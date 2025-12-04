Austeritata Regimului BoloDan: Un val uriaș de falimente lovește mediul de afaceri. Creștere cu 46,5% într-o singură lună

Numărul dosarelor de insolvenţă depuse de firmele din România a crescut cu 46,5% în noiembrie, faţă de acelaşi interval din anul anterior. Numărul dosarelor de insolvenţă a ajuns la 985 în cursul lunii trecute, în comparaţie cu puţin peste 670 de dosare în aceeaşi lună din 2024, iar creşterea de circa 47% sugerează presiuni crescute asupra mediului de afaceri. În Capitală, în perioada analizată, au fost înregistrate 213 dosare de insolvenţă, mai mult cu 34% cu un an în urmă, când erau consemnate 159 de dosare.

Creşterea constantă a numărului de insolvenţe în Bucureşti, observată de la o lună la alta, sugerează dificultăţi pentru companii în acoperirea cheltuielilor totale. Această situaţie poate fi cauzată de diminuarea veniturilor, majorarea costurilor operaţionale sau o eventuală administrare financiară ineficientă. Bineînţeles, un alt factor poate fi reducerea consumului cauzat de creşterea presiunii tot mai mari a taxelor, a obligaţiilor fiscale şi a preţului energiei. În acelaşi timp, evoluţia ascendentă a insolvenţelor evidenţiază presiunea amplificată asupra mediului de afaceri, determinată de instabilitatea economică, respectiv inflaţia persistentă - aceste condiţii afectează semnificativ stabilitatea şi rezistenţa companiilor.

Raportat la zonele din ţară, Vaslui este judeţul cu cea mai mare creştere a numărului de dosare de insolvenţă (32, de la doar două dosare, în noiembrie 2024), urmat de Sibiu: (de la şapte dosare la 21, +200%), Argeş (+129%), Bihor (126%), Timiş, Mehedinţi şi Caraş-Severin - cu majorări de 100%. În topul sectoarelor cu cele mai multe înregistrări ale dosarelor de insolvenţă se află: restaurantele (creştere de 208%), lucrările de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii (avans de circa 163%), firmele care desfăşoară activităţi aferente cultivării plantelor nepermanente (+160%), transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare (+136%), lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (plus de aproximativ 94%).