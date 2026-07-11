Secretele orașului american, vechi de 100 de ani, unde mașinile nu au plăcuțe de înmatriculare și benzina este gratuită

Ascuns în spatele unor întinse suprafețe împădurite din statul american Michigan, un complex privat al companiei General Motors funcționează de aproape 100 de ani ca unul dintre cele mai importante centre de testare auto din lume.

Cunoscut sub numele de Milford Proving Ground, centrul este adesea comparat cu un mic oraș datorită infrastructurii sale. Complexul se întinde pe peste 1.600 de hectare, include aproape 240 de kilometri de drumuri de testare și peste 150 de clădiri, însă accesul este strict controlat, scrie The Sun.

În interiorul complexului se află o stație de alimentare cu combustibil, un centru medical, echipe proprii de pompieri și intervenție, o stație electrică și o instalație de tratare a apelor uzate.

Aproximativ 4.200 de angajați ai General Motors lucrează la Milford, însă doar un număr restrâns are acces la toate zonele unde sunt dezvoltate și testate noile vehicule.

Recent, un creator de conținut din Statele Unite a vizitat centrul și a publicat imagini din interior, oferind o perspectivă rară asupra instalației.

Complexul reproduce o gamă largă de condiții de trafic și teren. Există drumuri care imită autostrăzi, trasee cu pietriș, pante abrupte, suprafețe accidentate și circuite pentru testarea vehiculelor în regim off-road.

Unele sectoare sunt deteriorate în mod intenționat. Gropile și denivelările nu sunt reparate, deoarece sunt utilizate pentru a evalua comportamentul mașinilor în condiții extreme de exploatare.

Vehiculele testate nu folosesc plăcuțe de înmatriculare, întrucât circulă exclusiv pe proprietate privată. Combustibilul este furnizat direct de companie, iar inginerii parcurg anual milioane de kilometri în timpul proceselor de dezvoltare.

Pe anumite circuite, automobilele pot depăși viteze de 320 km/h, în condiții controlate.

Milford dispune de instalații capabile să reproducă temperaturi cuprinse între aproximativ -40°C și peste 50°C, precum și condiții de altitudine, umiditate și vânt, fără ca vehiculele să părăsească centrul de testare.

Una dintre cele mai mari zone ale complexului este Black Lake, o platformă asfaltată de aproximativ 27 de hectare. Circuitul său de aproape cinci kilometri include 17 viraje inspirate din trasee celebre din motorsport.

General Motors a cumpărat terenul pe care este construit complexul în 1923, iar centrul a fost inaugurat doi ani mai târziu.

Inițial, instalația ocupa aproximativ 450 de hectare și dispunea de doar două clădiri și puțin peste opt kilometri de drumuri de testare.

De atunci, Milford Proving Ground s-a extins considerabil și este considerat cel mai vechi centru dedicat exclusiv testării vehiculelor aflat încă în funcțiune.

În prezent, aici sunt realizați anual peste 24 de milioane de kilometri de teste și dezvoltare.

De-a lungul timpului, centrul a fost folosit pentru dezvoltarea și testarea unor tehnologii care au devenit standard în industria auto, inclusiv transmisiile automate, convertoarele catalitice, scaunele pentru copii, manechinele pentru testele de impact și sistemele moderne de asistență a șoferului.

Laboratorul de impact al complexului este construit pe o fundație din aproximativ 70 de tone de beton armat, ancorată direct în roca de bază pentru a asigura precizia testelor.

Tot la Milford au fost realizate primele teste de răsturnare ale companiei, iar inginerii au contribuit și la dezvoltarea unor modele moderne de parapete de protecție rutieră.

De la lansarea modelului Chevrolet Corvette, în 1953, fiecare generație a automobilului sport a fost testată în acest centru.

Deși este comparat uneori cu alte facilități celebre de cercetare și dezvoltare din industria auto și aerospațială, Milford Proving Ground nu este un oraș propriu-zis. Complexul rămâne o instalație privată destinată exclusiv cercetării și testării vehiculelor, iar accesul publicului este limitat.