Ilie Bolojan și-a luat concubina în vizită oficială în Austria. Este prima dată când premierul și partenera apar împreună la un eveniment extern

Premierul Ilie Bolojan a surprins mass-media, miercuri seară, la recepția organizată la Ambasada României la Viena cu ocazia Zilei Naționale. Nu prin discurs, ci prin faptul că și-a făcut prezența alături de concubina sa, foarte rar văzută la brațul și de mâna premierului Bolojan.

Doamna, elegantă și zâmbitoare a intrat la brațul premierului în sediul ambasadei României de la Viena, un detaliu care ridică, inevitabil, semne de întrebare despre calitatea în care aceasta a făcut parte din delegație și mai ales, pe banii cui a mers.

Gândul a contactat-o pe Ioana-Ene Dogioiu pentru a afla aceste detalii, însă purtătorul de cuvânt al Guvernului a transmis doar că va reveni cu un răspuns.

Dacă locul ar fi fost ales special pentru un cuplu aflat într-o escapadă romantică, nu putea exista o variantă mai potrivită. Viena strălucește în această perioadă, odată cu deschiderea celebrului târg de Crăciun. O atmosferă ideală pentru shopping, plimbări și seri liniștite în doi.

Desigur, premierul a venit pentru chestiuni strict oficiale, în prima sa vizită externă de când a preluat mandatul de șef al Executivului român. În drum spre Viena, s-a întâlnit cu omologul său Viktor Orbán, a avut discuții bilaterale la nivel înalt cu austriecii și recepții diplomatice.

Totuși, într-un oraș care pune la dispoziție tot ce poate visa o doamnă aflată într-o vizită europeană, agenda partenerului de viață nu pare lipsită de opțiuni.

Până acum, premierul și-a ferit în general partenera de ochii presei. Cei doi au mai fost văzuți împreună doar la câteva evenimente, inclusiv ceremonia de omagiere a Cardinalului Lucian Mureșan, însă aparițiile au fost rare.

Relația lor durează de aproximativ trei ani, iar prima fotografie de cuplu datează din 2022, când au fost nași la o cununie.

Totuși, în declarația de avere a premierului nu figurează vreo căsătorie, iar statutul legal al doamnei Ioana rămâne o zonă cel puțin ambiguă, mai ales când vine vorba de deplasări oficiale în străinătate, în care premierul reprezintă România.