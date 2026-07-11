Facebook și Instagram ar putea fi schimbate în Europa. Funcțiile care îi țin pe utilizatori lipiți de ecran, în vizorul Comisiei Europene

Scroll-ul fără sfârșit, videoclipurile care pornesc automat și notificările care te cheamă mereu înapoi în aplicație ar putea deveni următoarele ținte ale autorităților europene.

Comisia Europeană a ajuns la concluzia preliminară că Meta ar încălca Actul legislativ privind serviciile digitale prin modul în care sunt construite Facebook și Instagram. Potrivit anchetei, anumite funcții ale platformelor încurajează utilizarea compulsivă și pot afecta sănătatea fizică și mintală, în special în cazul minorilor.

Investigația vizează scroll-ul infinit, redarea automată a conținutului, notificările push și recomandările foarte personalizate. Toate aceste mecanisme sunt concepute pentru a menține atenția utilizatorului și pentru a-l determina să continue navigarea fără să ia o pauză.

Comisia consideră că Meta nu a evaluat suficient riscurile create de aceste funcții și nici efectele lor asupra persoanelor vulnerabile. O atenție specială este acordată adolescenților, timpului petrecut de aceștia pe platforme și utilizării aplicațiilor în timpul nopții.

Formate precum Reels și Stories sunt și ele analizate, deoarece pot alimenta consumul repetitiv de conținut și trecerea rapidă de la un clip la altul.

Meta ar putea fi obligată să schimbe interfața platformelor

Instrumentele actuale pentru limitarea timpului petrecut online sunt considerate insuficiente. Setările disponibile pentru adolescenți pot fi dezactivate ușor, iar controalele parentale depind prea mult de cunoștințele tehnice și de implicarea părinților.

Comisia sugerează că Meta ar trebui să dezactiveze implicit autoplay-ul și scroll-ul infinit, să introducă pauze mai eficiente și să modifice algoritmii de recomandare, astfel încât aceștia să nu mai urmărească în primul rând menținerea utilizatorilor cât mai mult timp în aplicație.

Concluziile nu sunt definitive. Meta poate consulta dosarul și poate răspunde în scris acuzațiilor formulate de autoritățile europene.

Dacă încălcarea regulamentului va fi confirmată la finalul investigației, compania riscă o amendă de până la 6% din cifra sa de afaceri anuală la nivel mondial.