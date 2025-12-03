Crima de la Cultură: CREDIDAM arată cum printr-o ordonanță de urgență aberantă artiștii sunt prejudiciați odată cu bugetul statului cu zeci de milioane de euro

Am primit la redactie următorul comunicat din partea CREDIDAM (organism de gestiune colectivă pentru drepturile de autor si drepturile conexe al artistilor din România) în care se propune guvernului "Proiectul de Ordonanță de URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și privind unele măsuri de reorganizare a unor autorități publice din domeniul culturii":

Inițiativă legislativă a Ministerului Culturii, care va distruge un domeniu reglementat de Tratate și Directive europene, funcțional de 30 de ani, care îi va priva de drepturi pe artiștii interpreți, va prejudicia bugetul statutului cu zeci de milioane de euro și va crea haos pe piață

Proiectul de Ordonanță a fost justificat în principal de Ministerul Culturii prin avizul Comisiei Europene din 18 iunie 2025, care semnala neconformitatea dispozițiilor art. 1451 din Legea 8/1996, termenul de conformare fiind stabilit la 18 noiembrie 2025, prelungit ulterior.

Această "portiță" oferită de Comisia Europeană a dat Ministerului Culturii oportunitatea de a purcede la modificări suplimentare, care nu au legătură cu acest aviz, dar care sunt tratate cu aceeași urgență. Aceste modificări riscă să destabilizeze un sistem funcțional și eficient, care aduce beneficii considerabile statului român de aproape trei decenii.

Astfel,

I. Prin proiectul de Ordonanță de URGENȚĂ introduce la art. 101 dreptul de punere la dispoziție a prestațiilor aparținând artistului interpret sau executant în categoria drepturilor pentru care se aplică prezumția de cesiune, pe lângă drepturile tradiționale de reproducere, distribuire, import, închiriere și împrumut.

CONSECINȚE:

includerea automată a dreptului de punere la dispoziție permite producătorului să exploateze prestația interpretului pe platforme digitale fără o compensare corespunzătoare, va diminua remunerația echitabilă a artistului, cu încălcarea principiului remunerației adecvate și proporționale.

textul presupune cedarea automată a unui drept, fără a lăsa posibilitatea interpretului să negocieze condiții sau modalități de exploatare digitală. Este binecunoscut faptul că artiștii se află într-o poziție slabă în negocierea cu producătorii, necesitând protecție sporită, nu diminuarea drepturilor lor prin cesiuni implicite.

Reamintim că, de mai mulți ani, în cadrul campaniilor derulate la nivel UE (Fair Internet, PayPerformers etc.) pentru transpunerea directivei UE DSM (790/2019), CREDIDAM a militat pentru introducerea dreptului de punere la dispoziție la art. 119 și pentru gestionarea lui obligatorie. Toate aceste propuneri au fost înaintate Ministerului Culturii în numeroase rânduri, cu ocazia consultărilor sau prin corespondența purtată pe tema transpunerii directivei UE.

Propunerile CREDIDAM au fost constant ignorate, iar acum proiectul introduce dreptul de punere la dispoziție a prestațiilor aparținând artistului interpret sau executant în art. 101, cedat automat producătorului, fără negociere sau protecție suplimentară pentru artiști.

II. Prin proiectul de Ordonanță de URGENȚĂ se urmărește includerea comunicării publice a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în categoria drepturilor gestionate colectiv facultativ urmare a modificării de la art. 146 alin 1 lit c).

CONSECINȚE:

Utilizatorul prestațiilor artistice (deținătorul unui spațiu de tip hotel, motel, pensiune, restaurant, bar, magazin etc), va trebui să identifice și să contacteze fiecare titular de drepturi conexe pentru a obține acordul direct de utilizare a prestațiilor, pe de o parte, și fiecare artist interpret sau executant, va trebui să aibă posibilitatea de a cenzura programul de televiziune utilizat prin comunicare publică, pe de altă parte. Reglementare imposibil de aplicat în practică.

Exemplificare pentru o unitate (restaurant) în care sunt comunicate prestații din domeniul audiovizual prin intermediul unui TV:

În cadrul unui program TV sunt incluse mii de opere muzicale, prestații și videoclipuri, care se schimbă din minut în minut. Utilizatorul ar trebui să poată să verifice în timp real ce melodii sau prestații sunt difuzate (monitorizare).

Pe de altă parte, repertoriul gestionat colectiv poate fi consultat pentru opere individuale, nu pentru un flux TV complex și continuu.

De fapt, se creează un obstacol administrativ major chiar pentru utilizatori.

Fără gestiune colectivă obligatorie, nu există mecanism practic de autorizare și nici modalitate de a plăti remunerația cuvenită.

Prin gestiune colectivă obligatorie, colectarea remunerațiilor se simplifică foarte mult, astfel că, artiștii interpreți sau executanți au garantate drepturile ce li se cuvin, iar sumele virate către bugetul de stat au o creștere exponențială.

III. Prin proiectul de Ordonanță de URGENȚĂ se urmărește impunerea unui organism comun de colectare conform modificării alin. (8) al art.168 (nou introdus).

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe a fost armonizată cu Directiva 2014/26 (UE).

Această normă europeană prevede la art. 5 dreptul titularilor de drepturi de a autoriza, la alegere, un organism de gestiune colectivă pentru a le gestiona drepturile.

Încalcă Directiva această normă națională prin care se impune titularilor ca drepturile să le fie gestionate colectiv de un organism pe care nu l-au ales și nu l-au autorizat.

Proiectul de ordonanță de urgență nu conferă aceasta libertate ci impune asocierea forțată.

Gestionarea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor/conexe se bazează pe un sistem de reprezentare internațională. Milioane de titulari de drepturi străini și sute de organisme de gestiune colectivă din întreaga lume nu și-au exprimat acordul ca drepturile lor private să fie exercitate de către un terț, pe care nu l-au ales și nu l-au mandatat.

Textul din proiect contravine și art. 40 din Constituția României, referitor la dreptul la libera asociere.

IV. Prin proiectul de Ordonanță de URGENȚĂ bugetul de stat va fi prejudiciat cu zeci de milioane de euro.

Numai în ultimii trei ani, un singur organism de gestiune colectivă, respectiv asociația care are ca obiect de activitate gestiunea colectivă a drepturilor conexe dreptului de autor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți, a avut o contribuție semnificativă, respectiv de cca 10.000.000 euro la bugetul de stat, iar scăderea semnificativă a remunerațiilor ce vor fi colectate, generată de modificarea radicală a legii și nu integral justificată, va avea un impact negativ, direct, imediat și proporțional asupra sumelor aferente ce revin bugetului de stat, cum este cazul TVA-ului aferent remunerațiilor, TVA-ul aferent comisionului de administrare, impozitului pe venit reținut la sursă din remunerații, impozite pe veniturile nerezidenților, contribuțiilor de asigurări sociale reținute de la artiști, impozite și contribuții aferente salariilor pentru posturile de inspector și de referenți, care urmează a fi desființate.

CONCLUZII:

Singura urgență reală este modificarea art. 145¹ pentru a evita sancțiuni financiare pentru România. În teorie, proiectul de Ordonanță de Urgență trebuia să vizeze doar această corectare tehnică.

În realitate, profitând de această " oportunitate" - obligația de conformare cu Avizul CE, Ministerul Culturii a introdus în același proiect o serie întreagă de modificări suplimentare, care: depășeau cadrul impus de Comisia Europeană , nu se justificau prin urgență , aveau impact major asupra modului în care funcționează gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe în România .

La nivel internațional, organizații precum AEPO-ARTIS și SCAPR - care reprezintă la nivel european și global organizații de gestiune colectivă ale artiștilor interpreți - și-au exprimat oficial îngrijorarea față de proiect, considerând că unele modificări pot afecta drepturile artiștilor, inclusiv pe cele ale artiștilor străini reprezentați pe teritoriul României.

Dacă OUG este adoptată, utilizatorii vor putea refuza plata remunerațiilor până se clarifică cine colectează și ce, bugetul de stat va pierde venituri de milioane de euro, titularii de drepturi vor fi direct prejudiciați - întârzieri, neîncasări, blocaje.

IMPACTUL ECONOMIC REAL:

În perioada 2020-2024, un singur organism de gestiune colectivă a virat la bugetul de stat: 73.688.546 lei (14,9 milioane euro), reprezentând aproximativ 26% din toate sumele colectate în același interval (281.176.174 lei / 56,85 milioane euro).

Aceste rezultate arată că sistemul funcționează, iar modificări radicale și grăbite pot destabiliza/distruge un mecanism care generează venituri importante pentru artiști și pentru stat.