Din ce in ce mai multe descoperiri arheologice din Turcia rescriu istoria. Ce se află îngropat de 12.000 de ani

Turcia a dezvăluit săptămâna aceasta descoperiri importante în două situri arheologice majore din sud-estul țării, oferind noi perspective asupra unei regiuni care a fost martora tranziției umanității de la vânători-culegători la societăți sedentare, acum peste 11.000 de ani.

Gobeklitepe, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, și Karahantepe, aflat în apropiere, se află pe un platou cu vedere spre câmpiile fertile ale zonei supranumite „leagănul civilizației". Ambele situri continuă să modifice felul în care arheologii înțeleg preistoria.

Printre cele mai recente descoperiri prezentate în provincia Sanliurfa se numără o statuie cu o expresie facială care amintește de cea a unei persoane decedate. Arheologii subliniază că piesa este unică în contextul ritualurilor funerare și al simbolismului comunităților neolitice.

Statuia face parte dintr-un set de aproximativ 30 de artefacte dezvăluite miercuri, incluzând statui antropomorfe și zoomorfe, figurine, vase, farfurii, coliere și mărgele, printre care și o piesă cu formă umană.

„Ceea ce face aceste situri arheologice unice este modul în care ele ne remodelează cunoștințele despre istoria neolitică, precum și despre tranziția la viața sedentară", a declarat ministrul Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy.

Ministrul a explicat că siturile incluse în proiectul „Movile de piatră" arată că umanitatea avea un nivel de conștiință mult mai avansat în privința credințelor, ritualurilor, organizării sociale și producției culturale decât se credea anterior.

Gobeklitepe este așteptat să fie vizitat de aproximativ 800.000 de turiști anul acesta, un semn al interesului tot mai mare pentru importanța sitului.

Proiectul reunește 12 situri neolitice ale unor comunități sedentare din Sanliurfa, datând din aproximativ 9.500 î.Hr. Gobeklitepe și Karahantepe includ cele mai vechi structuri cunoscute construite pentru ritualuri comunitare.

Printre elementele remarcabile se numără structurile ovale monumentale, cu diametre de până la 28 de metri, înconjurate de stâlpi de calcar în formă de „T", considerați reprezentări stilizate ale oamenilor, unele decorate cu sculpturi de animale în relief.

La Karahantepe a fost descoperit și un stâlp în formă de „T" cu un chip uman sculptat, prima reprezentare de acest tip cunoscută până acum.

„De la alimentație la arhitectură, de la lumea simbolică la ritualuri, vasta diversitate a dovezilor obținute aici ne aduce incredibil de aproape de societățile preistorice", a declarat Necmi Karul, coordonatorul săpăturilor, descriind comunitățile care au construit aceste structuri drept meșteri deosebit de pricepuți.