Rusia recunoaște că a lovit la granița cu România: Distrugeri masive cu rachete și drone, după prăpădul făcut de Ucraina

Rusia a atacat în bombardamentul cu rachete şi drone asupra Ucrainei din timpul nopţii de vineri spre sâmbătă unităţi ale complexului militar-industrial de la Kiev şi instalaţii portuare din regiunea Odesa, a anunţat Ministerul rus al Apărării, în timp ce armata ucraineană a anunţat că a lovit cu drone în Marea Azov încă 28 de nave ruseşti, dintre care 21 de nave destinate transportului de combustibili.

"Noaptea trecută, Forţele Armate ruse au lansat atacuri multiple cu arme de precizie şi cu rază lungă de acţiune cu lansare terestră şi aeriană, precum şi cu drone", a transmis Ministerul rus al Apărării într-o notă publicată pe reţeaua de mesagerie rusă MAX. Atacurile "au lovit la Kiev instalaţii militaro-industriale ucrainene folosite pentru producţia şi stocarea dronelor cu rază lungă şi medie de acţiune", menţionează ministerul rus, scrie agerpres.ro.

De asemenea, adaugă acesta, au fost lovite şi "instalaţii ale infrastructurii portuare la Odesa, Cernomorsk şi Izmail (port ucrainean de pe Dunăre n.red), în regiunea Odesa, folosite pentru livrarea şi stocarea mărfurilor militare, combustibilului şi lubrifianţilor".

La Kiev au fost atacate în special compania Aerodron, specializată în fabricarea dronelor cu rază lungă de acţiune E-300 Enterprise şi D-80 Discovery, precum şi compania Fanplit, care asamblează şi stochează drone Fair Point 2, cu o rază de acţiune de 200 de kilometri, şi componente ale acestora, cea din urmă desfăşurându-şi activitatea sub acoperirea unei întreprinderi civile producătoare de lemn presat şi mobilă, mai afirmă Ministerul rus al Apărării.

Portul Cernomorsk de la Marea Neagră, port prin care sunt expediate 90% din exporturile agricole ale Ucrainei, a fost atacat întrucât este de asemenea "un centru logistic cheie pentru furnizarea de echipamente militare şi combustibil către armata ucraineană", justifică Ministerul rus al Apărării lovirea acestei infrastructuri portuare.

Acelaşi motiv este invocat pentru lovirea portului Iujnîi, folosit pentru exportul de produse agricole şi miniere ucrainene, dar care este şi un centru logistic cheie pentru armata ucraineană, la fel şi portul Izmail de pe Dunăre, un important centru logistic alternativ pentru armata ucraineană, menţionează ministerul rus în nota publicată.

"Au fost lovite depozite de combustibil şi lubrifianţi, platforme de încărcare şi staţii de pompare a combustibilului, instalaţii de depozitare pentru armament şi echipamente militare, precum şi puncte de control al infrastructurii portuare", se arată la finalul textului.

Potrivit autorităţilor ucrainene, Rusia a folosit în acesta atac drone şi rachete balistice şi de croazieră, iar bilanţul provizoriu al victimelor este de doi morţi şi 19 răniţi.

"Infrastructura civilă a fost lovită chiar înainte să fie declanşată sirena de raid aerian", a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. "Apărătorii noştri au reuşit să doboare majoritatea ţintelor, dar nu şi pe cele balistice", a adăugat el, cerând susţinătorilor Ucrainei să livreze mai repede pachetele de sprijin pentru apărarea aeriană convenite la summitul NATO desfăşurat săptămâna aceasta.

La rândul său, comandantul forţei de drone a Ucrainei, Robert Brovdi, a declarat că unităţile sale au atacat în timpul nopţii încă 21 de nave-cisternă ruseşti în Marea Azov, precum şi alte şapte nave cargo şi de sprijin, aducând la un total de 76 numărul navelor ruseşti lovite săptămâna aceasta în zona Mării Azov, într-o operaţiune prin care Ucraina încearcă să izoleze economic şi logistic Crimeea de Rusia.