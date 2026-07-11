Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. „Nu seamănă cu nimic din ce am mai văzut"
Postat la: 11.07.2026 |
Pentagonul a publicat vineri un nou lot de documente referitoare la OZN-uri, cunoscute oficial drept fenomene anormale neidentificate (UAP), inclusiv un raport al unui aviator militar care susține că un obiect misterios era „diferit de orice văzuse" în cei 28 de ani de serviciu.
pentagon documente ozn
Pentagonul a publicat un nou lot de documente referitoare la OZN-uri FOTO war.gov
Pachetul publicat vineri cuprinde 40 de fișiere: 14 documente, 19 înregistrări video, patru fișiere audio și trei imagini. Materialele provin de la mai multe instituții americane, printre care Pentagonul, NASA, CIA, FBI și Departamentul Energiei, potrivit CBS.
Noile documente au fost încărcate pe site-ul dedicat fenomenelor OZN administrat de Pentagon, unde sunt publicate materialele declasificate în baza unui ordin executiv semnat de președintele Donald Trump la începutul acestui an.
Ce conțin noile dosare despre OZN-uri
Publicarea urmează același model ca și dezvăluirile anterioare: o combinație de documente istorice, în mare parte fără pasaje cenzurate, și înregistrări video, alături de rapoarte privind incidente mai recente.
Unul dintre cele mai importante documente, provenit de la Departamentul Energiei, descrie pătrunderea unui obiect neidentificat în spațiul aerian al instalației nucleare Pantex, situată în apropiere de Amarillo, statul Texas, în septembrie 2015. Raportul include mărturiile a doi ofițeri care au urmărit obiectul în timp ce complexul nuclear era plasat în stare de izolare.
„Deși nu au reușit să ajungă din urmă obiectul, cei doi și-au oprit vehiculul și au coborât. Odată ajunși afară, au observat că obiectul nu producea niciun zgomot. În plus, folosind binocluri pentru a-l analiza, au declarat că nu au putut identifica niciun tip de sistem de propulsie", se arată în raport. „După ce l-au observat timp de unul până la două minute, obiectul și-a continuat deplasarea spre nord, părăsind zona instalației."
Aproximativ jumătate dintre documente sunt datate din 2010 sau ulterior și includ imagini în infraroșu surprinse de camere militare. Înregistrările, de calitate redusă, prezintă obiecte și incidente neexplicate din diferite regiuni ale lumii, inclusiv deasupra Oceanului Pacific de Vest, Oceanului Atlantic și Orientului Mijlociu.
Unul dintre incidente a avut loc deasupra Oceanului Atlantic în 2020. Dosarele includ imagini cu un obiect care, potrivit unui raport redactat de un membru al echipajului Marinei SUA, „avea o culoare închisă, maronie-vișinie și o înălțime estimată la aproximativ 3,5-4,5 metri". Raportul este puternic cenzurat.
„Din punct de vedere structural, părea un balon mare, ușor deformat, însă nu am putut confirma acest lucru în momentul în care am trecut pe lângă el", a scris ofițerul responsabil de sistemele de armament, înainte ca două rânduri din document să fie redactate. „Ulterior ne-am întors la navă și am aterizat fără incidente."
Filmarea care reaprinde controversele despre OZN-uri. Pentagonul verifică imaginile surprinse deasupra Lacului Huron în 2023
Sursa war.gov
Un alt raport descrie un obiect observat în 2019 de un aviator deasupra estului Statelor Unite, în prezența altor patru membri ai personalului militar.
„Am observat un obiect cu caracteristici de zbor care nu semănau cu nimic din ce am mai văzut în cei 28 de ani în care am zburat pentru Forțele Aeriene și Marina SUA", a scris aviatorul.
Cele mai recente incidente
Cele mai recente evenimente incluse în acest al patrulea lot de documente datează din 2025 și au avut loc în apropierea Chinei, în zona de responsabilitate a Comandamentului Indo-Pacific al armatei americane.
Unul dintre videoclipuri surprinde un senzor militar urmărind „o zonă de contrast care semăna cu o stea cu șase colțuri" deasupra Mării Galbene. O altă înregistrare pare să urmărească un obiect deasupra Mării Chinei de Est timp de câteva minute.
Printre documentele istorice se află și transcrierea unei conferințe organizate în 1949 la Los Alamos, în statul New Mexico, la care au participat fizicieni și oameni de știință de renume, inclusiv cercetători implicați în Proiectul Manhattan.
Participanții au încercat, fără succes, să explice apariția unor „bile de foc verzi" observate deasupra laboratorului nuclear. Una dintre ipoteze susținea că ar fi fost meteori care intrau în atmosferă, însă un astronom de prestigiu a remarcat că „nimic asemănător nu a fost observat vreodată în cazul căderilor de meteoriți".
Pentagonul a precizat că publicarea de vineri nu reprezintă ultima etapă a procesului de declasificare prevăzut de ordinul executiv al președintelui.
„Departamentul de Război și instituțiile partenere lucrează în mod activ la următorul lot de dosare privind fenomenele anomale neidentificate (UAP)", a declarat purtătorul de cuvânt Sean Parnell.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Poliția britanică a deschis o anchetă pentru omor în cazul decesului fostei ministre conservatoare Ann Widdecombe
Poliția britanica a deschis o ancheta pentru omor in cazul decesului fostei ministre conservatoare Ann Widdecombe. Minis ...
-
Facebook și Instagram ar putea fi schimbate în Europa. Funcțiile care îi țin pe utilizatori lipiți de ecran, în vizorul Comisiei Europene
Scroll-ul fara sfarșit, videoclipurile care pornesc automat și notificarile care te cheama mereu inapoi in aplicație ar ...
-
Românii nu dau Bulgaria și Grecia pe litoralul românesc chiar dacă prețurile au crescut. "Stau mai puține zile sau merg în extrasezon, dar vor calitate"
Ultimele date din sectorul turismului ne fac sa ne intrebam daca romanii nu au bani de vacanțe sau daca doar nu au bani ...
-
România riscă sancțiuni dure de la Bruxelles. Mai multe focare de pesta rumegătoarelor mici sunt ținute ascunse de ANSVSA
ANSVSA a instituit carantina naționala de 30 de zile pentru circulația ovinelor și caprinelor, dupa confirmarea unui foc ...
-
Românii fug în Bulgaria pentru prețuri mai mici. Fiscul a intrat în localurile de pe litoral: 18 euro o felie de tort
Bulgaria ramane una dintre destinațiile preferate ale romanilor care cauta vacanțe la mare la prețuri mai mici decat pe ...
-
Document rar, de acum un secol, care dezvăluie cum își făcea România loc la masa marilor puteri
O scrisoare veche de peste un secol, pastrata in Arhivele Naționale ale Romaniei, deschide o fereastra rara spre culisel ...
-
Pentru prima dată în ultimele decenii, China nu a stabilit obiective privind ocuparea forței de muncă în planul cincinal, din cauza impactului inteligenței artificiale
China nu a inclus, pentru prima data in cel puțin trei decenii, un obiectiv numeric privind crearea de locuri de munca i ...
-
"Surpriza" cu care i-ar putea aștepta Nicușor Dan pe liderii partidelor luni, la Cotroceni. Cum ar forța președintele o "împăcare" în fosta coaliție
Președintele Nicușor Dan a chemat luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minoritaților n ...
-
Analiză BMJ pe Mounjaro și Wegovy: Care este cel mai eficient și ce efecte secundare grave au
Foarte mulți oameni care vor sa slabeasca apeleaza la tratamente cu GLP. Dezvoltate inițial pentru diabetici, aceste med ...
-
Victor Ciutacu și România TV, obligați să plătească un milion de lei în procesul cu Dăruiește Viață. Jurnalistul anunță apel: "Înmărmurit, ăsta ar fi cuvântul potrivit"
Victor Ciutacu și Romania TV au fost obligați de Tribunalul București sa plateasca, in solidar, daune morale de un milio ...
-
Un trend care atrage atenția în ultima perioadă
Un stil de viața echilibrat și orientat spre sanatate a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale ultimilor an ...
-
Ce se întâmplă dacă aplici prea mult ser de gene? Informații utile despre exces și aplicare corectă
Pentru multe persoane, pare firesc sa creada ca mai mult ser inseamna rezultate mai rapide. Daca un strat subțire ajuta, ...
-
Redactorul șef Rusia Today avertizează: "Se apropie al treilea război mondial!"
Înarmarea Ucrainei și ajutorul acordat pentru atacuri impotriva Rusiei apropie al treilea razboi mondial. Rusia v ...
-
Fiul Interzis al lui Noe: Manuscrisele antice care dezvăluie adevărul înfricoșător despre uriașii biblici - nefilimi
Biblia menționeaza in mod explicit trei fii ai lui Noe - Sem, Ham și Iafet - care au fost aleși sa urce in arca și sa re ...
-
Fără permis de conducere dacă nu-ți plătești amenda. Modificare de la 9 iulie 2026
Guvernul Romaniei a aprobat, joi, 9 iulie 2026, normele metodologice care pun in practica una dintre cele mai dure masur ...
-
Europa face pasul decisiv spre euro digital, PE a dat undă verde: Ce se întâmplă cu banii cash, ce se schimbă pentru români și de ce UE vrea propria monedă electronică
Euro digital a facut joi, 9 iulie, unul dintre cei mai importanți pași de pana acum. Parlamentul European a dat unda ver ...
-
Ordin de ucidere venit din străinătate, executat la Țăndărei. Au luat două arme și au deschis focul asupra rudelor: 'Ucideți-i cu ce aveți prin casă'
Un atac armat care pare desprins dintr-un scenariu de film este anchetat la Țandarei, in județul Ialomița. Patru persoan ...
-
Experiment tulburător: angajații unei fabrici sunt obligați să antreneze roboții care le vor lua locul de muncă
În multe industrii, relația dintre oameni și tehnologie intra intr-o etapa noua și tot mai controversata. În ...
-
Ce urmează după cutremurele din Venezuela? Amenințarea nevăzută de care se teme toată lumea
Organizația Panamericana a Sanatații (PAHO) avertizeaza ca cele mai mari riscuri pentru sanatate generate de cele doua c ...
-
Oamenii de știință au creat un tratament nou contra cancerului: E bazat pe bacterii care se află în tumoră
Oamenii de știința testeaza noi metode de tratare a cancerului. Anumite bacterii din compoziția tumorilor pot fi chiar c ...
-
Răsturnare de situație în cazul miliardarului atacat în Monaco: agentul ucrainean, care a ucis-o pe suspecta atentatului în pădure, își schimbă declarația
Agentul ucrainean acuzat de uciderea suspectei in cazul atentatului din Monaco iși schimba declarația Un agent al servic ...
-
O firmă a ascuns 26 de milioane de lei în spatele unui abonament de streaming
Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism de evaziune fiscala construit nu in jurul unei afaceri subterane, ci in jurul u ...
-
Pistoale personalizate și muniție, cadoul lui Erdogan pentru liderii europeni la summitul NATO
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a oferit liderilor europeni participanți la summitul NATO din Ankara cate un r ...
-
Rusia și-a aruncat în luptă cel mai nou avion pentru se proteja de atacurile Ucrainei. Aparatul de zbor a fost modificat special pentru interceptarea dronelor
Rusia a inceput sa foloseasca cele mai noi avioane de vanatoare Su-57 intr-un nou rol, cel de interceptare a dronelor uc ...
-
Ministrul Radu Miruță ar putea să fie infectat cu o bacterie: „Să meargă de urgență și dumnealui la spital"
Președintele Unitatea - Sindicatul Liber Metrou a transmis ca o angajata a Metrorex a fost infectata cu o bacterie din a ...
-
Un român din conducerea tehnică a CERN vorbește despre viitorul Universului și Inteligența Artificială
CERN, laboratorul european care gazduiește cel mai mare și mai puternic accelerator de particule construit vreodata, se ...
-
Un român de 27 de ani a murit într-un bar din Irlanda, după ce mai mulți clienți l-au imobilizat. Imaginile-cheie, în mâinile poliției
Un roman de 27 de ani a murit intr-un bar din comitatul Cork, dupa ce mai multe persoane au incercat sa il imobilizeze i ...
-
SpaceX a trimis pe orbită primul satelit nuclear comercial din lume. „Bateria" care poate funcționa acolo unde lumina Soarelui nu ajunge
Falcon 9 a transportat pe orbita BOHR, un satelit experimental construit de City Labs și prezentat drept primul satelit ...
-
Economia României este în declin, sub guvernarea lui Bolojan: INS prezintă datele dezastrului
Economia Romaniei a scazut cu 1,2% pe serie bruta in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada di ...
-
Fizicienii au descoperit un câmp universal cuantic la care toți oamenii sunt conectați ca în teoria Arhivei Akasice
Ideea unui camp universal din care toate lucrurile apar a aparut atat in filosofia antica, cat și in fizica moderna, deș ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu