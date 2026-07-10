"Surpriza" cu care i-ar putea aștepta Nicușor Dan pe liderii partidelor luni, la Cotroceni. Cum ar forța președintele o "împăcare" în fosta coaliție

Președintele Nicușor Dan a chemat luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale. Șeful statului caută să deblocheze situația politică și să desemneze un premier acceptat de formațiunile politice.

Nicușor Dan ar forța „o negociere publică" cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Discuțiile cu liderii formațiunilor pro-occidentale ar urma să fie televizate. O variantă de premier ar putea fi Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor. Iar guvernul ar urma să fie politic, cu o rotație a miniștrilor, nu a premierului. Primul executiv va fi reprezentat de PSD, iar următorul de celelalte partide.

Nicușor Dan a anunțat miercuri, la summitul NATO de la Ankara, că va convoca discuții la Palatul Cotroceni, luni, 13 iulie. Președintele a declarat că vrea să audă ce majorități propun partidele parlamentare și a respins orice variantă de majoritate realizată cu voturi de la AUR.

„Majoritatea parlamentară nu e la Președinte, majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Și sunt sigur că vă veți duce la fiecare dintre ei să-i întrebați: „au trecut 63, 65, 67, 69 de zile" - că le numărați - „care este propunerea dumneavoastră de majoritate?". Nu de declarație politică, de majoritate. Și sunt sigur că o să popularizați răspunsurile lor", a declarat recent în fața presei Nicușor Dan.