Momentul când un șofer din Oradea a zburat cu mașina peste un sens giratoriu și alte două mașini. A ateriza lângă o stație GPL - VIDEO

Un șofer din Oradea a zburat cu mașina peste un sens giratoriu și alte două mașini punând in pericol viața mai multor persoane. El a aterizat la o mică distanță față de o stație GPL. Pompierii militari din Detașamentele 1 și 2 Oradea au intervenit prompt la fața locului.

„La fața locului au fost mobilizate mai multe resurse pentru gestionarea eficientă a situației: o autospecială de primă intervenție, o autospecială de descarcerare grea, ambulanța SMURD, ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă a SMURD Oradea, cu medic de urgență", a spus plutonier Alina Butaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bihor.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată cum șoferul nu a încetinit la intrarea în sensul giratoriu, iar din cauza vitezei excesive, mașina a zburat atât peste acesta, cât și peste alte două autoturisme. În urma impactului, șoferul a rămas încarcerat și a fost nevoie de intervenția echipelor de descarcerare.

„Bărbatul a suferit răni ușoare și medii, fiind transportat la spital de către echipajul medical SMURD, pentru investigații și îngrijiri suplimentare", a mai precizat purtătorul de cuvânt al ISU Bihor. Inițial, mulți au crezut că este vorba despre un șofer teribilist. Însă, potrivit publicației locale Bihon, bărbatul a suferit o criză de diabet la volan. Testele efectuate de poliție au confirmat că șoferul nu se afla sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.