Liderii UE se așteaptă la trădare din partea SUA, arată o discuție divulgată de presă. „Nu putem lăsa Ucraina și pe Volodimir singuri cu tipii ăștia"

O convorbire telefonică între liderii europeni arată adevăratul grad de îngrijorare a acestora față de politica schimbătoare a SUA. Liderii UE se așteaptă la o posibilă trădare din partea consilierilor lui Trump în negocierile cu Rusia.

Discuțiile, dezvăluite de revista germană Der Spiegel, a avut loc luni, pe fondul negocierilor de pace pentru Ucraina intermediate de SUA. Convorbirile arată cât de profundă este neîncrederea europenilor - inclusiv a cancelarului german Friedrich Merz și a președintelui Franței, Emmanuel Macron. Conform discuțiilor, Europa s-a unit în jurul lui Volodimir Zelenski și a criticat aspru Washingtonul.

La discuția care a avut loc luni participau Macron, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele finlandez Alexander Stubb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alții, potrivit revistei germane Der Spiegel, care a publicat transcrierea.

Macron a avertizat că SUA ar putea fi pe cale să „trădeze" Ucraina, potrivit unei transcrieri a unei convorbiri telefonice între liderii europeni care discutau strategii de protejare a Kievului.

„Există posibilitatea ca SUA să trădeze Ucraina în ceea ce privește teritoriul, fără claritate în privința garanțiilor de securitate", a spus Macron, potrivit Spiegel, adăugând că există „un mare pericol" pentru Zelenski.

Der Spiegel a scris că Palatul Élysée a negat, într-o declarație pentru presa germană, că Macron ar fi vorbit despre vreo trădare.

„Președintele nu a folosit aceste cuvinte", a declarat biroul lui Macron, potrivit revistei.

În discuția divulgată, Merz a intervenit spunând că Zelenski trebuie să fie „extrem de prudent în zilele următoare".

„Ei se joacă atât cu voi, cât și cu noi", ar fi spus Merz, referindu-se aparent la emisarii de la Washington, Steve Witkoff și Jared Kushner - ginerele președintelui american Donald Trump -, care au petrecut marți cinci ore în discuții cu liderul rus Vladimir Putin.

Biroul cancelarului german a refuzat să confirme declarația lui Merz.

„Din principiu, nu confirm și nu comentez fragmente din conversații", a declarat pentru Politico purtătorul de cuvânt al lui Merz, Stefan Kornelius.

Stubb, președintele Finlandei, a părut să fie de acord cu Merz, potrivit transcrierii.

„Nu putem lăsa Ucraina și pe Volodimir singuri cu tipii ăștia", a spus el, referindu-se aparent la Witkoff și Kushner, ceea ce a atras acordul lui Rutte.

„Sunt de acord cu Alexander - trebuie să-l protejăm pe Volodimir [Zelenski]", a declarat șeful NATO. NATO a refuzat să comenteze când a fost contactat de POLITICO.

Apelul a avut loc după ce administrația Trump a difuzat un plan de pace în 28 de puncte - elaborat, se pare, de trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, Witkoff și Kushner - care a fost criticat de Ucraina și aliații europeni pentru că este prea favorabil Rusiei și a declanșat negocieri frenetice la Geneva.

Aceste discuții ulterioare, la care au participat oficiali europeni, ucraineni și americani, au dus la un plan actualizat în 19 puncte, cu care Rusia nu a fost încă de acord.

Moscova nu a renunțat la cerințele sale maximaliste, și anume ca Kievul să renunțe la vaste porțiuni de teritoriu neocupat în estul său, să își limiteze dimensiunea armatei și să organizeze noi alegeri.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul polonez Donald Tusk, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul danez Mette Frederiksen, prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre și președintele Consiliului European, António Costa, au participat, de asemenea, la apelul de luni, potrivit Spiegel.

În cadrul apelului s-a discutat și problema activelor înghețate ale Rusiei, a relatat Spiegel, unii lideri insistând că confiscarea miliardelor Moscovei pentru a finanța o tranșă masivă de ajutor financiar și militar pentru Ucraina este o chestiune pe care UE trebuie să o decidă, nu SUA.