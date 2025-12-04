Cauza morții misterioase a doctoriței Ștefania Szabo. Nu a făcut nici infarct, nici AVC de la epuizare

Lumea medicală din Buzău a fost șocată de vestea primită în dimineața zilei de 28 octombrie, conform căreia Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean și chirurg dedicat, a fost găsită moartă în camera de gardă, la doar 37 de ani.

Au apărut atunci foarte multe ipoteze despre decesul acesteia, inclusiv că şi-ar fi administrat sedative puternice, că ar fi făcut infarct sau chiar AVC de la epuizare.

La mai bine de o lună de la moartea Ștefaniei Szabo, misterul, însă, se adâncește. Primele concluzii ale autopsiei aduc clarificări importante, dar ancheta rămâne deschisă, potrivit presei buzoiene.

Conform raportului medico-legal, decesul doctoriței ar fi survenit în jurul orei 01:00, la scurt timp după ce ea ar fi efectuat ultimul consult, moment în care s-ar fi retras apoi singură în camera de gardă unde avea să-și găsească sfârșitul.

În ce privește ipotezele că ar fi făcut infarct sau chiar AVC de la epuizare, legiștii nu au identificat modificări sau leziuni care să susțină un eveniment cardiovascular sau neurologic. Însă, au constatat că plămânii ei „au rămas fără aer".

Deși autopsia a fost finalizată, dosarul morții suspecte a tinerei doctorițe nu poate fi închis. Ancheta continuă pentru a se stabili cu exactitate cum s-a ajuns ca plămânii ei să rămână fără aer.

Mai mult, se aşteaptă încă rezultatele analizelor toxicologice după ce, în corpul Ștefaniei, legiștii au constatat prezența unui anestezic extrem de toxic, despre care s-a spus că aceasta obișnuia să îl ia pentru a face față gărzilor epuizante. Ancheta va trebui să stabilească și ce rol a avut substanța găsită în corpul ei.

Autopsia arată schimbările anatomice, nu cauza biochimică a morții, spun specialiștii. Astfel, în cazul Ștefaniei, poate arăta că plămânii au rămas fără aer, dar nu poate stabili ce a provocat acest lucru. Necropsia clasică evidențiază modificări vizibile: hemoragii, leziuni, boli ale organelor.

Pe de altă parte, intoxicațiile medicamentoase pot să nu lase urme anatomice evidente, iar moartea se poate produce prin oprirea respirației, tulburări de ritm cardiac, depresie a sistemului nervos central. Din păcate, ele nu lasă leziuni fizice clare.

Este nevoie, deci, de analize toxicologice suplimentare. Fără analize de sânge, urină, păr, ale lichidelor biologice prelevate la autopsie, fără detectarea metaboliților medicamentului și corelarea cu dozele toxice cunoscute, necropsia singură poate să nu explice cauza.