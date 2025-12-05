Cum alegi grosimea potrivită pentru tabla de acoperiș - de la 2.5 mm la 5 mm
Postat la: 05.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Alegerea grosimii potrivite pentru tabla de acoperiș este una dintre cele mai importante decizii atunci când construiești sau renovezi un acoperiș. Este un detaliu tehnic care influențează durabilitatea, rezistența la intemperii, costul final și capacitatea acoperișului de a face față condițiilor climatice din zona ta. Deși poate părea o diferență minoră între 2.5 mm și 5 mm, realitatea este că fiecare grosime oferă avantaje și limitări specifice.
În acest articol vei descoperi ce trebuie să știi despre grosimea tablei pentru acoperiș, cum influențează ea structura, care sunt recomandările specialiștilor și cum alegi varianta potrivită pentru locuința ta sau pentru o construcție auxiliară.
De ce contează grosimea tablei de acoperiș?
Grosimea tablei este strâns legată de rezistența și comportamentul acoperișului în timp. O tablă mai groasă înseamnă:
- o rigiditate mai bună;
- rezistență crescută la lovituri și încărcări;
- zgomot redus în caz de ploaie sau grindină;
- durabilitate mai mare;
- mai puțină deformare în timp.
Pe de altă parte, o tablă mai groasă este mai greu de instalat, cântărește mai mult și are un preț mai ridicat. De aceea, alegerea grosimii potrivite trebuie făcută în funcție de zona climatică, tipologia clădirii și buget.
Care sunt grosimile uzuale pentru tabla de acoperiș?
Chiar dacă pe piață există multiple variante, grosimile standard pentru acoperișuri pornesc de regulă de la:
- 2.5 mm (mai rar utilizată în prezent pentru acoperișuri rezidențiale);
- 3 mm;
- 4 mm;
- 5 mm.
Cu cât grosimea este mai mare, cu atât tabla cântărește mai mult și necesită o structură de rezistență mai solidă. Totuși, oferă și o protecție sporită, mai ales în zonele expuse fenomenelor meteo extreme.
Alegerea grosimii potrivite în funcție de necesități
Tabla de 2.5 mm - pentru construcții ușoare și bugete reduse
Tabla de 2.5 mm este o opțiune economică și potrivită pentru construcții secundare. Este utilizată în special pentru:
- magazii;
- garaje;
- anexe;
- adăposturi pentru lemne;
- spații mici neîncălzite.
Avantaje
- cost redus;
- greutate mică, ușor de montat;
- ideală pentru proiecte rapide și simple.
Dezavantaje
- rezistență scăzută la vânt puternic;
- vulnerabilitate mai mare la lovituri și grindină;
- deformare mai rapidă în timp.
Nu este recomandată pentru locuințe, zone cu climă dură sau acoperișuri cu suprafețe mari.
Tabla de 3 mm - cea mai răspândită grosime pentru acoperișuri uzuale
Tabla de 3 mm este un echilibru ideal între cost, greutate și performanță. Este grosimea preferată pentru majoritatea proiectelor rezidențiale.
Avantaje
- rezistență bună la intemperii;
- zgomot moderat în caz de ploaie;
- durabilitate potrivită pentru zone cu climă stabilă;
- accesibilă ca preț.
Dezavantaje
- poate necesita întreținere suplimentară în zonele cu vânt foarte puternic;
- se poate deforma în caz de grindină severă.
Pentru un acoperiș standard, într-o zonă fără fenomene meteo extreme, tabla de 3 mm este o alegere solidă.
Tabla de 4 mm - pentru rezistență sporită și durabilitate
Tabla de 4 mm este ideală pentru zonele unde iernile sunt lungi, zăpada se acumulează sau sunt frecvente furtunile puternice. Oferă stabilitate superioară și o durată de viață mai mare.
Avantaje
- rigiditate crescută;
- zgomot redus;
- rezistență ridicată la lovituri;
- potrivită pentru acoperișuri mari.
Dezavantaje
- cost mai mare;
- montaj mai dificil;
- necesită o structură solidă de susținere.
Tabla de 5 mm - cea mai robustă variantă, pentru condiții extreme
Tabla de 5 mm este folosită în special pentru clădirile industriale sau în zonele cu climă extremă. Este cea mai durabilă și mai rezistentă, dar și cea mai grea și mai costisitoare.
Avantaje
- durabilitate excepțională;
- rezistență totală la grindină și vânt foarte puternic;
- stabilitate maximă, fără deformări.
Dezavantaje
- preț ridicat;
- instalare dificilă;
- necesită o structură solidă, calculată de un specialist.
Factorii care influențează alegerea grosimii tablei
Clima zonei în care locuiești
Clima este cel mai important criteriu în alegerea grosimii tablei. De exemplu:
- Zone cu vânt puternic - se recomandă tablă de 4-5 mm.
- Zone cu grindină frecventă - tablă de minimum 4 mm.
- Zone montane, cu zăpadă abundentă - 4 mm sau chiar 5 mm.
- Zone cu climă liniștită, fără extreme - 3 mm este suficient.
Înclinația acoperișului
Un acoperiș cu pantă mare evacuează apa și zăpada mult mai rapid, ceea ce reduce presiunea pe suprafață. În acest caz, poți folosi o tablă mai subțire.
Dimensiunea acoperișului
Cu cât acoperișul este mai mare, cu atât presiunea asupra materialului crește. Un acoperiș de suprafață mare, cu deschideri mari între grinzi, necesită tablă mai groasă.
Așadar, alegerea grosimii potrivite pentru tabla de acoperiș este o decizie esențială în orice proiect de construcție sau renovare. Fie că alegi o grosime de 2.5 mm, 3 mm, 4 mm sau 5 mm, trebuie să ții cont de clima locală, structura clădirii, suprafața acoperișului și bugetul disponibil.
Dacă alegi corect grosimea și optezi pentru materiale de calitate, vei avea un acoperiș durabil, sigur și estetic pentru mulți ani de acum înainte.
Sursa foto: pexels.com
