusiv testării vehiculelor aflat încă în funcțiune.
În prezent, aici sunt realizați anual peste 24 de milioane de kilometri de teste și dezvoltare.
De-a lungul timpului, centrul a fost folosit pentru dezvoltarea și testarea unor tehnologii care au devenit standard în industria auto, inclusiv transmisiile automate, convertoarele catalitice, scaunele pentru copii, manechinele pentru testele de impact și sistemele moderne de asistență a șoferului.
Laboratorul de impact al complexului este construit pe o fundație din aproximativ 70 de tone de beton armat, ancorată direct în roca de bază pentru a asigura precizia testelor.
Tot la Milford au fost realizate primele teste de răsturnare ale companiei, iar inginerii au contribuit și la dezvoltarea unor modele moderne de parapete de protecție rutieră.
De la lansarea modelului Chevrolet Corvette, în 1953, fiecare generație a automobilului sport a fost testată în acest centru.
Deși este comparat uneori cu alte facilități celebre de cercetare și dezvoltare din industria auto și aerospațială, Milford Proving Ground nu este un oraș propriu-zis. Complexul rămâne o instalație privată destinată exclusiv cercetării și testării vehiculelor, iar accesul publicului este limitat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Venezuela e ca și un "stat de facto" al Americii. Marco Rubio decide miniștrii, blochează investigațiile și amână alegerile
O radiografie brutala a realitații geopolitice actuale arata cum o intreaga națiune poate fi trecuta sub tutela externa ...
-
Rusia recunoaște că a lovit la granița cu România: Distrugeri masive cu rachete și drone, după prăpădul făcut de Ucraina
Rusia a atacat in bombardamentul cu rachete si drone asupra Ucrainei din timpul noptii de vineri spre sambata unitati al ...
-
Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. „Nu seamănă cu nimic din ce am mai văzut"
Pentagonul a publicat vineri un nou lot de documente referitoare la OZN-uri, cunoscute oficial drept fenomene anormale n ...
-
Poliția britanică a deschis o anchetă pentru omor în cazul decesului fostei ministre conservatoare Ann Widdecombe
Poliția britanica a deschis o ancheta pentru omor in cazul decesului fostei ministre conservatoare Ann Widdecombe. Minis ...
-
Facebook și Instagram ar putea fi schimbate în Europa. Funcțiile care îi țin pe utilizatori lipiți de ecran, în vizorul Comisiei Europene
Scroll-ul fara sfarșit, videoclipurile care pornesc automat și notificarile care te cheama mereu inapoi in aplicație ar ...
-
Românii nu dau Bulgaria și Grecia pe litoralul românesc chiar dacă prețurile au crescut. "Stau mai puține zile sau merg în extrasezon, dar vor calitate"
Ultimele date din sectorul turismului ne fac sa ne intrebam daca romanii nu au bani de vacanțe sau daca doar nu au bani ...
-
România riscă sancțiuni dure de la Bruxelles. Mai multe focare de pesta rumegătoarelor mici sunt ținute ascunse de ANSVSA
ANSVSA a instituit carantina naționala de 30 de zile pentru circulația ovinelor și caprinelor, dupa confirmarea unui foc ...
-
Românii fug în Bulgaria pentru prețuri mai mici. Fiscul a intrat în localurile de pe litoral: 18 euro o felie de tort
Bulgaria ramane una dintre destinațiile preferate ale romanilor care cauta vacanțe la mare la prețuri mai mici decat pe ...
-
Document rar, de acum un secol, care dezvăluie cum își făcea România loc la masa marilor puteri
O scrisoare veche de peste un secol, pastrata in Arhivele Naționale ale Romaniei, deschide o fereastra rara spre culisel ...
-
Pentru prima dată în ultimele decenii, China nu a stabilit obiective privind ocuparea forței de muncă în planul cincinal, din cauza impactului inteligenței artificiale
China nu a inclus, pentru prima data in cel puțin trei decenii, un obiectiv numeric privind crearea de locuri de munca i ...
-
"Surpriza" cu care i-ar putea aștepta Nicușor Dan pe liderii partidelor luni, la Cotroceni. Cum ar forța președintele o "împăcare" în fosta coaliție
Președintele Nicușor Dan a chemat luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minoritaților n ...
-
Analiză BMJ pe Mounjaro și Wegovy: Care este cel mai eficient și ce efecte secundare grave au
Foarte mulți oameni care vor sa slabeasca apeleaza la tratamente cu GLP. Dezvoltate inițial pentru diabetici, aceste med ...
-
Victor Ciutacu și România TV, obligați să plătească un milion de lei în procesul cu Dăruiește Viață. Jurnalistul anunță apel: "Înmărmurit, ăsta ar fi cuvântul potrivit"
Victor Ciutacu și Romania TV au fost obligați de Tribunalul București sa plateasca, in solidar, daune morale de un milio ...
-
Un trend care atrage atenția în ultima perioadă
Un stil de viața echilibrat și orientat spre sanatate a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale ultimilor an ...
-
Ce se întâmplă dacă aplici prea mult ser de gene? Informații utile despre exces și aplicare corectă
Pentru multe persoane, pare firesc sa creada ca mai mult ser inseamna rezultate mai rapide. Daca un strat subțire ajuta, ...
-
Redactorul șef Rusia Today avertizează: "Se apropie al treilea război mondial!"
Înarmarea Ucrainei și ajutorul acordat pentru atacuri impotriva Rusiei apropie al treilea razboi mondial. Rusia v ...
-
Fiul Interzis al lui Noe: Manuscrisele antice care dezvăluie adevărul înfricoșător despre uriașii biblici - nefilimi
Biblia menționeaza in mod explicit trei fii ai lui Noe - Sem, Ham și Iafet - care au fost aleși sa urce in arca și sa re ...
-
Fără permis de conducere dacă nu-ți plătești amenda. Modificare de la 9 iulie 2026
Guvernul Romaniei a aprobat, joi, 9 iulie 2026, normele metodologice care pun in practica una dintre cele mai dure masur ...
-
Europa face pasul decisiv spre euro digital, PE a dat undă verde: Ce se întâmplă cu banii cash, ce se schimbă pentru români și de ce UE vrea propria monedă electronică
Euro digital a facut joi, 9 iulie, unul dintre cei mai importanți pași de pana acum. Parlamentul European a dat unda ver ...
-
Ordin de ucidere venit din străinătate, executat la Țăndărei. Au luat două arme și au deschis focul asupra rudelor: 'Ucideți-i cu ce aveți prin casă'
Un atac armat care pare desprins dintr-un scenariu de film este anchetat la Țandarei, in județul Ialomița. Patru persoan ...
-
Experiment tulburător: angajații unei fabrici sunt obligați să antreneze roboții care le vor lua locul de muncă
În multe industrii, relația dintre oameni și tehnologie intra intr-o etapa noua și tot mai controversata. În ...
-
Ce urmează după cutremurele din Venezuela? Amenințarea nevăzută de care se teme toată lumea
Organizația Panamericana a Sanatații (PAHO) avertizeaza ca cele mai mari riscuri pentru sanatate generate de cele doua c ...
-
Oamenii de știință au creat un tratament nou contra cancerului: E bazat pe bacterii care se află în tumoră
Oamenii de știința testeaza noi metode de tratare a cancerului. Anumite bacterii din compoziția tumorilor pot fi chiar c ...
-
Răsturnare de situație în cazul miliardarului atacat în Monaco: agentul ucrainean, care a ucis-o pe suspecta atentatului în pădure, își schimbă declarația
Agentul ucrainean acuzat de uciderea suspectei in cazul atentatului din Monaco iși schimba declarația Un agent al servic ...
-
O firmă a ascuns 26 de milioane de lei în spatele unui abonament de streaming
Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism de evaziune fiscala construit nu in jurul unei afaceri subterane, ci in jurul u ...
-
Pistoale personalizate și muniție, cadoul lui Erdogan pentru liderii europeni la summitul NATO
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a oferit liderilor europeni participanți la summitul NATO din Ankara cate un r ...
-
Rusia și-a aruncat în luptă cel mai nou avion pentru se proteja de atacurile Ucrainei. Aparatul de zbor a fost modificat special pentru interceptarea dronelor
Rusia a inceput sa foloseasca cele mai noi avioane de vanatoare Su-57 intr-un nou rol, cel de interceptare a dronelor uc ...
-
Ministrul Radu Miruță ar putea să fie infectat cu o bacterie: „Să meargă de urgență și dumnealui la spital"
Președintele Unitatea - Sindicatul Liber Metrou a transmis ca o angajata a Metrorex a fost infectata cu o bacterie din a ...
-
Un român din conducerea tehnică a CERN vorbește despre viitorul Universului și Inteligența Artificială
CERN, laboratorul european care gazduiește cel mai mare și mai puternic accelerator de particule construit vreodata, se ...
-
Un român de 27 de ani a murit într-un bar din Irlanda, după ce mai mulți clienți l-au imobilizat. Imaginile-cheie, în mâinile poliției
Un roman de 27 de ani a murit intr-un bar din comitatul Cork, dupa ce mai multe persoane au incercat sa il imobilizeze i ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu