Donald Trump îl va recompensa pe Vladimir Putin dacă va opri războiul. Ce ofertă de nerefuzat se pune pe masa negocierilor

Oficialii americani ar fi discutat acest plan cu David O'Sullivan, trimisul special al Uniunii Europene pentru sancțiuni, în timpul vizitei sale la Washington din această vară, notează Politico.

Un plan de pace inițial al SUA, prezentat la mijlocul lunii noiembrie, propunea folosirea a 100 de miliarde de dolari din activele rusești pentru reconstrucția Ucrainei.

Conform documentului, jumătate din profitul rezultat ar fi revenit Statelor Unite, iar Europa era invitată să adauge încă 100 de miliarde de dolari pentru a stimula investițiile în economia ucraineană. Restul fondurilor ar fi fost folosite pentru proiecte comune ruso-americane.

Propunerea a stârnit reacții critice în rândul oficialilor europeni, care au fost surprinși de ideea ca SUA să primească o parte din activele Rusiei, chiar dacă acestea erau destinate reconstrucției Ucrainei. Ulterior, Bloomberg a relatat că această prevedere a fost eliminată din planul final de pace.

În paralel, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus acordarea unui „credit de reparații" de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, garantat prin activele rusești blocate.

Totuși, Banca Centrală Europeană a refuzat să ofere garanții, invocând interdicțiile tratatelor UE, iar Belgia, unde se află depozitată cea mai mare parte a fondurilor rusești, s-a opus inițiativei.

După începerea războiului pe scară largă în Ucraina, SUA și UE au înghețat active ale Băncii Centrale a Rusiei în valoare totală de aproximativ 260 de miliarde de euro, din care 193 de miliarde se află în Belgia.

De aproape patru ani, statele europene discută modalități de a folosi aceste fonduri pentru sprijinirea reconstrucției Ucrainei, însă soluția finală rămâne neclară.