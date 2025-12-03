Este unul dintre cele mai mari mistere ale omenirii: Reîncep căutările avionului Boeing 777 care a dispărut de peste 11 ani
Postat la: 03.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines vor fi reluate la sfârşitul lunii decembrie, a anunţat miercuri Ministerul Transporturilor din Malaezia, la mai bine de un deceniu de la dispariţia avionului, transmite AFP. Boeingul 777, care transporta 239 de persoane, a dispărut de pe ecranele radarului pe 8 martie 2014, în timp ce se afla în zbor de la Kuala Lumpur la Beijing, într-unul dintre cele mai mari mistere ale aviaţiei
Două treimi dintre pasageri erau chinezi, iar ceilalţi erau malaysieni, indonezieni şi australieni, precum şi cetăţeni indieni, americani, olandezi şi francezi. În ciuda celei mai mari operaţiuni de căutare din istoria aviaţiei, avionul nu a fost găsit. Kuala Lumpur a declarat într-un comunicat că "doreşte să informeze că operaţiunile de căutare în adâncurile mării a epavei dispărute a zborului MH370 al Malaysia Airlinesvor fi reluate pe 30 decembrie 2025".
Compania maritimă de explorare Ocean Infinity va efectua căutarea "în zona ţintă evaluată ca având cea mai mare probabilitate de localizare aaeronavei", a declarat ministerul. Cea mai recentă operaţiune de căutare în sudul Oceanului Indian a fost suspendată în aprilie, deoarece „nu era sezonul potrivit". Căutareaa fost efectuată pe principiul "nu găseşti, nu plăteşti", la fel ca operaţiunea anterioară a Ocean Infinity, guvernul plătind doar dacă firma găseşte aeronava.
Ocean Infinity, cu sediul în Marea Britanie şi Statele Unite, a condus o căutare fără succes în 2018, înainte de a accepta să lanseze o nouă căutare în acest an. O căutare iniţială condusă de Australia a acoperit 120.000 de kilometri pătraţi (46.300 de mile pătrate) în Oceanul Indian pe o perioadă de trei ani, dar nu a găsit aproape nicio urmă a avionului, în afară de câteva bucăţi de resturi. Ministerul a declarat că ultimele evoluţii subliniază angajamentul său de a "oferi un răspuns familiilor afectate de tragedie". Rudele victimelor şi-au exprimat speranţa în februarie că o nouă căutare ar putea în sfârşit aduce unele răspunsuri.
