Rusia acuzată că a trimis copii ucraineni răpiți într-un lagăr din Coreea de Nord. Acolo au învățat „să distrugă cotropitorii japonezi"

Forțele ruse au răpit cel puțin doi copii ucraineni și i-au transferat într-o tabără din Coreea de Nord, potrivit mărturiei depuse în fața unei subcomisii a Congresului SUA.

Expertul juridic Katerina Rashevska de la Centrul Regional pentru Drepturile Omului din Ucraina a prezentat miercuri comisiei pentru alocări bugetare a Senatului SUA detalii despre locul în care au fost duși copiii și modul în care au fost îndoctrinați, scrie TVP World.

„Misha, în vârstă de 12 ani, din regiunea ocupată Donetsk, și Liza, în vârstă de 16 ani, din Simferopolul ocupat, au fost trimiși în lagărul Songdowon din Coreea de Nord, la 9.000 km de casă", a spus Rashevska.

„Copiii de acolo au fost învățați să „distrugă militanții/cotropitorii japonezi" și au întâlnit veterani coreeni care, în 1968, au atacat nava Pueblo a Marinei SUA, ucigând și rănind nouă soldați americani", a adăugat ea.

Aproximativ 1.600 de copii au fost returnați, potrivit comisarului pentru drepturile omului din Kiev, Dmytro Lubinets.

Moscova neagă strămutarea forțată a copiilor, insistând că trupele sale ajută civilii să se îndepărteze de zona de luptă.

De la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, relațiile dintre Coreea de Nord și Moscova s-au adâncit, transformându-se într-o alianță strategică determinată de izolarea reciprocă față de Occident.

Coreea de Nord a recunoscut independența regiunilor ocupate Donetsk și Luhansk, a întrerupt relațiile diplomatice cu Ucraina și a furnizat Rusiei artilerie, rachete, rachete balistice și, potrivit raportului Kyiv Independent, între 11.000 și 12.000 de soldați.

Liderii celor două țări, Putin și Kim, au convenit, de asemenea, asupra extinderii accesului la produse alimentare, energie, asistență tehnologică și schimburi de forță de muncă din Rusia.