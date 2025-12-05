Novorusia, proiectul care ar deveni realitate? Dacă da, este casus belli? Pentru cine?

Reiau un text publicat la început de an 2022. Atunci când analiștii noștri copiau, cum le stă în obicei, semnalelel date de cancelariile occidentale. Rezultatul îl vedem acum, când Putin revine cu amenințarea clară și extrem de dureroasă privind o eventuală ivazie a zonei Donbas și integralității sudului Ucrainei, până la gugile Dunării. Din nou, reacție zero la nivelul oficialităților noastre. Să vedem dacă, poate, chiar au dreptate și, de fapt, proiectul rusesc nu există și nu a fost pregătit din timp.

Întrebarea este: ce urmează ca etapă logică, politică și militară, pentru viitorul imediat conceput la Kremlin? Analiza arată clar că că astfel s-ar realiza practic prima dintre dimensiunile marii recuperări a URSS și a construcției Eurasiei teoretizată cu fervoare de ideologul său Alexader Dughin. Și închide un cerc, căci NOVORUSIA - „Noua Rusie" este un teritoriu anexat de Ecaterina a II-a în secolul al XVI-lea (1764): atunci, teritoriul anexat cuprindea stepele din sudul Imperiului Rus între Marea de Azov și de-a lungul Mării Negre, cu zona Kuban din estul Crimeei, dar fără celelalte teritorii care au fost anexate ulterior.

Ceea ce face acum Putin este să adauge Rusiei coridorul strategic esențial care să meargă din Donbas până în Transnistria, următoarea zonă direct vizată de o acțiune militară specială, cu posibilitatea de a vedea că la ideea de reunificare cu noua Moscovă imperială să se alieze și Găgăuzia, slăbind considerabil structurile de securitate ale R.Moldova.

Putin însuși n-a făcut niciun fl de secret din planurile sale, chiar dacă nimeni în Occident n-a vrut să creadă că vorbea serios și că nu erau simple amenințări, ci corespundeau unui plan de lungă durată, bazat pe o viziune coerentă și care este acum aplicată în teren cu orice preț, cu o asumare totală de riscuri și sfidând marile angajamente de securitate care, până în acest moment, au caracterizat ceea ce am numit „arhitectura relațiilor internaționale". Astfel, încă din aprilie 2014 Putin făcea aceste afirmații citate de Ukrainskaia Pravda: „Harkov, Lugansk, Donețk, Herson, Nikolaiev și Odesa nu făceau parte din Ucraina în perioada țaristă.

Toate aceste teritorii au fost transferate în 1920 de guvernul sovietic, Dumnezeu ști de ce au făcut-o". Suprapuneți enumerarea de teritorii făcută de Putin în 2014 peste harta teritoriilor în care s-au organizat referendumurile și cred că nu mai trebuie multe alte explicații și, totodată, cred că este mai limpede intenția Moscovei pentru ce vor fi jocurilor politice și militare în viitorul imediat sau foarte apropiat, în condițiile în care comunitatea occidentală va dori să prelungească atitudinea sa atentistă. Pe cale de consecință, este posibilă, sau din ce în ce mai posibilă, reapariția proiectului unei „republicii NOVORUSIA" care să capete un statut privilegiat, cel puțin pentru moment, în Federația Rusă, demonstrație în atenția celor care vor urma. Deocamdată, aveți aici esența „proiectului statului Novorusia".

Este posibilă extensia primejdiei directe către vest, incluzând aici Transnistria și amenințând suveranitatea de stat a Republicii Moldova? Există motive de îngrijorare pentru România?

În cazul nostru, firește că suntem obligați să credem în expertiza fostului nostru ministru nostru al apărării naționale, sociologul doctor în științe Vasile Dâncu care, în aprilie, declara ferm și răspicat: „Ne îngrijorează ceea ce se întâmplă în jurul ţării noastre, atunci când este vorba de conflicte, în acest moment vedem o încercare de a crea un conflict în această zonă, care, după analizele noastre, nu are şanse să se dezvolte. Sigur că Republica Moldova gestionează această situaţie, sunt într-o situaţie de a verifica, de alarmă, de supraveghere a acestei situaţii, dar nu vedem ca fiind o problemă aceasta... Ne afectează numai în măsura în care devenim cutie de rezonanţă pentru propaganda Moscovei. Atunci ne afectează. Ei în fiecare zi caută în războiul acesta complex, hibrid, să afecteze, să atingă opinia publică din zonă care sprijină Ucraina. Nu ne afectează şi nu cred că există niciun fel de posibilitate de război în Republica Moldova. Vă amintesc că Republica Moldova este neutră din punct de vedere militar, politic".

Dar, în afară de optimismul sănătos și tradițional viziunii noastre la nivel înalt, cu deosebire când crizele se suprapun și se instalează ca mod de viață, realitatea din Ucraina poate deschide, din nou, porțile unei mari tragedii zonale.

