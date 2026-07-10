Pentru prima dată în ultimele decenii, China nu a stabilit obiective privind ocuparea forței de muncă în planul cincinal, din cauza impactului inteligenței artificiale

China nu a inclus, pentru prima dată în cel puțin trei decenii, un obiectiv numeric privind crearea de locuri de muncă în mediul urban în noul său plan economic pe cinci ani, o schimbare care reflectă incertitudinile generate de transformările tehnologice, inclusiv de dezvoltarea inteligenței artificiale, relatează Bloomberg.

Planul pentru perioada 2026-2030, publicat joi,9 iulie, de Ministerul Resurselor Umane și Securității Sociale, prevede că autoritățile vor crea „un număr semnificativ" de locuri de muncă în orașe, fără a stabili însă o țintă totală. În schimb, obiectivele vor fi stabilite anual și vor putea fi ajustate în funcție de evoluția economiei.

Ministerul afirmă că piața muncii din China se confruntă cu presiuni tot mai mari, atât în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, cât și veniturile populației. Documentul menționează în mod explicit inteligența artificială drept una dintre noile tehnologii care influențează piața muncii.

Autoritățile chineze spun că, pe lângă schimbările tehnologice, transformările industriale și evoluțiile demografice creează noi provocări pentru dezvoltarea economică și pentru sistemul de protecție socială.

Autoritățile promit măsuri suplimentare pentru stimularea angajărilor și a antreprenoriatului

Indicatorul oficial privind locurile de muncă nou create în mediul urban măsoară doar numărul noilor angajări și nu reflectă pierderile de locuri de muncă, ceea ce înseamnă că nu indică evoluția netă a ocupării forței de muncă. În ultimii cinci ani, China a raportat peste 55 de milioane de noi locuri de muncă în orașe, comparativ cu obiectivul de 40 de milioane stabilit pentru perioada 1996-2000, când aceste statistici au început să fie incluse în planificarea economică.

Ministerul a precizat că va ține cont atât de impactul noilor tehnologii asupra ocupării forței de muncă, cât și de schimbările din mediul extern. Referirea este interpretată de Bloomberg și în contextul dificultăților întâmpinate de exportatorii chinezi, pe fondul intensificării barierelor comerciale la nivel internațional.

În același timp, autoritățile promit măsuri suplimentare pentru stimularea angajărilor și a antreprenoriatului, pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale se extinde în economie.

Piața muncii a reprezentat de mult timp o prioritate pentru conducerea de la Beijing, care consideră ocuparea forței de muncă un element esențial al stabilității sociale. Obiectivele economice anuale au fost stabilite, în mod tradițional, ținând cont și de necesitatea creării unui număr suficient de locuri de muncă.

Absența unei ținte numerice în noul plan pe cinci ani evidențiază provocarea cu care se confruntă China: să își protejeze forța de muncă de efectele automatizării și ale inteligenței artificiale, în timp ce încearcă să își consolideze poziția de lider tehnologic în competiția cu Statele Unite și alte economii majore.