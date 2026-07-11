Românii nu dau Bulgaria și Grecia pe litoralul românesc chiar dacă prețurile au crescut. "Stau mai puține zile sau merg în extrasezon, dar vor calitate"

Ultimele date din sectorul turismului ne fac să ne întrebăm dacă românii nu au bani de vacanțe sau dacă doar nu au bani pentru vacanțe în România. Țara noastră a înregistrat un început de an mai slab pentru turism, cu o scădere de 4,5% a numărului de sosiri în unitățile de cazare și o scădere cu 7% a numărului de înnoptări, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

La prima vedere, scăderea ar putea fi explicată de inflația ridicată, incertitudinile economice și de tensiunile care au afectat toate domeniile de activitate la început de 2026. Doar că scăderile nu se păstrează și în ceea ce privește turismul extern.

În primele patru luni din an, românii au cheltuit pe vacanțe în afara țării 2,9 miliarde de euro, cu 400 de milioane de euro mai mult față de cele 2,5 miliarde de euro din aceeași perioadă a anului trecut, arată ultimele date BNR.

Bulgaria și Grecia rămân primele două destinații de vacanță pentru români, mai ales în perioada concediilor de vară și ambele au crescut prețurile în industria turismului. În cazul Bulgariei, creșterea prețurilor a venit odată cu trecerea la moneda euro, în timp ce Grecia a început să mărească prețurile după ce numărul de turiști a atins un nivel record în anul 2025. Turismul elen a reușit să atragă 43,31 milioane de turiști străini, cea mai mare cifră înregistrată vreodată.

Asta demonstrează că nu doar prețurile mari din țara noastră îi fac pe români să treacă granița pentru concedii, ci și alte criterii.

Traian Bădulescu, consultant în turism, a explicat pentru Ziare.com că sunt mai mulți factori care au făcut ca turismul intern să scadă în favoarea celui extern.

Acesta spune că românii nu vor să renunțe la puținele momente de relaxare pe care și le iau de-a lungul anului, dar își calculează mai bine numărul de zile și cheltuielile, mai ales după ce voucherele de vacanță oferite angajaților bugetari au fost înjumătățite.

"Românii vor să călătorească în continuare, indiferent că își micșorează vacanțele ca perioadă sau ca durată, fie merg în extrasezon în loc să mai meargă în vârf de sezon. La noi au lovit mult turismul intern voucherele de vacanță care au scăzut la jumătate, de la 1.600 la 800 de lei. Aproximativ 8% dintre bugetari nu au mai primit pentru că nu se mai încadrau în limita de 6.000 lei salariu. În contextual acesta, o parte dintre români și-au zis că nu mai au de ce să rămână în țară și mai bine merg în Bulgaria sau Grecia, dacă tot merg în concediu. E o realitate", spune consultantul în turism.

Acesta estimează că aproximativ 20% - 30% dintre români se bazau pe aceste sume din partea statului pentru a-și organiza un concediu în țară. Afectați nu sunt însă doar turiștii, ci și hotelierii care reușeau să-și asigure un flux constant de turiști prin acest mecanism.

De asemenea, Bădulescu atrage atenția că prin limitarea acestor vouchere ar putea să crească din nou numărul unităților de cazare care oferă servicii la negru:

"Hotelurile și pensiunile primeau mai mulți turiști, iar multe așa au intrat în legalitate și au început să plătească impozite la stat și să se clasifice, pentru că altfel nu puteau primi turiști cu vouchere. Acum iar intră la negru și avem deja semnale că se întâmplă asta".

Voucherele de vacanță nu sunt însă singurele aspecte care au dus la scăderea turismului intern, ci doar factorul declanșator. Confortul, ofertele, dar și infrastructura contribuie și ele la această tendință.

"Bulgarii și grecii au venit și cu oferte early booking, cu reduceri mari în perioada octombrie-martie. A contat că am intrat și în Schengen pentru că până în Bulgaria sau până în Grecia facem la fel sau poate și mai puțin decât am face cu mașina până în Maramureș. România nu e o țară chiar mică. La asta se adaugă calitatea serviciilor și dorința românilor de a vedea și alte țări, dar și altă climă", explică specialistul în turism.

Hotelurile all-inclusive, o variantă căutată și în România

În schimb, există și servicii pe care turiștii români le aleg foarte des în țările în care merg și pe care acum încep să le implementeze din ce în ce mai des și furnizorii de servicii hoteliere de la noi, din dorința de a-i convinge pe oameni să-și facă vacanțele în țară. Una dintre facilități este posibilitatea de a opta pentru servicii all-inclusive.

"Este o explozie de hoteluri all-inclusive pe litoralul nostru. Anul ăsta sunt 70, anul trecut erau 54. Există inclusiv hoteluri de două stele care au trecut la regim all-inclusive. Se întâmplă asta pentru că turiștii caută la noi hotelurile all-inclusive care să ofere calitate, indiferent de numărul de stele. Astfel, au de suferit locațiile care nu oferă suficientă calitate și care nu au știut să se promoveze. Se face o decantare a pieței", mai declară Traian Bădulescu.

Acesta vorbește despre o adaptare a furnizorilor locali din turism. Hotelurile mari sau cele de 4 și 5 stele și-au menținut tarifele. De asemenea, au introdus oferte speciale de genul "plătești 5 nopți și stai 6" pentru a atrage noi clienți. Sunt chiar hoteluri care au mai micșorat tarifele, tocmai pentru că au nevoie de un rulaj constant de turiști. De cealaltă parte, hotelurile de 2 și 3 stele nu au de unde să mai micșoreze tarifele, nici măcar să le păstreze pe cele de anul trecut pentru că nu se pot susține. În acest sector, prețurile au crescut în 2026 cu aproximativ 10%.

Date fiind aceste cifre, consultantul în turism estimează că turismul intern va fi în scădere anul acesta, dar scăderea nu va afecta tot sectorul, ci doar pe acei furnizori care nu și-au construit strategii și nu au investit în condiții mai bune pentru turiști.

"Hotelurile care oferă un raport bun calitate-preț vor fi căutate în continuare. La fel și all-inclusive-urile sau hotelurile de 4 și 5 stele, care oferă calitate ridicată pentru cei cu venituri peste medie. Cei care colaborează cu agențiile de turism, care știu să se promoveze, care oferă servicii bune nu vor avea scăderi. În cealaltă extremă sunt hotelurile de 2 și 3 stele, mai ales din sudul litoralului, cu tarife mici și fără servicii de masă. Românii devin din ce în ce mai pretențioși", mai afirmă Traian Bădulescu.