Moment istoric în Port Bazinul Nou Galaţi. Prima navă a acostat după 38 de ani
Postat la: 22.06.2026 |
Port Bazinul Nou Galaţi a marcat un moment considerat istoric pentru infrastructura portuară a oraşului, odată cu acostarea navei „Levi", care navighează sub pavilion Antigua & Barbuda. Potrivit Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime (CN APDM) Galaţi, aceasta este prima navă care intră în Portul Bazinul Nou după 38 de ani.
Nava a acostat la danele 39-40, modernizate prin proiectul „Amenajare dane RO-RO - Port Bazinul Nou Galaţi", implementat în două etape, prin programele POIM 2014-2020 şi PT 2021-2027.
„Levi" a ajuns la Galaţi transportând componente destinate viitorului parc eolian de la Frumuşiţa. Conform sursei citate, lucrările de dragaj realizate ulterior modernizării danelor au adus adâncimea la cota de -6,5 metri, ceea ce a permis operarea unei nave de asemenea dimensiuni. Operaţiunea continuă, cu sprijinul Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi, până la atingerea cotei de -8,1 metri.
„Intrarea navei Levi în Port Bazinul Nou reprezintă un moment de referinţă pentru infrastructura portuară a Galaţiului. După 38 de ani, vedem concret rezultatele investiţiilor realizate în modernizarea danelor şi în creşterea capacităţii operaţionale a portului. Faptul că echipamentele destinate viitorului parc eolian de la Frumuşiţa ajung prin bazinul portuar din Port Bazinul Nou Galaţi confirmă potenţialul Galaţiului de a deveni un nod logistic important pentru proiecte industriale şi energetice de anvergură. Mulţumim tuturor instituţiilor şi partenerilor care au contribuit la acest rezultat, iar eforturile noastre vor continua pentru dezvoltarea infrastructurii portuare şi atragerea de noi fluxuri de marfă în Portul Galaţi", ne-a declarat Nicolae Tivilichi, director general APDM.
Cu o lungime de aproximativ 130 de metri, nava transportă componente pentru parcul eolian dezvoltat de compania daneză Vestas, activă în domeniul energiei regenerabile.
Nava „Levi" este prima dintr-o serie de nave care vor aduce echipamentele necesare acestui proiect energetic. De asemenea, nava „Annie", care navighează tot sub pavilion Antigua & Barbuda, se află deja ancorată în radă şi aşteaptă să intre la descărcare.
Situat la mila maritimă 79, în apropierea Zonei Libere Galaţi, Port Bazinul Nou dispune de acces rutier, feroviar şi fluvial. Infrastructura portuară include macarale plutitoare şi de cheu, macarale auto, motostivuitoare, încărcătoare frontale, precum şi o flotă formată din împingătoare, remorchere, şlepuri şi barje.
Portul are o suprafaţă totală de 418.189 metri pătraţi, dintre care 73.967 metri pătraţi sunt situaţi în Zona Liberă Galaţi, şi o lungime de 2.623 metri. Reţeaua feroviară din incinta portului însumează 6.474 metri şi include atât cale ferată normală, cât şi cale ferată largă.
Pe Dunăre, portul dispune de opt dane cu lungimea de 110 metri fiecare, dintre care trei sunt amplasate în Zona Liberă, precum şi de două dane de câte 105 metri situate în bazinul portuar.
Port Bazinul Nou Galaţi asigură servicii de încărcare şi descărcare pentru o gamă variată de mărfuri, inclusiv produse siderurgice, mărfuri vrac, materiale de construcţii, cherestea, deşeuri feroase, mărfuri generale, echipamente industriale şi mărfuri alimentare. De asemenea, asigură servicii de stivuire, depozitare şi transport fluvial.
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