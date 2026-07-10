Fără permis de conducere dacă nu-ți plătești amenda. Modificare de la 9 iulie 2026
Postat la: 10.07.2026 |
Guvernul României a aprobat, joi, 9 iulie 2026, normele metodologice care pun în practică una dintre cele mai dure măsuri din ultimii ani pentru șoferii cu amenzi neplătite: suspendarea dreptului de a conduce. Noua reglementare, introdusă prin Ordonanța de urgență nr. 7/2026, stabilește cadrul procedural necesar pentru aplicarea măsurii de suspendare a exercitării dreptului de a conduce auto pentru conducătorii care nu achită amenzile rutiere în termenul legal.
Potrivit prevederilor OUG nr. 7/2026, șoferii care nu achită o amendă rutieră în termen de 90 de zile de la comunicarea sancțiunii riscă să își piardă dreptul de a conduce. Suspendarea permisului se aplică proporțional cu valoarea amenzii neplătite, calculându-se câte o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați. De exemplu, dacă un șofer are o amendă neplătită de 500 de lei, perioada de suspendare va fi de 10 zile. Pentru o amendă de 1.000 de lei, suspendarea va dura 20 de zile.
Fracțiunile nu se iau în calcul, iar suspendarea nu se aplică imediat. Poliția Română va demara procedura de notificare a contravenientului, oferindu-i acestuia posibilitatea de a achita amenda înainte de a intra în vigoare măsura suspendării. Doar în cazul în care șoferul nu reacționează nici după această notificare, permisul de conducere va fi suspendat efectiv. Măsura are rolul de a determina conducătorii auto să își achite datoriile către stat, evitând astfel executarea silită prin Fisc, un proces lung și costisitor.
Hotărârea de Guvern aprobată pe 9 iulie 2026 stabilește procedura exactă prin care se aplică suspendarea. Poliția Rutieră va întocmi o adresă către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, care va proceda la suspendarea dreptului de a conduce. Șoferul va fi înștiințat despre măsura luată și despre perioada de suspendare. Pentru recuperarea permisului, conducătorul auto trebuie să achite integral amenda și taxa de eliberare a noii documentații.
Specialiștii în legislație rutieră apreciază că noua măsură va avea un impact semnificativ asupra comportamentului șoferilor. Până acum, o amendă rutieră neplătită ajungea, în cel mai rău caz, la executare silită prin Fisc, un proces lent și adesea ineficient. Noul mecanism adaugă o sancțiune mult mai directă și imediată, care îi afectează direct pe șoferi în activitatea zilnică. Mulți dintre aceștia depind de mașină pentru a merge la serviciu sau pentru a-și desfășura activitățile profesionale.
Deși unii șoferi consideră noua măsură excesivă, autoritățile susțin că este necesară pentru a îmbunătăți disciplina în trafic și pentru a crește gradul de colectare a amenzilor. În România, există un număr mare de conducători auto care au acumulat amenzi considerabile pe care nu le-au achitat niciodată, unii dintre ei devenind șoferi periculoși în trafic, conștienți că pot încălca regulile fără consecințe reale.
Noua reglementare intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, fiind de așteptat ca primele suspendări să înceapă să fie aplicate începând cu luna august 2026. Șoferii sunt sfătuiți să își verifice eventualele amenzi neplătite pe platforma electronică a Poliției Române sau la ghișeele instituției și să le achite în termen pentru a evita suspendarea permisului de conducere.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Europa face pasul decisiv spre euro digital, PE a dat undă verde: Ce se întâmplă cu banii cash, ce se schimbă pentru români și de ce UE vrea propria monedă electronică
Euro digital a facut joi, 9 iulie, unul dintre cei mai importanți pași de pana acum. Parlamentul European a dat unda ver ...
-
Ordin de ucidere venit din străinătate, executat la Țăndărei. Au luat două arme și au deschis focul asupra rudelor: 'Ucideți-i cu ce aveți prin casă'
Un atac armat care pare desprins dintr-un scenariu de film este anchetat la Țandarei, in județul Ialomița. Patru persoan ...
-
Experiment tulburător: angajații unei fabrici sunt obligați să antreneze roboții care le vor lua locul de muncă
În multe industrii, relația dintre oameni și tehnologie intra intr-o etapa noua și tot mai controversata. În ...
-
Ce urmează după cutremurele din Venezuela? Amenințarea nevăzută de care se teme toată lumea
Organizația Panamericana a Sanatații (PAHO) avertizeaza ca cele mai mari riscuri pentru sanatate generate de cele doua c ...
-
Oamenii de știință au creat un tratament nou contra cancerului: E bazat pe bacterii care se află în tumoră
Oamenii de știința testeaza noi metode de tratare a cancerului. Anumite bacterii din compoziția tumorilor pot fi chiar c ...
-
Răsturnare de situație în cazul miliardarului atacat în Monaco: agentul ucrainean, care a ucis-o pe suspecta atentatului în pădure, își schimbă declarația
Agentul ucrainean acuzat de uciderea suspectei in cazul atentatului din Monaco iși schimba declarația Un agent al servic ...
-
O firmă a ascuns 26 de milioane de lei în spatele unui abonament de streaming
Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism de evaziune fiscala construit nu in jurul unei afaceri subterane, ci in jurul u ...
-
Pistoale personalizate și muniție, cadoul lui Erdogan pentru liderii europeni la summitul NATO
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a oferit liderilor europeni participanți la summitul NATO din Ankara cate un r ...
-
Rusia și-a aruncat în luptă cel mai nou avion pentru se proteja de atacurile Ucrainei. Aparatul de zbor a fost modificat special pentru interceptarea dronelor
Rusia a inceput sa foloseasca cele mai noi avioane de vanatoare Su-57 intr-un nou rol, cel de interceptare a dronelor uc ...
-
Ministrul Radu Miruță ar putea să fie infectat cu o bacterie: „Să meargă de urgență și dumnealui la spital"
Președintele Unitatea - Sindicatul Liber Metrou a transmis ca o angajata a Metrorex a fost infectata cu o bacterie din a ...
-
Un român din conducerea tehnică a CERN vorbește despre viitorul Universului și Inteligența Artificială
CERN, laboratorul european care gazduiește cel mai mare și mai puternic accelerator de particule construit vreodata, se ...
-
Un român de 27 de ani a murit într-un bar din Irlanda, după ce mai mulți clienți l-au imobilizat. Imaginile-cheie, în mâinile poliției
Un roman de 27 de ani a murit intr-un bar din comitatul Cork, dupa ce mai multe persoane au incercat sa il imobilizeze i ...
-
SpaceX a trimis pe orbită primul satelit nuclear comercial din lume. „Bateria" care poate funcționa acolo unde lumina Soarelui nu ajunge
Falcon 9 a transportat pe orbita BOHR, un satelit experimental construit de City Labs și prezentat drept primul satelit ...
-
Economia României este în declin, sub guvernarea lui Bolojan: INS prezintă datele dezastrului
Economia Romaniei a scazut cu 1,2% pe serie bruta in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada di ...
-
Fizicienii au descoperit un câmp universal cuantic la care toți oamenii sunt conectați ca în teoria Arhivei Akasice
Ideea unui camp universal din care toate lucrurile apar a aparut atat in filosofia antica, cat și in fizica moderna, deș ...
-
Tragedie într-un bloc din Galați: Un bărbat a murit după ce liftul a căzut de la etajul cinci
Un lift din orașul Galați s-a prabușit cinci etaje chiar in timp ce in interior se faceau reparații. Un barbat care part ...
-
Tendințe în 2026: Cum evoluează consultanța privind managementul schimbării în era inteligenței artificiale?
Transformarile produse de inteligența artificiala nu mai țin doar de tehnologie, ci și de felul in care gandești proiect ...
-
S-a constituit Rețeaua Internațională de Științe Criminalistice iar România e membru ondator
COMUNICAT DE PRESA - Asociația Criminaliștilor din Romania: „Romania, printre fondatorii primei Rețele Internațion ...
-
Meteoritul care a tăiat cerul sudului României în câteva secunde. Momentul a fost surprins în trei județe
Un fenomen astronomic spectaculos a putut fi observat marți seara, 7 iulie, pe cerul sudului Romaniei, dupa ce un meteor ...
-
Nicușor Dan despre întâlnirea cu Donald Trump la dineul de la Ankara: "I-am prezentat-o pe Mirabela"
Președintele Nicușor Dan a declarat ca i-a prezentat-o pe partenera sa de viața, Mirabela Gradinaru, președintelui ameri ...
-
10 picturi de peste 90.000 de euro sustrase din italia au fost recuperate în România și predate reprezentanților autorităților italiene
La data de 7 iulie 2026, Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratul General al Poliției Romane a predat ...
-
Ce spun tabletele sumeriene despre singura posibilitate a omului de a deveni nemuritor cu voia zeului suprem și cum a fost înșelat ca să rămână muritor
O singura tableta coapta in lut cu mii de ani inainte ca Roma sa existe, inainte ca Egiptul sa ridice piramidele, conțin ...
-
Misterul originii umane: de la ingineria divină a sumerienilor la dezbaterea genetică modernă
O descoperire genetica fascinanta readuce in discuție una dintre cele mai vechi povești ale omenirii și provoaca limitel ...
-
Kievul susține că Rusia ar fi vândut Iranului cereale ucrainene, în schimbul dronelor livrate de regimul de la Teheran. Intermediar ar fi fost un om de afaceri din Republica Moldova
Fondatorul unui grup agroindustrial din Republica Moldova, unul dintre cei mai mari exportatori de produse agricole din ...
-
Războiul din umbră pentru inteligența artificială. Silicon Valley acuză China de „spionaj tehnologic"
Companiile de inteligența artificiala din Statele Unite și China sunt implicate intr-o competiție tot mai intensa pentru ...
-
Huawei intră pe terenul Nvidia cu cipuri AI mult mai ieftine. Ce pregătește gigantul din China
Huawei pregatește o ofensiva importanta pe piața cipurilor pentru inteligența artificiala. Compania intenționeaza sa int ...
-
Se schimbă regulile pentru românii care muncesc în Diaspora: Noile prevederi au fost adoptate și vor începe să producă efecte în cel mai scurt timp
Parlamentul European a aprobat marți revizuirea regulamentului privind coordonarea sistemelor de securitate sociala din ...
-
Cât costă, de fapt, aerul condiționat pornit toată ziua în comparatie cu un simplu ventilator cu apă
Un test de 10 zile arata cat costa, de fapt, aerul condiționat folosit la 25 de grade, comparativ cu un simplu ventilato ...
-
UE restrange iarasi platile cash: Limitarea plăților mari în numerar. Ce trebuie să știe românii
Plațile mari in numerar vor fi limitate in UE printr-un regulament european care se va aplica direct in toate statele me ...
-
Un român s-a trezit dator la bancă, fără să ceară vreun credit. Datele sale, culese de pe internet de un escroc ce și-a creat un buletin acasă
Un barbat a reușit sa obțina credite in numele unui ieșean dupa ce i-a cules datele personale de pe internet și și-a fab ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu