Minodora Ion, avocata care a contestat la Inalta Curte purtarea mastii in spatii deschise, sustine ca "legislatia si justitia in Romania sunt varza"

Avocata Minodora Ion, care a atacat in justitie prevederea prin care la Constanta a fost impusa, prin ordin al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, purtarea mastii de protectie in spatii deschise, sustine ca a demonstrat "ca in tara noastra legislatia si justitia sunt varza", dupa ce a castigat la Curtea de Apel Bucuresti dar a pierdut procesul la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).

"Nu trebuie sa-l lasam pe Arafat sa decida pentru noi. Nu eu am pierdut procesul la ICCJ, ci Romania! Eu mi-am facut datoria. L-am infruntat. Am demonstrat ca in tara noastra legislatia si justitia sunt varza, ca fiecare inalta instanta judeca sau nu, respectand legea. Politicul ne-a demonstrat o data in plus ca isi baga coada peste tot si ca Arafat e liber pe plantatie; ca ce viseaza noaptea aplica ziua, iar noi nu avem voie sa contestam. Adica, eu, cetatean roman, avocat, nu am dreptul, in tara mea, de a demasca ilegalitatile lui Arafat. Chiar nu exista medici romani capabili sa ne coordoneze? Au dezertat toti??? Nu mai avem valori? Ne reprezinta pe noi Arafat?", a scris Minodora Ion sambata pe Facebook.

Ea sustine ca faptul ca a castigat initial la Curtea de Apel Bucuresti ii "da si mai mult curaj". "Voi ataca orice ordin sau HG care mi se par nelegale. Voi merge pana in panzele albe pentru convingerile mele", mai scrie avocata. ICCJ a admis, la inceputul acestei saptamani, recursul facut de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta la o sentinta a Curtii de Apel Bucuresti care decisese ca masca in spatiile publice deschise nu poate fi obligatorie, sentinta pronuntata dupa ce avocata din Constanta Minodora Ion a sesizat instanta pe acest subiect.

Articolul 4 punctul 15 din Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat nr. 4660427/17.12.2020 privind prelungirea masurii carantinei zonale pentru municipiul Constanta prevedea obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice pentru toate persoanele care au implinit varsta de cinci ani.

Procesul a fost deschis dupa ce avocata Minodora Ion a sesizat instanta de judecata asupra acestui subiect. Imediat dupa decizia ICCJ, ea a precizat ca ICCJ nu s-a pronuntat asupra legalitatii masurii. "ICCJ nu s-a pronuntat daca masura era legala sau nu, daca Arafat&Co au respectat legea sau nu, ci ca nu aveam interes sa formulez actiunea. Adica CAB a considerat ca aveam interes, mi-a si admis actiunea si dintr-o data nu mai am interes...Imi pare rau sa spun, dar o consider o decizie politica. Voi merge la CEDO!", afirma ea.