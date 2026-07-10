Fără permis de conducere dacă nu-ți plătești amenda. Modificare de la 9 iulie 2026

Guvernul României a aprobat, joi, 9 iulie 2026, normele metodologice care pun în practică una dintre cele mai dure măsuri din ultimii ani pentru șoferii cu amenzi neplătite: suspendarea dreptului de a conduce. Noua reglementare, introdusă prin Ordonanța de urgență nr. 7/2026, stabilește cadrul procedural necesar pentru aplicarea măsurii de suspendare a exercitării dreptului de a conduce auto pentru conducătorii care nu achită amenzile rutiere în termenul legal.

Potrivit prevederilor OUG nr. 7/2026, șoferii care nu achită o amendă rutieră în termen de 90 de zile de la comunicarea sancțiunii riscă să își piardă dreptul de a conduce. Suspendarea permisului se aplică proporțional cu valoarea amenzii neplătite, calculându-se câte o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați. De exemplu, dacă un șofer are o amendă neplătită de 500 de lei, perioada de suspendare va fi de 10 zile. Pentru o amendă de 1.000 de lei, suspendarea va dura 20 de zile.

Fracțiunile nu se iau în calcul, iar suspendarea nu se aplică imediat. Poliția Română va demara procedura de notificare a contravenientului, oferindu-i acestuia posibilitatea de a achita amenda înainte de a intra în vigoare măsura suspendării. Doar în cazul în care șoferul nu reacționează nici după această notificare, permisul de conducere va fi suspendat efectiv. Măsura are rolul de a determina conducătorii auto să își achite datoriile către stat, evitând astfel executarea silită prin Fisc, un proces lung și costisitor.

Hotărârea de Guvern aprobată pe 9 iulie 2026 stabilește procedura exactă prin care se aplică suspendarea. Poliția Rutieră va întocmi o adresă către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, care va proceda la suspendarea dreptului de a conduce. Șoferul va fi înștiințat despre măsura luată și despre perioada de suspendare. Pentru recuperarea permisului, conducătorul auto trebuie să achite integral amenda și taxa de eliberare a noii documentații.

Specialiștii în legislație rutieră apreciază că noua măsură va avea un impact semnificativ asupra comportamentului șoferilor. Până acum, o amendă rutieră neplătită ajungea, în cel mai rău caz, la executare silită prin Fisc, un proces lent și adesea ineficient. Noul mecanism adaugă o sancțiune mult mai directă și imediată, care îi afectează direct pe șoferi în activitatea zilnică. Mulți dintre aceștia depind de mașină pentru a merge la serviciu sau pentru a-și desfășura activitățile profesionale.

Deși unii șoferi consideră noua măsură excesivă, autoritățile susțin că este necesară pentru a îmbunătăți disciplina în trafic și pentru a crește gradul de colectare a amenzilor. În România, există un număr mare de conducători auto care au acumulat amenzi considerabile pe care nu le-au achitat niciodată, unii dintre ei devenind șoferi periculoși în trafic, conștienți că pot încălca regulile fără consecințe reale.

Noua reglementare intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, fiind de așteptat ca primele suspendări să înceapă să fie aplicate începând cu luna august 2026. Șoferii sunt sfătuiți să își verifice eventualele amenzi neplătite pe platforma electronică a Poliției Române sau la ghișeele instituției și să le achite în termen pentru a evita suspendarea permisului de conducere.