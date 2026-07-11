Poliția britanică a deschis o anchetă pentru omor în cazul decesului fostei ministre conservatoare Ann Widdecombe
Postat la: 11.07.2026 |
Poliția britanică a deschis o anchetă pentru omor în cazul decesului fostei ministre conservatoare Ann Widdecombe. Ministrul de interne a calificat circumstanțele drept „extrem de tulburătoare", transmite Sky News.
Ministrul de interne, Shabana Mahmood, și-a exprimat condoleanțele față de familia lui Widdecombe.
Ea a scris într-o postare pe X: „Sunt profund întristată de vestea morții lui Ann Widdecombe. Circumstanțele morții sale sunt extrem de tulburătoare, iar gândurile mele se îndreaptă către familia și cei dragi ai lui Ann. Dedicarea lui Ann față de serviciul public a durat zeci de ani, iar ea a fost o adevărată slujitoare a alegătorilor săi. Am vorbit astăzi cu șeful poliției din Devon și Cornwall. Ministerul de Interne este pregătit să ofere orice sprijin este necesar în cadrul anchetei în curs. Îi îndemn pe toți să evite speculațiile și să permită anchetei poliției să-și urmeze cursul."
Fosta deputată și europarlamentară Ann Widdecombe a decedat la vârsta de 78 de ani
Fosta ministră, deputată și europarlamentară Ann Widdecombe a decedat la vârsta de 78 de ani. Politiciană de lungă durată a Partidului Conservator, ea s-a alăturat ulterior, în 2019, Partidului Brexit, care a devenit apoi Reform UK.
Widdecombe s-a născut în 1947 și a intrat în parlament în 1987, reprezentând circumscripția Maidstone din Kent.
Anterior, ea fusese consilier local și lucrase pentru Partidul Conservator.
În guvernul condus de John Major, a ocupat funcția de ministru al muncii, iar ulterior pe cea de ministru al penitenciarelor.
Widdecombe s-a retras din parlament în 2010, odată cu revenirea conservatorilor la guvernare.
A revenit apoi în politică în 2019, în calitate de europarlamentar al Partidului Brexit.
La alegerile generale din 2019, a candidat din nou pentru Westminster, în circumscripția Plymouth Sutton și Devonport, din partea partidului lui Nigel Farage, dar a terminat pe un îndepărtat loc trei, în urma conservatorilor și a laburiștilor.
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