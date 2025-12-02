Șoc în muzica românească: A murit Artan, vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi. A decedat în urma unui AVC
02.12.2025
Artan de la Partizan, pe numele său real Adrian Pleșca, a decedat astăzi, 2 decembrie 2025, în urma unui AVC. Soția artistului a chemat imediat o ambulanță, care l-a transportat pe Adrian la Spitalul Pantelimon, acolo unde s-a produs decesul. Voce extrem de cunoscută și iubită a rockului românesc, Artan a fost nu doar fondator al trupei Timpuri Noi ci și Partizan.
Cântărețul avea 64 de ani. Cunoscut pentru stilul său unic și prezența sa marcantă în muzica românească, Artan a oferit o perspectivă amplă asupra carierei sale, a influențelor muzicale și a viziunii sale asupra scenei muzicale actuale. Adrian Pleșca rămâne unul dintre pionierii rockului alternativ din România, un artist care a deschis drumuri într-o perioadă în care libertatea de expresie era limitată și care a rămas fidel stilului său neconvențional.
Născut la 29 mai 1961, la București, Artan a devenit cunoscut ca solist al trupei Timpuri Noi, pe care a fondat-o în 1983 împreună cu Dan Iliescu. În plin regim comunist, trupa s-a remarcat rapid printr-un stil muzical neobișnuit pentru acea perioadă, inspirat din post-punk, new wave și rock alternativ, dar și prin versuri criptice, ironice și puternic metaforice, care au reușit să ocolească filtrul cenzurii. Artan s-a impus ca o voce aparte, cu timbrul lui tăios, expresiv, și o prezență scenică inconfundabilă.
După 1990, Timpuri Noi a devenit una dintre cele mai influente formații rock românești, iar Artan a contribuit la transformarea ei într-un reper al noii scene urbane. Albume precum „Timpuri Noi", „Moldova Mon Amour" sau „De regiune hard" au adus trupei un public numeros, iar piese ca „Perfect", „Tanţa", „Helga" sau „Stere" au intrat în memoria colectivă. Artan era considerat motorul creativ al formației, atât prin stilul vocal unic, cât și prin energia sa de pe scenă.
În 2001, tensiunile din interiorul trupei au dus la plecarea sa din Timpuri Noi. Artan a revenit pentru scurt timp câțiva ani mai târziu, însă în 2009 s-a despărțit definitiv de formație. În paralel, a fondat propriul proiect muzical, Partizan, alături de fostul coleg de trupă, Cătălin Neagu. Partizan a continuat linia alternativă, dar într-o manieră mai jucăușă și experimentală, iar hituri precum „Fata mea" sau „Papucia" au demonstrat că Artan își păstrase intactă creativitatea și capacitatea de a se reinventa.
Considerat unul dintre cei mai nonconformiști artiști ai rockului românesc, Artan a rămas o prezență discretă în viața publică, dar puternic influentă în rândul generațiilor de muzicieni care au urmat. Fire boemă, cu un spirit artistic liber, a preferat întotdeauna scena, repetițiile și studioul în locul aparițiilor mediatice. Personalitatea sa, uneori dificil de descifrat, a devenit parte din legenda lui: un solist greu de încadrat, dar ușor de recunoscut.
