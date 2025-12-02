Clipe de groază într-o locuință din Buzău: Doi bărbați ar fi ucis o persoană în scaun cu rotile pentru că a făcut pe ea

Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru omor calificat, fiind acuzaţi că au ucis în bătaie o persoană infirmă, aflată în cărucior cu rotile, pentru că a făcut pe ea. Agresiunea extremă a durat un sfert de oră şi s-a petrecut într-o locuinţă din Râmnicu Sărat, judeţul Buzău. Unul dintre cei doi agresori era recidivist, fiind condamnat în trecut la 17 ani de închisoare pentru omor deosebit de grav.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău informează că autorii omorului au profitat de starea de vădită vulnerabilitate a victimei aflate într-un cărucior cu rotile. Unul dintre cei doi inculpaţi a mai fost condamnat anterior la pedeapsa de 17 ani închisoare pentru omor deosebit de grav. Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpaţi pe o durată de 30 de zile.

În seara de 28 noiembrie, în timp ce se aflau în locuinţa din Râmnicu-Sărat, cei doi bărbaţi s-au enervat că persoana aflată într-un scaun cu rotile nu a spus că vrea să-şi satisfacă nevoile fiziologice şi a făcut pe ea. În acest context, cei doi au lovit victima cu pumnii şi picioarele în cap, în piept și în abdomen, timp de 15 minute, iar ulterior unul dintre ei a lovit-o cu o coadă de topor în cap. Ulterior, au tras-o de păr până la ieşirea din locuinţă, smulgându-i o porţiune însemnată, iar în zona treptelor de la intrarea în casă au lovit-o cu capul de de beton, după care au tras-o tot de păr înapoi în locuinţă.

Din cauza agresiunilor extreme, victima a murit, decesul fiind constatat de către echipajul medical de urgenţă care a intervenit la faţa locului. Medicul legist a constatat că victima a murit din cauza multiplelor leziuni traumatice, cele mai grave fiind traumatism cranio-cerebral cu fractură de boltă şi bază de craniu, şi traumatism cervical cu fractura osului hioid. De asemenea, victima a mai suferit multiple fracturi costale, traumatisme cervicale şi toracice, fractură la mâna dreaptă şi la umăr, fractură de piramidală nazală şi fracturi craniene, hemoragie creier frontal stânga, contuzie cerebrală, sânge în plămânul drept.