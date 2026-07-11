Românii fug în Bulgaria pentru prețuri mai mici. Fiscul a intrat în localurile de pe litoral: 18 euro o felie de tort

Bulgaria rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor care caută vacanțe la mare la prețuri mai mici decât pe litoralul românesc. În plin sezon estival însă, Fiscul bulgar a declanșat controale ample în localurile de la Marea Neagră și a găsit o realitate care nu arată peste tot a „vacanță ieftină": o felie de tort vândută cu 18 euro, un bol de tarator la 9 euro, dar și afaceri care își ascundeau încasările.

În numai două zile, inspectorii Agenției Naționale pentru Venituri din Bulgaria, NAP, au verificat 76 de unități comerciale din Sozopol. La 25 dintre acestea, adică aproape una din trei, au fost descoperite nereguli, cele mai multe legate de neemiterea bonurilor fiscale.

Datele au fost prezentate de Anna Mitova, director al Direcției pentru Comunicații din cadrul NAP, potrivit Mediapool, informațiile fiind preluate și traduse de RADOR Radio România.

Cum erau ascunse încasările într-un local de pe litoralul Bulgariei

Unul dintre cazurile care au atras atenția inspectorilor a fost descoperit pe plaja Kavațite, una dintre zonele turistice cunoscute de la Marea Neagră.

Într-o unitate foarte frecventată, comercianții nu ar fi folosit un dispozitiv fiscal pentru înregistrarea vânzărilor, ci o imprimantă nefiscală. Clienții primeau documente care puteau părea bonuri, însă tranzacțiile nu ajungeau în sistemul administrației fiscale.

Practic, vânzările efectuate nu erau raportate Fiscului bulgar.

„În locul unui dispozitiv fiscal se folosește o imprimantă nefiscală", a explicat Anna Mitova.

Un tehnician autorizat a fost trimis la fața locului pentru a extrage informațiile din dispozitiv. Autoritățile urmează să analizeze datele pentru a stabili valoarea reală a cifrei de afaceri care nu a fost declarată.

După finalizarea verificărilor, comercianții riscă sancțiuni atât pentru veniturile neraportate, cât și pentru neemiterea bonurilor fiscale.

O treime dintre afacerile verificate în Sozopol aveau nereguli

Situația descoperită la Kavațite nu este una izolată.

Din cele 76 de unități comerciale controlate în Sozopol în decurs de două zile, inspectorii au constatat încălcări ale legii în 25 de cazuri. Cea mai frecventă problemă a fost lipsa bonului fiscal.

Deocamdată, nicio unitate din Sozopol nu a fost închisă pentru această abatere. Fiscul bulgar are însă informații că mai multe localuri au comis aceeași încălcare de cel puțin două ori în ultimul an.

În cazul abaterilor repetate, legislația permite sigilarea unității comerciale.

Autoritățile avertizează și că o afacere verificată într-o zi poate fi controlată din nou imediat.

18 euro o felie de tort și 9 euro un bol de tarator. Ce spune Fiscul bulgar

Controalele au ajuns și la prețurile practicate în stațiunile de pe litoral, după numeroase reclamații, postări pe rețelele sociale și informații apărute în presa bulgară.

Unui număr de 50 de comercianți din Sozopol le-au fost solicitate documente pentru a explica eventualele creșteri de prețuri.

Inspectorii au confirmat că pe litoralul bulgăresc există inclusiv cazuri în care o felie de tort este vândută cu 18 euro, iar un bol de tarator costă 9 euro.

Prețurile spectaculoase nu reprezintă însă, automat, o încălcare a legii.

„Dacă comerciantul a majorat prețul într-un mod justificat din punct de vedere economic și există consumatori care sunt dispuși să îl plătească, aceasta este o chestiune de alegere pe piață, nu de intervenție a statului. Statul nu are autoritatea de a stabili prețurile", a explicat reprezentanta Fiscului bulgar.

Comercianții trebuie însă să demonstreze că eventualele scumpiri față de perioada anterioară au la bază factori economici reali.

Aceștia au la dispoziție cinci zile pentru a prezenta documentele și explicațiile solicitate de autorități.

226 de nereguli descoperite în 650 de controale

Campania de verificări nu se limitează la Sozopol.

În perioada 29 iunie - 6 iulie, Agenția Națională pentru Venituri din Bulgaria a efectuat 650 de controale pe litoralul Mării Negre și în alte zone ale țării.

În 226 de cazuri au fost identificate încălcări.

Cele mai frecvente nereguli au fost neemiterea bonurilor fiscale și diferențele dintre banii găsiți efectiv în casele de marcat și cifra de afaceri raportată prin dispozitivele fiscale.

Proporția mare a neregulilor descoperite a determinat Fiscul bulgar să trimită echipe suplimentare din interiorul țării pe litoralul Mării Negre.

Inspectorii vor continua verificările pe durata sezonului estival, iar localurile în cazul cărora sunt constatate abateri repetate riscă să fie sigilate.