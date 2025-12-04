Ce pași trebuie să urmezi când schimbi culoarea mașinii?

Te-ai săturat de culoarea actuală a mașinii tale? Simți că nu te mai reprezintă sau vrei să-i dai un aer mai personal? Vestea bună e că poți schimba culoarea fără probleme. Vestea și mai bună e că această modificare poate transforma complet experiența de condus și felul în care ești perceput în trafic. Dar, și aici e important, schimbarea culorii nu e doar o alegere estetică. Este o modificare care trebuie înregistrată legal, altfel te poți trezi cu probleme la controlul poliției sau la inspecția tehnică.

Descoperă în cele ce urmează cum faci totul legal și eficient: ce presupune schimbarea culorii mașinii, unde te duci, ce documente ai nevoie și ce alegere de culoare se poartă acum.

Alege culoarea și vopsește corect

Primul pas este, evident, alegerea culorii. Aici nu vorbim doar de preferințe personale, ci și de impactul pe care culoarea îl are asupra valorii mașinii și a imaginii tale. Poți opta pentru o nuanță clasică sau poți merge pe ceva mai îndrăzneț, cum ar fi vopsea Raptor verde, una dintre cele mai populare alegeri ale momentului în rândul șoferilor care vor să iasă în evidență.

După alegerea culorii, trebuie să te asiguri că procesul de vopsire este făcut într-un atelier autorizat. Nu doar pentru un rezultat estetic bun, dar și pentru că vei avea nevoie de documente care atestă lucrarea, în special factura și devizul de lucrări. Acestea vor fi necesare ulterior la înregistrare. Ține cont că vopseaua auto de calitate face diferența pe termen lung, nu doar la nivel vizual, ci și la protecția caroseriei împotriva ruginii și zgârieturilor.

Înregistrează modificarea la RAR

Odată ce mașina este vopsită complet, urmează pasul important: înregistrarea noii culori în acte. Aceasta se face la Registrul Auto Român (RAR). Nu merge direct la DRPCIV, căci acolo vei ajunge abia după ce obții aprobarea de la RAR. Programarea la RAR este obligatorie, așa că nu te prezenta fără programare.

La RAR se face o inspecție vizuală a mașinii pentru a verifica dacă noua culoare este aplicată integral și dacă lucrările respectă normele tehnice. Fără această aprobare, nu poți face modificările în talon. Dacă ai vopsit doar părți din mașină și nu întreaga caroserie, inspectorii pot refuza actualizarea datelor, considerând modificarea parțială. În acest caz, riști amenzi și complicații la reînnoirea ITP-ului sau în cazul unui accident.

Actualizează actele la DRPCIV

După ce ai trecut cu bine de RAR și ai primit certificatul de conformitate, urmează să mergi la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) pentru modificarea mențiunilor din cartea de identitate a vehiculului și din certificatul de înmatriculare.

Acolo trebuie să depui certificatul RAR, o copie după actul de identitate, certificatul fiscal al mașinii și, foarte important, factura sau devizul de la atelierul care a aplicat vopsea auto. În lipsa acestora, DRPCIV poate respinge cererea sau te poate trimite înapoi pentru clarificări. După procesarea documentelor, vei primi un nou certificat de înmatriculare care va menționa oficial noua culoare a mașinii tale. Astfel, ești complet în legalitate.

Ce e interesant e că tot mai mulți proprietari aleg tonuri curajoase, iar vopseaua Raptor verde a devenit un adevărat trend. Este o nuanță puternică, ușor de recunoscut și adesea asociată cu mașinile off-road sau cu un stil de viață activ. Alegerea nu este doar estetică, ci și o formă de exprimare personală.