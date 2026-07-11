România riscă sancțiuni dure de la Bruxelles. Mai multe focare de pesta rumegătoarelor mici sunt ținute ascunse de ANSVSA
Postat la: 11.07.2026 |
ANSVSA a instituit carantină națională de 30 de zile pentru circulația ovinelor și caprinelor, după confirmarea unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș. Decizia vine însă într-un context controversat, în care surse din domeniu susțin că autoritatea nu a făcut publice toate focarele existente, în încercarea de a obține cât mai rapid ridicarea restricțiilor comerciale și reluarea exporturilor de animale vii.
"Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează publicul și operatorii din sectorul zootehnic că au fost aprobate măsuri stricte de urgență pe întreg teritoriul României. Decizia nr. 1, emisă de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) prin Centrul Național de Combatere a Bolilor, vine ca urmare a confirmării prezenței virusului Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) la ovinele dintr-o exploatație din județul Mureș, context epidemiologic grav care se suprapune peste evoluția focarelor active de Pestă Porcină Africană (PPA).
Măsurile au scopul de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. ANSVSA subliniază că virusul PMR nu este transmisibil la om și nu afectează siguranța alimentară", arată ANSVSA, într-un comunicat de presă.
Autoritatea a instituit mai multe măsuri pentru 30 de zile
După focarul din Mureș, din 8 iulie este declarată carantină națională de 30 de zile. Toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate. Este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSVSA teritorială.
Șeful ANSVSA se laudă în comunicatul de presă că măsurile luate de-a lungul timpului de instituție au redus drastic focarele.
"Experiența epidemiologilor noștri în aplicarea normelor de biosecuritate a redus numărul de focare de Pestă Porcină Africană de la 1.600 la doar 17 la nivel național. Acum trebuie să facem același lucru pentru combaterea Pestei Micilor Rumegătoare. Măsurile radicale adoptate astăzi sunt absolut necesare pentru a proteja zootehnia românească în fața noilor provocări epidemiologice. Blocarea exporturilor și suspendarea mișcărilor de animale reprezintă singura barieră eficientă în acest moment pentru a opri răspândirea virusului", arată dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.
Focare ascunse de autorități
Doar că sursele Ziare.com arată că, în țară, există mai multe focare de care autoritățile știu încă din luna iunie și le țin ascunse. De exemplu, în Timiș, unde în cazul a două comune rezultatele testelor arată clar că virusul există.
"Declararea oficială a noilor cazuri pozitive RT-PCR ar bloca automat aproape tot județul Timiș, anulând orice șansă ca Bociu să demonstreze la Bruxelles că stăpânește epidemia PMR. Pentru a-și salva această rețea de interese financiare, șeful ANSVSA minte flagrant atât Comisia Europeană, cât și pe Ministrul Agriculturii, în timp ce în exploatații ovinele mor, iar cadavrele lor sunt ascunse, lăsându-i pe partenerii arabi să cumpere ovine din zonele de focar la prețuri de nimic", susțin sursele noastre.
Prin ascunderea datelor din teritoriu, această rețea îl dezinformează total pe Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, dar și Comisia de la Bruxelles, livrând hărți epidemiologice care arată o Românie "curată", susțin aceleași surse.
Scopul este obținerea reluării exporturilor cu orice preț, chiar dacă asta înseamnă menținerea virusului activ în teritoriu și sacrificarea fermierilor corecți.
La Bruxelles se văd în timp real cazurile analizate și nedeclarate
Doar că această strategie disperată de a ascunde boala se lovește frontal de tehnologia digitală a Uniunii Europene.
Surse din domeniu arată că toate buletinele de analiză RT-PCR pozitive emise în iunie 2026 în Timiș sunt integrate automat în sistemul centralizat LIMS (Laboratory Information Management System), o platformă monitorizată în timp real de Bruxelles.
Oficialii Comisiei Europene pot descărca deja datele brute din LIMS și identifica focarele nedeclarate din Timiș. Acesta fapt poate aduce consecințe grave pentru România și chiar o prelungire pe termen nedefinit al embargoului privind exportul de ovine.
Viitorul nu este exportul de animale vii
Gabriel Păun, director UE Animals Internațional, organizație care monitorizează exportul de animale vii, susține că situația este gravă și că autoritățile ar trebui să adopte o soluție viabilă din toate punctele de vedere.
"Într-o criză sanitar-veterinară există un singur lucru mai periculos decât boala: pierderea încrederii. Dacă adevărul este sacrificat pentru a crea impresia că totul este sub control, România riscă să piardă exact ceea ce încearcă să recâștige: credibilitatea în fața fermierilor, a Comisiei Europene și a partenerilor comerciali", spune Păun.
Acesta e de părere că, în loc să investească resurse politice în reluarea unui comerț afectat în mod repetat de scandaluri privind bunăstarea animalelor, focare de boli și suspendări ale exporturilor, Guvernului României ar trebui să schimbe fundamental strategia de export a țării.
"România ar trebui să transforme această criză în cea mai mare oportunitate economică a sectorului zootehnic din ultimele decenii. Viitorul nu este exportul de animale vii. Viitorul este exportul de produse de origine animală cu valoare adăugată, care creează locuri de muncă, venituri fiscale și prosperitate aici, în România. Acum este momentul ca cei care încă susțin exportul de animale vii să explice public de ce preferă să exportăm valoare economică și locuri de muncă în loc să le păstrăm acasă", transmite directorul UE Animals Internațional.
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