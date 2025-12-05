Rusia acuzată că a trimis copii ucraineni răpiți într-un lagăr din Coreea de Nord. Acolo au învățat „să distrugă cotropitorii japonezi"
Postat la: 05.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Forțele ruse au răpit cel puțin doi copii ucraineni și i-au transferat într-o tabără din Coreea de Nord, potrivit mărturiei depuse în fața unei subcomisii a Congresului SUA.
Expertul juridic Katerina Rashevska de la Centrul Regional pentru Drepturile Omului din Ucraina a prezentat miercuri comisiei pentru alocări bugetare a Senatului SUA detalii despre locul în care au fost duși copiii și modul în care au fost îndoctrinați, scrie TVP World.
„Misha, în vârstă de 12 ani, din regiunea ocupată Donetsk, și Liza, în vârstă de 16 ani, din Simferopolul ocupat, au fost trimiși în lagărul Songdowon din Coreea de Nord, la 9.000 km de casă", a spus Rashevska.
„Copiii de acolo au fost învățați să „distrugă militanții/cotropitorii japonezi" și au întâlnit veterani coreeni care, în 1968, au atacat nava Pueblo a Marinei SUA, ucigând și rănind nouă soldați americani", a adăugat ea.
Aproximativ 1.600 de copii au fost returnați, potrivit comisarului pentru drepturile omului din Kiev, Dmytro Lubinets.
Moscova neagă strămutarea forțată a copiilor, insistând că trupele sale ajută civilii să se îndepărteze de zona de luptă.
De la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, relațiile dintre Coreea de Nord și Moscova s-au adâncit, transformându-se într-o alianță strategică determinată de izolarea reciprocă față de Occident.
Coreea de Nord a recunoscut independența regiunilor ocupate Donetsk și Luhansk, a întrerupt relațiile diplomatice cu Ucraina și a furnizat Rusiei artilerie, rachete, rachete balistice și, potrivit raportului Kyiv Independent, între 11.000 și 12.000 de soldați.
Liderii celor două țări, Putin și Kim, au convenit, de asemenea, asupra extinderii accesului la produse alimentare, energie, asistență tehnologică și schimburi de forță de muncă din Rusia.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
5 caracteristici esențiale ale aragazului ideal pentru familii mari
Alegerea aragazului potrivit poate face diferența intre o experiența de gatit placuta și una frustranta, mai ales intr-o ...
-
Cum alegi grosimea potrivită pentru tabla de acoperiș - de la 2.5 mm la 5 mm
Alegerea grosimii potrivite pentru tabla de acoperiș este una dintre cele mai importante decizii atunci cand construieșt ...
-
Cum să combini stilul și funcționalitatea în designul bucătăriei tale? Inspiră-te de AICI!
Nu este suficient ca bucataria sa arate bine, ci trebuie sa fie și practica, facilitand astfel pregatirea meselor și uti ...
-
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin. Ce este Novorossia
În plina negociere a unui acord de pace in Ucraina, Vladimir Putin arunca in aer intreg procesul și maximizeaza so ...
-
Momentul când un șofer din Oradea a zburat cu mașina peste un sens giratoriu și alte două mașini. A ateriza lângă o stație GPL - VIDEO
Un șofer din Oradea a zburat cu mașina peste un sens giratoriu și alte doua mașini punand in pericol viața mai multor pe ...
-
Liderii UE se așteaptă la trădare din partea SUA, arată o discuție divulgată de presă. „Nu putem lăsa Ucraina și pe Volodimir singuri cu tipii ăștia"
O convorbire telefonica intre liderii europeni arata adevaratul grad de ingrijorare a acestora fața de politica schimbat ...
-
Cauza morții misterioase a doctoriței Ștefania Szabo. Nu a făcut nici infarct, nici AVC de la epuizare
Lumea medicala din Buzau a fost șocata de vestea primita in dimineața zilei de 28 octombrie, conform careia Stefania Sza ...
-
Ce pași trebuie să urmezi când schimbi culoarea mașinii?
Te-ai saturat de culoarea actuala a mașinii tale? Simți ca nu te mai reprezinta sau vrei sa-i dai un aer mai personal? V ...
-
Filosoful francez Eric Sadin cere o „luptă la nivel de civilizație" împotriva inteligenței artificiale înainte de a fi prea târziu
Filosoful francez Eric Sadin a facut apel, intr-un discurs rostit la UNESCO, la o ‘lupta la nivel de civilizație' ...
-
Șeful NATO anunță România că trebuie să plătească: Țările membre vor fi obligate să furnizeze Ucrainei arme în valoare de 1 miliard de euro pe lună!
Anul viitor, țarile NATO vor fi obligate sa furnizeze Ucrainei arme in valoare de 1 miliard de euro pe luna, a anunțat s ...
-
Senatorul american Bernie Sanders: AI reprezintă o amenințare fără precedent. Congresul trebuie să acționeze acum! VIDEO
Inteligența artificiala și robotica vor transforma lumea. Vor aduce schimbari inimaginabile in economia noastra, politic ...
-
Românii au băgat spaima în spanioli. Folosesc metoda "Bucla libaneză" pentru a-i lăsa fără bani
Doi romani au fost arestați in centrul orașului Alicante dupa ce Poliția Naționala i-a prins chiar in momentul in care i ...
-
Austeritata Regimului BoloDan: Un val uriaș de falimente lovește mediul de afaceri. Creștere cu 46,5% într-o singură lună
Numarul dosarelor de insolventa depuse de firmele din Romania a crescut cu 46,5% in noiembrie, fata de acelasi interval ...
-
Maga-sondaj realizat în 9 țări puternice din Europa: Peste jumătate din cetățeni se pregătesc de un mare război
Multi europeni considera ca exista un risc ridicat de razboi cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat in noua tari ale UE ...
-
Transumanismul a început deja: cronologia, epicentrele și judecata spirituală a epocii noastre
Întrebarea „Unde și cand va incepe transumanismul?" este una dintre cele mai profunde și mai provocatoare al ...
-
Crima de la Cultură: CREDIDAM arată cum printr-o ordonanță de urgență aberantă artiștii sunt prejudiciați odată cu bugetul statului cu zeci de milioane de euro
Am primit la redactie urmatorul comunicat din partea CREDIDAM (organism de gestiune colectiva pentru drepturile de autor ...
-
Există deja arme care ne pot controla mintea. Avertismentul terifiant al cercetătorilor: "Creierul este noul câmp de luptă"
Ceea ce parea pana nu demult un scenariu de science-fiction incepe sa devina realitate: tehnologiile capabile sa influen ...
-
Este unul dintre cele mai mari mistere ale omenirii: Reîncep căutările avionului Boeing 777 care a dispărut de peste 11 ani
Cautarile avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines vor fi reluate la sfarsitul lunii decembrie, a anuntat miercuri ...
-
S-a trecut pragul critic în modificarea genetică: Big Pharma a făcut o singură injecție care micșorează colesterolul pentru totdeauna!
O singura injecție ar putea fi, in viitor, suficienta pentru a ține colesterolul „rau" sub control toata viața, sp ...
-
Din ce in ce mai multe descoperiri arheologice din Turcia rescriu istoria. Ce se află îngropat de 12.000 de ani
Turcia a dezvaluit saptamana aceasta descoperiri importante in doua situri arheologice majore din sud-estul țarii, oferi ...
-
Un raton a descins într-un magazin de băuturi alcoolice: S-a trotilat bine și a adormit la locul faptei
Potrivit oficialilor, animalul a fost reținut pentru cateva ore, fiind lasat sa doarma. Ratonul a fost eliberat apoi in ...
-
Elon Musk știe cum va putea omul să controleze inteligența artificială: Trei principii de bază pentru omenire
Elon Musk a reluat avertismentele privind riscurile inteligentei artificiale si a prezentat trei principii pe care le co ...
-
Soarele suferă de erupții cutanate, la propriu! Urmează pene de curent, simptome fizice ciudate, întreruperea ritmului circadian, fenomene meteo instabile, posibil cutremure
O pata solara masiva, de peste 10 ori mai mare decat Pamantul, și-a facut apariția pe Soare. Acest lucru va produce mai ...
-
Șoc în muzica românească: A murit Artan, vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi. A decedat în urma unui AVC
Artan de la Partizan, pe numele sau real Adrian Pleșca, a decedat astazi, 2 decembrie 2025. Voce extrem de cunoscuta și ...
-
Kovesi a reținut-o pe fosta şefă a diplomaţiei UE
Fosta sefa a diplomatiei UE, Federica Mogherini, a fost retinuta marti, in cadrul unei anchete in Belgia privind o posib ...
-
Donald Trump îl va recompensa pe Vladimir Putin dacă va opri războiul. Ce ofertă de nerefuzat se pune pe masa negocierilor
Oficialii americani ar fi discutat acest plan cu David O'Sullivan, trimisul special al Uniunii Europene pentru sancțiuni ...
-
Clipe de groază într-o locuință din Buzău: Doi bărbați ar fi ucis o persoană în scaun cu rotile pentru că a făcut pe ea
Doi barbati au fost arestati preventiv pentru omor calificat, fiind acuzati ca au ucis in bataie o persoana infirma, afl ...
-
Un alt fel de Matrix: Inteligența Artificilă bea apa potabilă a planetei. Pe lângă asta, se face vinovata de încălzirea globală viitoare cu peste 1 grad Celsius
Au aparut din ce in ce mai multe ingrijorari despre faptul ca inteligenta artificiala are un impact major asupra mediulu ...
-
Revolta tinerilor care refuză să utilizeze inteligența artificială
În randul tinerilor de pretutindeni, a aparut un nou trend care provoaca controverse intense. Este vorba despre ce ...
-
Senovax - Vaccinul anti-aging, la un pas de realitate: țintește "celulele zombie" care ne îmbătrânesc
O companie din Florida specializata in terapii de longevitate, Immorta Bio, a depus un patent pentru ceea ce numește un ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu