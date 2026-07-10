Înarmarea Ucrainei și ajutorul acordat pentru atacuri împotriva Rusiei apropie al treilea război mondial. Rusia va fi nevoită să răspundă la o asemenea escaladare, a avertizat Margarita Simonian, redactorul șef al grupului media Rusia Today și al postului de televiziune RT.

„Practic, fiecare pas pe care îl face acum Europa ne duce tot mai aproape, și mai aproape, și mai aproape", a declarat Simonian într-un interviu acordat jurnalistului elvețian Roger Keppel. În opinia ei, până la al treilea război mondial rămâne foarte puțin timp. Simonian a afirmat că Europa înarmează Ucraina și permite folosirea armelor împotriva populației civile a Rusiei, realizând, astfel, o escaladare a conflictului și ducând războiul la Moscova. Ucraina nu are armament propriu pentru a lovi Rusia și nici servicii satelitare de recunoaștere - de toate astea se ocupă Europa, a subliniat omul de presă.

Simonian a avertizat că răbdarea Rusiei se poate termina, iar atunci Moscova va fi nevoită să răspundă Europei, distrugând inclusiv fabricile care produc arme pentru Ucraina. Dacă Europa va continua să extindă capacitățile Ucrainei de a lansa atacuri în adâncul teritoriului Rusiei, „va fi lovită înapoi", a concluzionat redactorul-șef.

Anterior, secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova a atras în repetate rânduri atenția colegilor turci asupra activității periculoase a regimului de la Kiev și asupra încercărilor de a ataca obiectivele infrastructurii energetice legate de transportul gazului prin conductele Blue Stream și Turkish Steam. El a calificat situația legată de atacurile asupra acestor gazoducte drept foarte periculoasă, transmite RT. (M.G.G.)