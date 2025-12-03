Elon Musk știe cum va putea omul să controleze inteligența artificială: Trei principii de bază pentru omenire
Postat la: 03.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Elon Musk a reluat avertismentele privind riscurile inteligenţei artificiale şi a prezentat trei principii pe care le consideră vitale pentru ca tehnologia să evolueze într-o direcţie benefică.
"Nu avem garanţia unui viitor pozitiv cu AI. Când creezi o tehnologie puternică, ea poate deveni şi potenţial distructivă", a spus Musk. Fondatorul xAI, care a lansat chatbotul Grok în 2023, a criticat în repetate rânduri ritmul accelerat al dezvoltării AI şi a descris inteligenţa artificială drept unul dintre "cele mai mari riscuri pentru civilizaţie". Musk a subliniat că AI trebuie să urmărească adevărul şi să evite preluarea de informaţii eronate din mediul online. "Poţi face o AI să înnebunească dacă o forţezi să creadă lucruri neadevărate, pentru că va ajunge la concluzii greşite", a avertizat el.
Musk a rezumat cele trei principii esenţiale pentru AI astfel: "Adevăr, frumuseţe şi curiozitate." Potrivit lui, fără aceste repere, tehnologia poate deveni nesigură, iar modelele riscă "să absoarbă minciuni incompatibile cu realitatea". El a adăugat că aprecierea frumuseţii este importantă deoarece ajută AI să recunoască armonia şi coerenţa, iar curiozitatea este esenţială pentru a explora natura realităţii în loc să fie tentată să "extermine umanitatea".
Avertismentele lui Musk vin într-un context în care şi alţi pionieri ai domeniului şi-au exprimat îngrijorările. Geoffrey Hinton, fost vicepreşedinte Google şi supranumit "naşul inteligenţei artificiale", a estimat recent că există „o probabilitate de 10%-20%" ca AI să devină o ameninţare existenţială. Dezbaterea privind controlul şi direcţionarea AI se intensifică pe măsură ce companiile tehnologice lansează modele tot mai puternice, iar liderii din industrie încearcă să traseze un cadru de siguranţă într-o perioadă de inovaţie accelerată.
