Românii nu dau Bulgaria și Grecia pe litoralul românesc chiar dacă prețurile au crescut. "Stau mai puține zile sau merg în extrasezon, dar vor calitate"
Postat la: 11.07.2026 |
Ultimele date din sectorul turismului ne fac să ne întrebăm dacă românii nu au bani de vacanțe sau dacă doar nu au bani pentru vacanțe în România. Țara noastră a înregistrat un început de an mai slab pentru turism, cu o scădere de 4,5% a numărului de sosiri în unitățile de cazare și o scădere cu 7% a numărului de înnoptări, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
La prima vedere, scăderea ar putea fi explicată de inflația ridicată, incertitudinile economice și de tensiunile care au afectat toate domeniile de activitate la început de 2026. Doar că scăderile nu se păstrează și în ceea ce privește turismul extern.
În primele patru luni din an, românii au cheltuit pe vacanțe în afara țării 2,9 miliarde de euro, cu 400 de milioane de euro mai mult față de cele 2,5 miliarde de euro din aceeași perioadă a anului trecut, arată ultimele date BNR.
Bulgaria și Grecia rămân primele două destinații de vacanță pentru români, mai ales în perioada concediilor de vară și ambele au crescut prețurile în industria turismului. În cazul Bulgariei, creșterea prețurilor a venit odată cu trecerea la moneda euro, în timp ce Grecia a început să mărească prețurile după ce numărul de turiști a atins un nivel record în anul 2025. Turismul elen a reușit să atragă 43,31 milioane de turiști străini, cea mai mare cifră înregistrată vreodată.
Asta demonstrează că nu doar prețurile mari din țara noastră îi fac pe români să treacă granița pentru concedii, ci și alte criterii.
Traian Bădulescu, consultant în turism, a explicat pentru Ziare.com că sunt mai mulți factori care au făcut ca turismul intern să scadă în favoarea celui extern.
Acesta spune că românii nu vor să renunțe la puținele momente de relaxare pe care și le iau de-a lungul anului, dar își calculează mai bine numărul de zile și cheltuielile, mai ales după ce voucherele de vacanță oferite angajaților bugetari au fost înjumătățite.
"Românii vor să călătorească în continuare, indiferent că își micșorează vacanțele ca perioadă sau ca durată, fie merg în extrasezon în loc să mai meargă în vârf de sezon. La noi au lovit mult turismul intern voucherele de vacanță care au scăzut la jumătate, de la 1.600 la 800 de lei. Aproximativ 8% dintre bugetari nu au mai primit pentru că nu se mai încadrau în limita de 6.000 lei salariu. În contextual acesta, o parte dintre români și-au zis că nu mai au de ce să rămână în țară și mai bine merg în Bulgaria sau Grecia, dacă tot merg în concediu. E o realitate", spune consultantul în turism.
Acesta estimează că aproximativ 20% - 30% dintre români se bazau pe aceste sume din partea statului pentru a-și organiza un concediu în țară. Afectați nu sunt însă doar turiștii, ci și hotelierii care reușeau să-și asigure un flux constant de turiști prin acest mecanism.
De asemenea, Bădulescu atrage atenția că prin limitarea acestor vouchere ar putea să crească din nou numărul unităților de cazare care oferă servicii la negru:
"Hotelurile și pensiunile primeau mai mulți turiști, iar multe așa au intrat în legalitate și au început să plătească impozite la stat și să se clasifice, pentru că altfel nu puteau primi turiști cu vouchere. Acum iar intră la negru și avem deja semnale că se întâmplă asta".
Voucherele de vacanță nu sunt însă singurele aspecte care au dus la scăderea turismului intern, ci doar factorul declanșator. Confortul, ofertele, dar și infrastructura contribuie și ele la această tendință.
"Bulgarii și grecii au venit și cu oferte early booking, cu reduceri mari în perioada octombrie-martie. A contat că am intrat și în Schengen pentru că până în Bulgaria sau până în Grecia facem la fel sau poate și mai puțin decât am face cu mașina până în Maramureș. România nu e o țară chiar mică. La asta se adaugă calitatea serviciilor și dorința românilor de a vedea și alte țări, dar și altă climă", explică specialistul în turism.
Hotelurile all-inclusive, o variantă căutată și în România
În schimb, există și servicii pe care turiștii români le aleg foarte des în țările în care merg și pe care acum încep să le implementeze din ce în ce mai des și furnizorii de servicii hoteliere de la noi, din dorința de a-i convinge pe oameni să-și facă vacanțele în țară. Una dintre facilități este posibilitatea de a opta pentru servicii all-inclusive.
"Este o explozie de hoteluri all-inclusive pe litoralul nostru. Anul ăsta sunt 70, anul trecut erau 54. Există inclusiv hoteluri de două stele care au trecut la regim all-inclusive. Se întâmplă asta pentru că turiștii caută la noi hotelurile all-inclusive care să ofere calitate, indiferent de numărul de stele. Astfel, au de suferit locațiile care nu oferă suficientă calitate și care nu au știut să se promoveze. Se face o decantare a pieței", mai declară Traian Bădulescu.
Acesta vorbește despre o adaptare a furnizorilor locali din turism. Hotelurile mari sau cele de 4 și 5 stele și-au menținut tarifele. De asemenea, au introdus oferte speciale de genul "plătești 5 nopți și stai 6" pentru a atrage noi clienți. Sunt chiar hoteluri care au mai micșorat tarifele, tocmai pentru că au nevoie de un rulaj constant de turiști. De cealaltă parte, hotelurile de 2 și 3 stele nu au de unde să mai micșoreze tarifele, nici măcar să le păstreze pe cele de anul trecut pentru că nu se pot susține. În acest sector, prețurile au crescut în 2026 cu aproximativ 10%.
Date fiind aceste cifre, consultantul în turism estimează că turismul intern va fi în scădere anul acesta, dar scăderea nu va afecta tot sectorul, ci doar pe acei furnizori care nu și-au construit strategii și nu au investit în condiții mai bune pentru turiști.
"Hotelurile care oferă un raport bun calitate-preț vor fi căutate în continuare. La fel și all-inclusive-urile sau hotelurile de 4 și 5 stele, care oferă calitate ridicată pentru cei cu venituri peste medie. Cei care colaborează cu agențiile de turism, care știu să se promoveze, care oferă servicii bune nu vor avea scăderi. În cealaltă extremă sunt hotelurile de 2 și 3 stele, mai ales din sudul litoralului, cu tarife mici și fără servicii de masă. Românii devin din ce în ce mai pretențioși", mai afirmă Traian Bădulescu.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. „Nu seamănă cu nimic din ce am mai văzut"
Pentagonul a publicat vineri un nou lot de documente referitoare la OZN-uri, cunoscute oficial drept fenomene anormale n ...
-
Poliția britanică a deschis o anchetă pentru omor în cazul decesului fostei ministre conservatoare Ann Widdecombe
Poliția britanica a deschis o ancheta pentru omor in cazul decesului fostei ministre conservatoare Ann Widdecombe. Minis ...
-
Facebook și Instagram ar putea fi schimbate în Europa. Funcțiile care îi țin pe utilizatori lipiți de ecran, în vizorul Comisiei Europene
Scroll-ul fara sfarșit, videoclipurile care pornesc automat și notificarile care te cheama mereu inapoi in aplicație ar ...
-
România riscă sancțiuni dure de la Bruxelles. Mai multe focare de pesta rumegătoarelor mici sunt ținute ascunse de ANSVSA
ANSVSA a instituit carantina naționala de 30 de zile pentru circulația ovinelor și caprinelor, dupa confirmarea unui foc ...
-
Românii fug în Bulgaria pentru prețuri mai mici. Fiscul a intrat în localurile de pe litoral: 18 euro o felie de tort
Bulgaria ramane una dintre destinațiile preferate ale romanilor care cauta vacanțe la mare la prețuri mai mici decat pe ...
-
Document rar, de acum un secol, care dezvăluie cum își făcea România loc la masa marilor puteri
O scrisoare veche de peste un secol, pastrata in Arhivele Naționale ale Romaniei, deschide o fereastra rara spre culisel ...
-
Pentru prima dată în ultimele decenii, China nu a stabilit obiective privind ocuparea forței de muncă în planul cincinal, din cauza impactului inteligenței artificiale
China nu a inclus, pentru prima data in cel puțin trei decenii, un obiectiv numeric privind crearea de locuri de munca i ...
-
"Surpriza" cu care i-ar putea aștepta Nicușor Dan pe liderii partidelor luni, la Cotroceni. Cum ar forța președintele o "împăcare" în fosta coaliție
Președintele Nicușor Dan a chemat luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minoritaților n ...
-
Analiză BMJ pe Mounjaro și Wegovy: Care este cel mai eficient și ce efecte secundare grave au
Foarte mulți oameni care vor sa slabeasca apeleaza la tratamente cu GLP. Dezvoltate inițial pentru diabetici, aceste med ...
-
Victor Ciutacu și România TV, obligați să plătească un milion de lei în procesul cu Dăruiește Viață. Jurnalistul anunță apel: "Înmărmurit, ăsta ar fi cuvântul potrivit"
Victor Ciutacu și Romania TV au fost obligați de Tribunalul București sa plateasca, in solidar, daune morale de un milio ...
-
Un trend care atrage atenția în ultima perioadă
Un stil de viața echilibrat și orientat spre sanatate a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale ultimilor an ...
-
Ce se întâmplă dacă aplici prea mult ser de gene? Informații utile despre exces și aplicare corectă
Pentru multe persoane, pare firesc sa creada ca mai mult ser inseamna rezultate mai rapide. Daca un strat subțire ajuta, ...
-
Redactorul șef Rusia Today avertizează: "Se apropie al treilea război mondial!"
Înarmarea Ucrainei și ajutorul acordat pentru atacuri impotriva Rusiei apropie al treilea razboi mondial. Rusia v ...
-
Fiul Interzis al lui Noe: Manuscrisele antice care dezvăluie adevărul înfricoșător despre uriașii biblici - nefilimi
Biblia menționeaza in mod explicit trei fii ai lui Noe - Sem, Ham și Iafet - care au fost aleși sa urce in arca și sa re ...
-
Fără permis de conducere dacă nu-ți plătești amenda. Modificare de la 9 iulie 2026
Guvernul Romaniei a aprobat, joi, 9 iulie 2026, normele metodologice care pun in practica una dintre cele mai dure masur ...
-
Europa face pasul decisiv spre euro digital, PE a dat undă verde: Ce se întâmplă cu banii cash, ce se schimbă pentru români și de ce UE vrea propria monedă electronică
Euro digital a facut joi, 9 iulie, unul dintre cei mai importanți pași de pana acum. Parlamentul European a dat unda ver ...
-
Ordin de ucidere venit din străinătate, executat la Țăndărei. Au luat două arme și au deschis focul asupra rudelor: 'Ucideți-i cu ce aveți prin casă'
Un atac armat care pare desprins dintr-un scenariu de film este anchetat la Țandarei, in județul Ialomița. Patru persoan ...
-
Experiment tulburător: angajații unei fabrici sunt obligați să antreneze roboții care le vor lua locul de muncă
În multe industrii, relația dintre oameni și tehnologie intra intr-o etapa noua și tot mai controversata. În ...
-
Ce urmează după cutremurele din Venezuela? Amenințarea nevăzută de care se teme toată lumea
Organizația Panamericana a Sanatații (PAHO) avertizeaza ca cele mai mari riscuri pentru sanatate generate de cele doua c ...
-
Oamenii de știință au creat un tratament nou contra cancerului: E bazat pe bacterii care se află în tumoră
Oamenii de știința testeaza noi metode de tratare a cancerului. Anumite bacterii din compoziția tumorilor pot fi chiar c ...
-
Răsturnare de situație în cazul miliardarului atacat în Monaco: agentul ucrainean, care a ucis-o pe suspecta atentatului în pădure, își schimbă declarația
Agentul ucrainean acuzat de uciderea suspectei in cazul atentatului din Monaco iși schimba declarația Un agent al servic ...
-
O firmă a ascuns 26 de milioane de lei în spatele unui abonament de streaming
Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism de evaziune fiscala construit nu in jurul unei afaceri subterane, ci in jurul u ...
-
Pistoale personalizate și muniție, cadoul lui Erdogan pentru liderii europeni la summitul NATO
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a oferit liderilor europeni participanți la summitul NATO din Ankara cate un r ...
-
Rusia și-a aruncat în luptă cel mai nou avion pentru se proteja de atacurile Ucrainei. Aparatul de zbor a fost modificat special pentru interceptarea dronelor
Rusia a inceput sa foloseasca cele mai noi avioane de vanatoare Su-57 intr-un nou rol, cel de interceptare a dronelor uc ...
-
Ministrul Radu Miruță ar putea să fie infectat cu o bacterie: „Să meargă de urgență și dumnealui la spital"
Președintele Unitatea - Sindicatul Liber Metrou a transmis ca o angajata a Metrorex a fost infectata cu o bacterie din a ...
-
Un român din conducerea tehnică a CERN vorbește despre viitorul Universului și Inteligența Artificială
CERN, laboratorul european care gazduiește cel mai mare și mai puternic accelerator de particule construit vreodata, se ...
-
Un român de 27 de ani a murit într-un bar din Irlanda, după ce mai mulți clienți l-au imobilizat. Imaginile-cheie, în mâinile poliției
Un roman de 27 de ani a murit intr-un bar din comitatul Cork, dupa ce mai multe persoane au incercat sa il imobilizeze i ...
-
SpaceX a trimis pe orbită primul satelit nuclear comercial din lume. „Bateria" care poate funcționa acolo unde lumina Soarelui nu ajunge
Falcon 9 a transportat pe orbita BOHR, un satelit experimental construit de City Labs și prezentat drept primul satelit ...
-
Economia României este în declin, sub guvernarea lui Bolojan: INS prezintă datele dezastrului
Economia Romaniei a scazut cu 1,2% pe serie bruta in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada di ...
-
Fizicienii au descoperit un câmp universal cuantic la care toți oamenii sunt conectați ca în teoria Arhivei Akasice
Ideea unui camp universal din care toate lucrurile apar a aparut atat in filosofia antica, cat și in fizica moderna, deș ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu