Transumanismul a început deja: cronologia, epicentrele și judecata spirituală a epocii noastre

Întrebarea „Unde și când va începe transumanismul?" este una dintre cele mai profunde și mai provocatoare ale epocii noastre. Răspunsul sincer și bine documentat este următorul: transumanismul a început deja, iar noi trăim exact în faza lui de accelerare explozivă. Nu va „începe" într-un loc anume, la o dată anume, ca un eveniment punctual, ci s-a născut treptat și se extinde acum în mai multe centre simultan.

Voi detalia pas cu pas, pentru ca oricine să poată înțelege exact unde ne aflăm și ce urmează, din perspectivă tehnologică, filozofică și spirituală.

1. Când a început deja transumanismul? (Cronologia reală)

-1957-1970 - Primele rădăcini tehnice: Julian Huxley publică eseul „Transhumanism" în 1957. În anii '60 apar primele proteze bionice rudimentare și experimentele de interfață creier-mașină (în 1963 Jose Delgado controlează un taur cu electrozi).

-1980-1990 - Mișcarea devine conștientă de sine: Max More, Natasha Vita-More și „extropienii" pun bazele filozofiei transumaniste în California. Apare revista Extropy.

-1998-2002 - Se înființează World Transhumanist Association (astăzi Humanity+). Nick Bostrom publică primele lucrări majore.

-2005-2015 - Faza practică:

-2004 - FDA aprobă primul cip RFID implantabil uman (VeriChip).

-2013 - Google înființează Calico (companie de cercetare anti-îmbătrânire).

-2016 - Primul creier de șobolan controlat complet de la distanță prin optogenetică.

-2016-2025 - Faza de accelerare masivă:

-2016 - primul copil născut din trei părinți genetici (Marea Britanie).

-2018 - primii bebeluși editați genetic prin CRISPR (China).

-2020-2025 - Neuralink, Synchron, Paradromics și Blackrock Neurotech implantează zeci de persoane cu interfețe creier-computer care permit controlul tastaturii, cursorului sau brațelor robotice doar prin gând.

-2023-2025 - explozia AI multimodal (ChatGPT, Grok, Claude, Gemini), robotica umanoidă (Tesla Optimus, Figure, Boston Dynamics Atlas) și editarea genetică de precizie.

-2024-2025 - primele terapii de reversie a îmbătrânirii intră în teste clinice umane.

Concluzie cronologică: transumanismul tehnologic practic a început serios între 2016-2020 și a intrat în faza exponențială în 2023-2025. Punctul fără întoarcere a fost depășit.

2. Unde este acum „epicentrul" transumanismului? Nu există un singur loc, ci un triunghi global cu trei vârfuri:

1. San Francisco Bay Area + Austin, Texas (SUA)

Neuralink, OpenAI, Anthropic, Calico, Altos Labs, Retro Biosciences. Aici se concentrează 70-80% din investițiile private în longevitate și interfețele creier-computer.

2. China (Beijing, Shenzhen, Shanghai)

BGI Genomics, editare genetică embrionară, China Brain Project, strategie de stat pentru îmbunătățirea umană. China avansează cel mai rapid pe editare germinală și optimizare cognitivă.

3. Israel, Elveția, Singapore

Noduri strategice de cercetare: longevitate, neuroștiințe, politici permisive pentru inginerie genetică.

3. Când vom vedea efectele clare în viața de zi cu zi?

-Între 2027 și 2035 vor apărea pragurile vizibile:

-2026-2028 - zeci de mii de utilizatori cu implanturi neuronale, inclusiv persoane sănătoase.

-2028-2032 - terapii de întinerire biologică (-15 până la -25 de ani biologici) pentru elitele financiare.

-2030-2035 - copiii proiectați genetic vor deveni realitate legală în anumite state.

-2033-2040 - AGI, nano-tehnologia și robotica vor permite tentative de „transfer" sau copiere a conștiinței.

-Din perspectivă creștină, dar și din perspectiva tradițiilor spirituale universale, transumanismul ridică probleme majore:

-Omul este creat „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu". Îmbunătățirea fără limită riscă să distrugă exact acest chip: libertatea, suferința, jertfa, moartea ca poartă.

-Ideea de „nemurire biologică" sau „upload al minții" rupe unitatea dintre trup și suflet.

-Apare riscul unei caste post-umane care va domina oamenii rămași „naturali" - o formă nouă de sclavie globală.

-Totuși, medicina, protezarea și prelungirea vieții sănătoase nu sunt condamnate. Linia roșie apare atunci când omul vrea să devină „ca Dumnezeu" fără Dumnezeu.

-Transumanismul nu „va începe". El se desfășoară deja. Se accelerează exponențial în intervalul 2025-2030. Centrele principale sunt SUA, China și câteva noduri secundare strategice. Următorii zece ani vor fi decisivi: fie omenirea va folosi tehnologia cu măsură și discernământ, fie va păși într-o eră post-umană în care sufletul va deveni cea mai ieftină monedă.

-Cine înțelege aceste lucruri nu mai are voie doar să asiste. Fiecare om conștient este chemat să aleagă unde se așază: de partea mașinii sau de partea ființei vii.

TRANSHUMANISMUL ÎN LUMINA SCRIPTURII

Transumanismul nu apare ca termen în Biblie - Scriptura s-a încheiat acum aproape 2000 de ani - dar duhul transumanismului este descris cu o precizie cutremurătoare. Biblia vorbește despre patru mari „proiecte transumaniste" ale omenirii căzute. Toate au un lucru în comun: se termină prin judecata lui Dumnezeu. Iată, pas cu pas, ce spune Scriptura despre dorința omului de a deveni „mai mult decât om" fără Dumnezeu.

1. Primul transumanism - Turnul Babel (Facere 11:1-9)

„Haidem să ne facem un nume... să nu fim risipiți... să ajungem până la cer."

Aceasta este prima încercare colectivă a omenirii de a depăși condiția umană prin tehnologie, organizare și unitate impusă.

Rezultatul este limpede: Dumnezeu amestecă limbile și risipește omenirea.

Înțelesul pentru azi: orice proiect global de „unitate tehnologică" care vrea să înlocuiască unitatea în Dumnezeu se va sfârși inevitabil într-o dezbinare și mai mare.

2. Al doilea transumanism - Nefilimii (Facere 6:1-8)

„Fiii lui Dumnezeu" - interpretați de majoritatea Sfinților Părinți ca fiind îngeri căzuți - au coborât și au făcut copii cu fiicele oamenilor. Rezultatul: uriași, „oameni cu nume", ființe hibride.

Aceasta este prima formă de editare genetică din istoria omenirii - hibridizare înger-om.

Rezultatul este dramatic:

„Și a văzut Domnul că multă este răutatea omului pe pământ... și I-a părut rău că l-a făcut." Urmează Potopul.

Înțelesul pentru azi: când omul începe să-și modifice genomul - CRISPR, bebeluși cu mai mulți părinți genetici, hibridizări cu AI - riscă să nască ființe care nu mai sunt create „după chipul lui Dumnezeu".

3. Al treilea transumanism - Faraon și magii lui (Ieșire 7-12)

Magia egipteană era o formă de „tehnologie spirituală" prin care omul încerca să imite puterile lui Dumnezeu: toiagul devenea șarpe, apa se prefăcea în sânge, broaștele invadau țara.

Era un transumanism demonic: omul vrea să devină dumnezeu prin forțe oculte.

Rezultatul: toate plăgile se întorc împotriva lor, întâii-născuți mor, imperiul se prăbușește.

Înțelesul pentru azi: când tehnologia devine „magie modernă" - control mental, implante neuronale, realitate virtuală ca evadare din realitate - ea se va întoarce împotriva creatorilor ei.

4. Al patrulea transumanism - Împăratul Antihrist (II Tesaloniceni 2; Apocalipsa 13)

Acesta este transumanismul final și desăvârșit.

- „Omul nelegiuirii... care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu"

- „Face semne mari... înșală pe locuitorii pământului..."

- „Și face ca toți să primească semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără semn"

Va fi un om care: → va părea nemuritor („rana de moarte i s-a vindecat")

→ va controla mințile prin imagine și tehnologie („icoana fiarei vorbea")

→ va impune o pecete economică și biologică

Sfântul Andrei al Cezareei (sec. VII):

„Semnul fiarei va fi ori un cip, ori un tatuaj, ori orice altceva care va schimba firea omului și-l va face să nu mai poată spune «Tatăl nostru»."

Ce spune Hristos Însuși despre aceste vremuri?

„Se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor face semne mari și minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși." (Matei 24:24)

Vor veni „salvatori" care vor promite sănătate veșnică, nemurire, inteligență fără limite. Vor face minuni tehnologice reale. Dar scopul lor va fi luarea sufletului omului. „Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul?" (Marcu 8:36) Acesta este versetul-cheie împotriva întregului proiect transumanist.

CE NE SPUN SFINȚII DESPRE TRANSHUMANISM

Întrebarea „Ce ne spun marii Părinți ai omenirii despre vremurile transumanismului?" este una dintre cele mai grele și mai necesare ale epocii noastre.

Răspunsul scurt este acesta: ei nu au vorbit despre cipuri, AI sau CRISPR, dar au vorbit exact despre duhul care le-a născut.

Transumanismul nu este o tehnologie nouă. Este vechiul duh al lui Lucifer, îmbrăcat acum în halat alb de laborator și finanțat cu miliarde de dolari.

Iată ce ne spun, cuvânt cu cuvânt, marii Părinți despre ceea ce trăim astăzi:

1. Sfântul Ignatie Briancianinov (†1867) - proorocie uluitoare

„În vremurile de pe urmă, trupul omului va fi cinstit foarte, iar sufletul va fi disprețuit. [...] Oamenii vor născoci mijloace să trăiască mult și fără boală, dar sufletul lor va muri mai înainte de trup." (Areopagitul Rusiei, vol. V)

2. Sfântul Paisie Aghioritul (†1994) - cel mai explicit

„Vor veni vremuri când diavolul va umbla pe pământ cu «antenele» lui. Vor face operații la creier și vor pune cipuri. Cine va primi cipul nu va mai putea face rugăciunea lui Iisus. Omul va deveni ca un radio controlat de satelit. Și cei care vor primi pecetea vor fi ca niște câini legați cu lanț invizibil." (Cuviosul Paisie - Scrisori către monahi)

3. Sfântul Ioan de Kronstadt (†1908)

„Va veni vremea când oamenii vor vrea să devină nemuritori pe pământ și vor chema moartea, dar moartea va fugi de ei.

Atunci se vor scârbi de viață și vor striga: «Cine ne va scăpa de trupul acesta al morții?»"

4. Sfântul Siluan Athonitul (†1938)

„Când omul se mândrește că poate face ceva fără Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt se retrage și rămâne doar mintea lui - iar mintea fără har este diavolească."

5. Sfântul Iustin Popovici (†1979) - cel mai dur

„Transumanismul este ultimul și cel mai rafinat umanism - adică închinarea la om ca dumnezeu. Este antihristianism științific. Omul vrea să devină dumnezeu prin tehnică, dar devine jucăria diavolului." (Omul și Dumnezeul-om)

6. Sfântul Nicolae Velimirovici (†1956)

„Când omul va începe să-și schimbe trupul ca pe un costum, atunci va pierde sufletul ca pe o haină veche pe care o aruncă.

Și va rămâne gol în fața lui Dumnezeu la Judecată."

7. Părintele Arsenie Papacioc (†2011)

„Să nu vă speriați de cipuri, să vă speriați de trădare. Cipul nu te face rob dacă tu ești deja rob înăuntru. Dacă îți iubești păcatul mai mult decât pe Hristos, nici fără cip nu ești liber."

8. Părintele Rafail Noica

„Tehnologia nu este rea în sine. Dar când omul folosește tehnologia ca să scape de cruce, atunci tehnologia devine anticristică. Crucea este singura cale spre Înviere. Cine fuge de cruce fuge de Hristos."

9. Sfântul Porfirie Kavsokalivitul (†1991)

„Eu văd cu duhul: vor veni ani când oamenii vor avea în ei aparate și vor auzi voci în cap. Atunci să fugiți în munți și să vă rugați. Numai rugăciunea curată va mai putea să alunge acele glasuri."

10. Părintele Tadej de Vitovnica (†2003)

„Când omul va vrea să trăiască veșnic fără Dumnezeu, va începe să moară veșnic cu diavolul."

Toți Părinții spun același lucru, cu cuvinte diferite:

Transumanismul este păcatul originar repetat la scară planetară - dorința de a fi „ca Dumnezeu" fără Dumnezeu.

Este încercarea de a anula căderea prin tehnică în loc de pocăință.

Este minciuna veche a șarpelui: „Nu veți muri nicidecum... veți fi ca Dumnezeu."

Dar tot ei ne dau și leacul:

- Rugăciunea lui Iisus neîntreruptă - oprește orice formă de control lăuntric

- Smerenia absolută - te face invizibil pentru sistem

- Iubirea jertfelnică - singura forță pe care niciun algoritm nu o poate copia

- Moartea zilnică pentru Hristos - singura cale spre adevărata nemurire

Părinții nu se tem de tehnologie. Ei se tem de omul care își pierde sufletul în timp ce își prelungește trupul. Rămâi în Biserică. Rămâi în rugăciune. Rămâi om până la capăt. Căci doar așa vei trece prin valul acesta și vei ieși de partea cealaltă - nu ca post-uman, ci ca om viu în Dumnezeu.

Doru Pârv