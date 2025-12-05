Novorusia, proiectul care ar deveni realitate? Dacă da, este casus belli? Pentru cine?
Postat la: 05.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Reiau un text publicat la început de an 2022. Atunci când analiștii noștri copiau, cum le stă în obicei, semnalelel date de cancelariile occidentale. Rezultatul îl vedem acum, când Putin revine cu amenințarea clară și extrem de dureroasă privind o eventuală ivazie a zonei Donbas și integralității sudului Ucrainei, până la gugile Dunării. Din nou, reacție zero la nivelul oficialităților noastre. Să vedem dacă, poate, chiar au dreptate și, de fapt, proiectul rusesc nu există și nu a fost pregătit din timp.
Întrebarea este: ce urmează ca etapă logică, politică și militară, pentru viitorul imediat conceput la Kremlin? Analiza arată clar că că astfel s-ar realiza practic prima dintre dimensiunile marii recuperări a URSS și a construcției Eurasiei teoretizată cu fervoare de ideologul său Alexader Dughin. Și închide un cerc, căci NOVORUSIA - „Noua Rusie" este un teritoriu anexat de Ecaterina a II-a în secolul al XVI-lea (1764): atunci, teritoriul anexat cuprindea stepele din sudul Imperiului Rus între Marea de Azov și de-a lungul Mării Negre, cu zona Kuban din estul Crimeei, dar fără celelalte teritorii care au fost anexate ulterior.
Ceea ce face acum Putin este să adauge Rusiei coridorul strategic esențial care să meargă din Donbas până în Transnistria, următoarea zonă direct vizată de o acțiune militară specială, cu posibilitatea de a vedea că la ideea de reunificare cu noua Moscovă imperială să se alieze și Găgăuzia, slăbind considerabil structurile de securitate ale R.Moldova.
Putin însuși n-a făcut niciun fl de secret din planurile sale, chiar dacă nimeni în Occident n-a vrut să creadă că vorbea serios și că nu erau simple amenințări, ci corespundeau unui plan de lungă durată, bazat pe o viziune coerentă și care este acum aplicată în teren cu orice preț, cu o asumare totală de riscuri și sfidând marile angajamente de securitate care, până în acest moment, au caracterizat ceea ce am numit „arhitectura relațiilor internaționale". Astfel, încă din aprilie 2014 Putin făcea aceste afirmații citate de Ukrainskaia Pravda: „Harkov, Lugansk, Donețk, Herson, Nikolaiev și Odesa nu făceau parte din Ucraina în perioada țaristă.
Toate aceste teritorii au fost transferate în 1920 de guvernul sovietic, Dumnezeu ști de ce au făcut-o". Suprapuneți enumerarea de teritorii făcută de Putin în 2014 peste harta teritoriilor în care s-au organizat referendumurile și cred că nu mai trebuie multe alte explicații și, totodată, cred că este mai limpede intenția Moscovei pentru ce vor fi jocurilor politice și militare în viitorul imediat sau foarte apropiat, în condițiile în care comunitatea occidentală va dori să prelungească atitudinea sa atentistă. Pe cale de consecință, este posibilă, sau din ce în ce mai posibilă, reapariția proiectului unei „republicii NOVORUSIA" care să capete un statut privilegiat, cel puțin pentru moment, în Federația Rusă, demonstrație în atenția celor care vor urma. Deocamdată, aveți aici esența „proiectului statului Novorusia".
Este posibilă extensia primejdiei directe către vest, incluzând aici Transnistria și amenințând suveranitatea de stat a Republicii Moldova? Există motive de îngrijorare pentru România?
În cazul nostru, firește că suntem obligați să credem în expertiza fostului nostru ministru nostru al apărării naționale, sociologul doctor în științe Vasile Dâncu care, în aprilie, declara ferm și răspicat: „Ne îngrijorează ceea ce se întâmplă în jurul ţării noastre, atunci când este vorba de conflicte, în acest moment vedem o încercare de a crea un conflict în această zonă, care, după analizele noastre, nu are şanse să se dezvolte. Sigur că Republica Moldova gestionează această situaţie, sunt într-o situaţie de a verifica, de alarmă, de supraveghere a acestei situaţii, dar nu vedem ca fiind o problemă aceasta... Ne afectează numai în măsura în care devenim cutie de rezonanţă pentru propaganda Moscovei. Atunci ne afectează. Ei în fiecare zi caută în războiul acesta complex, hibrid, să afecteze, să atingă opinia publică din zonă care sprijină Ucraina. Nu ne afectează şi nu cred că există niciun fel de posibilitate de război în Republica Moldova. Vă amintesc că Republica Moldova este neutră din punct de vedere militar, politic".
Dar, în afară de optimismul sănătos și tradițional viziunii noastre la nivel înalt, cu deosebire când crizele se suprapun și se instalează ca mod de viață, realitatea din Ucraina poate deschide, din nou, porțile unei mari tragedii zonale.
Cristian Unteanu
-
Să izolăm musca de pe căciula lui Grindeanu
Nu cred ca SRI vrea sa aiba un ofițer acoperit ca Grindeanu, care sa aduca atatea prejudicii de imagine principalei noas ...
-
Dacă nu e un plan al Sistemului, atunci e disperare și prostie!
Ciprian Ciucu a fost lovit rau in aripa de sondajul comandat de catre HotNews celor de la AtlasIntel, sondaj ce-l arata ...
-
Povestea unei gene care a ținut cardiologii în șah
În cardiologie sunt puține momente cand simți ca știința schimba cu adevarat regulile jocului. Acesta este unul di ...
-
Asa cum a fost Artan!
Este poate cel mai nefiresc text pe care il pot scrie pentru ca imi vine permanent in memorie zambetul lui cvasi-curteni ...
-
Mafia avocaților și judecătorilor legată de primăria lui Bolojan (II)
Așa cum am aratat in prima parte a articolului, existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații in afacer ...
-
1 Decembrie. România întreabă: mai știi că ești român?
Am cunoscut o persoana. O persoana pe care nu aș fi crezut ca voi ajunge sa o apreciez. Nu total, e drept, ci din anumit ...
-
Lupul Bolojan vânat de procurorii patriei!
Procurorii patriei sunt pe urmele premierului Ilie Bolojan intr-un context deloc favorabil, marcat de o stare acc ...
-
Ionuț Moșteanu a fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți în joc
E un deja-vu in toata aceasta poveste. Este povestea cu diploma care e reala, e vina lui. A facut ceva care nu se face. ...
-
Alegerile din 7 decembrie vor sfârși cariera politică a cel puțin unui candidat!
Daca "dreapta", adica Ciucu/Drula, va pierde alegerile de la PMB nu se va intampla din cauza doamnei Ciceala, ci pentru ...
-
Vreți America? Dați jos icoana lui Macron din birouri
Macronismul inseamna taierea punților peste Atlantic și investiția intr-un set de izmene pe calator luat din Place Vend& ...
-
Pentru ce actor statal mai lucrează Parchetul General al României?
În numele interesului public, aș vrea sa aflu cine este patriotul roman din cadrul Parchetului General, care a dec ...
-
Schimbare de paradigmă geopolitică: Capitalul arab, emiratez și saudit, poate deveni jucător strategic în economia României
Din acest punct de vedere semnalez doua știri de presa din ultimele trei zile ce vizeaza cei doi giganți energetici, Luk ...
-
Col. (r) SRI Păcuraru: "Am certitudinea că Georgescu e ofiţer în rezervă al Armatei"
Afirmatia din titlu vine in completarea explicatiei faptului ca Georgescu era filat prin '97 de Directia Siguranta Milit ...
-
Razboaiele sunt intotdeauna absurde
Pe 27 noiembrie, se semneaza acordul de pace in Ucraina. Daca te uiti pe facebook-ul romanesc, e deja pace. La tv, slabu ...
-
Atenție la USR!
Romania traiește un fenomen politic extrem de periculos, dar mulți inca nu il vad. În timp ce PSD și PNL sunt para ...
-
A venit aseară Potra, din Dubaiul de departe
Distinsul domn Potra a cerut sa fie repatriat din Dubai in Romania, pentru a participa la un proces in care se va dovedi ...
-
Strategia Națională de Apărare: 40 de pagini de mizerabilă filosofie globalistă
Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAȚ) a dat publicitații Proiectul de strategie de aparare pe care il propune spre ...
-
Globaliștii s-au vopsit peste noapte în suveraniști!
Liderii globaliști, care guverneaza impotriva intereselor țarilor pe care le conduc, se auto-intituleaza, peste noapte, ...
-
Ticăloșenia lui Nicușor Dan
Omul nu e doar cu mari probleme de comportament și comunicare. Nu! Omul e un mare ticalos, de-a dreptul. Faptul ca apare ...
-
Lupii tineri ai NATO vor distruge acvariul strategic al Mării Negre creat de Rusia
Vechii specialiștii in planificare strategica și operaționala sunt primii care nu pricep limbajul noilor planificatori. ...
-
We all living in America...
Într-o zi insorita de toamna tirzie, trei candidați la primaria capitalei primesc o invitație magica: o chemare la ...
-
Lăsați orice speranță voi, cei care intrați în Bosnia și Herțegovina
Țara asta este o holograma a fostei Iugoslavii și un muzeu de aberații in aer liber. Este un purcel umplut cu miel, iar ...
-
Bolojan nu mai are niciun Dumnezeu
Ilie Bolojan e consecvent ca boul și merge in continuare cu capul inainte in cazul Ordinului Canonic Premonstratens din ...
-
Ceardașul deputatului Cozma și vărului Pușcaș cu AUR
Deputatul liberal Adrian Cozma, președinte al filialei județene Satu Mare și vicepreședinte national al PNL, revin ...
-
Procedura "Hellvig": Anton Rog, cu ce anume te ocupi dumneata?!
Ieri dupa-amiaza, la doua-trei ore dupa ce am realizat analiza referitoare la intervenția pentru compromitere a Intelige ...
-
Domnul Slow-motion... E foarte bine. Slava!
Cazurile Bogos-Barbu-Bolojan și Isaila-Berceanu-Moșteanu aveau ceva ciudat, un aer de improvizație și graba. Pareau facu ...
-
Campania actuala pentru București va fi dominată de proiecte și atacuri construite prin AI!
Saptamana trecuta, un amic ce imi furnizeaza informații tari și corecte mi-a relatat ca, intr-un cerc extrem de restrans ...
-
Cine sunt privații care exportă arme în Ucraina
Nu prea exista firme private de top administrate de civili, care sa deruleze tranzacții cu armament. Exista insa firme p ...
-
Romtehnica, placă turnantă a șpăgilor astronomice din comerțul cu arme
În 2024, Romania a importat arme și muniții in valoare de 880 milioane de euro. N-o sa va vina sa credeți cine est ...
-
Mafia avocaților și judecătorilor conectați la primăria lui Bolojan (I)
Existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații in afaceri funciare și imobiliare, primește o noua confir ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu