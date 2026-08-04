România intră în regim de avarie energetică: Guvernul poate tăia temporar curentul marilor consumatori
Postat la: 04.08.2026 |
Premierul demis Ilie Bolojan, care conduce interimar și Ministerul Energiei, a anunțat, marți, că Guvernul pregătește un mecanism prin care consumul de energie electrică al marilor companii ar putea fi limitat temporar, în situația în care măsurile voluntare nu vor mai fi suficiente pentru menținerea echilibrului în Sistemul Energetic Național.
Măsura, prezentată drept una de rezervă, ar urma să fie pusă în aplicare printr-o hotărâre de Guvern. Companiile vizate ar fi anunțate cu 24 de ore înainte, iar nivelul reducerii ar urma să fie stabilit în funcție de specificul activității fiecărui consumator și de necesitățile sistemului energetic.
Anunțul vine într-un moment în care România se confruntă cu o scădere severă a producției de energie, provocată în principal de secetă, debitele extrem de mici ale Dunării și limitarea producției hidroenergetice. Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost oprită controlat pe 28 iulie, iar autoritățile încearcă să mențină în funcțiune Unitatea 2, care asigură în prezent o parte esențială din producția națională.
Bolojan: Limitarea obligatorie va fi folosită doar dacă situația o impune
Ilie Bolojan a precizat că situația din energie și aprovizionarea cu carburanți a fost analizată marți dimineață în trei ședințe de lucru.
„În zilele următoare vom adopta o hotărâre de Guvern care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf", a transmis premierul demis.
Potrivit acestuia, măsura nu va fi aplicată automat tuturor companiilor și nici pe perioade nedeterminate.
„Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național. Este un mecanism de rezervă, pe care îl pregătim pentru a fi folosit doar dacă situația o va impune", a explicat Bolojan.
Cadrul tehnic pentru asemenea intervenții există deja. Normativul Transelectrica privind limitarea consumului permite gruparea marilor clienți pe tranșe și reducerea controlată a consumului atunci când apar deficite de putere și energie care pun în pericol funcționarea Sistemului Energetic Național.
Luptă pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă
Prima ședință convocată de premier a vizat situația Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă și intervențiile efectuate pentru a asigura apa necesară răcirii Unității 2.
„Lucrările de dragare și de derocare continuă, iar în perioada următoare urmează să fie realizată operațiunea de scufundare a barjelor, imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite. Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 a centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru Sistemul Energetic Național", a afirmat Bolojan.
Autoritățile au recurs inclusiv la detonarea controlată a unui prag de stâncă și la amenajarea unui baraj provizoriu, cu scopul de a dirija o cantitate mai mare de apă către canalul utilizat de centrală. Operațiunea este considerată fără precedent în istoria centralei de la Cernavodă.
Debitul Dunării a coborât în jurul valorii de 1.500 de metri cubi pe secundă, față de o medie multianuală pentru luna iulie de aproximativ 4.750 de metri cubi pe secundă, apropiindu-se de minimul istoric de aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă înregistrat în 1985.
Bolojan a susținut că nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut, însă a avertizat că pericolul nu a trecut.
„Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult", a transmis premierul demis.
Cele două reactoare de la Cernavodă au fiecare o putere instalată de aproximativ 700 MW și asigură împreună, în condiții normale, aproape o cincime din producția de electricitate a României.
Guvernul susține că nu există risc imediat de penurie de carburanți
A doua ședință a fost dedicată aprovizionării cu benzină și motorină, după problemele provocate de întreruperea temporară a exporturilor de țiței kazah prin terminalul de la Novorossiisk.
Blocajul a afectat în special rafinăria Petromidia, care este controlată de compania kazahă KazMunayGas și depinde în mare măsură de materia primă transportată prin sistemul Caspian Pipeline Consortium. Încărcările au fost suspendate temporar după incidente de securitate produse în Marea Neagră, fiind ulterior reluate.
„Datele arată că situația s-a îmbunătățit. Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii", a declarat Bolojan.
„În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori", a adăugat acesta.
Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a transmis, la rândul său, că situația s-a îmbunătățit față de cea înregistrată în urmă cu două săptămâni și că autoritățile nu văd un risc ca benzinăriile să rămână fără carburanți.
Furnizorii cer plata restanțelor din schema de compensare
În ultima ședință, Guvernul a discutat cu principalii furnizori de energie despre lichiditatea din piață și despre sumele pe care statul trebuie să le mai achite în contul fostelor scheme de plafonare și compensare.
„Am analizat soluții pentru asigurarea lichidității în piață, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum și colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori", a transmis Bolojan.
Furnizorii au avertizat în repetate rânduri că întârzierile la decontare le afectează capacitatea de finanțare. Federația ACUE estima, la începutul anului 2026, restanțe de aproximativ șase miliarde de lei, în timp ce bugetul de stat prevedea numai 3,75 miliarde de lei pentru plata obligațiilor acumulate.
ANRE a anunțat marți că, în perioada 18 mai - 31 iulie 2026, a validat pentru decontare facturi de 412,94 milioane de lei, dintre care aproximativ 55 de milioane de lei numai în ultima săptămână din iulie.
ANRE, solicitată să urgenteze autorizarea noilor capacități
Bolojan a mai anunțat că ANRE va accelera emiterea avizelor și documentelor necesare pentru proiectele energetice aflate aproape de finalizare.
„Am convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid", a precizat acesta.
Premierul demis a mulțumit populației și companiilor care au redus consumul în ultimele zile, afirmând că economisirea energiei, mai ales în orele de vârf, diminuează presiunea asupra sistemului.
„Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic", a transmis Bolojan.
Noua hotărâre privind limitarea consumului ar urma să fie adoptată însă de un Guvern demis prin moțiune de cenzură la 5 mai și rămas în funcție pentru administrarea treburilor curente. Competența Cabinetului Bolojan de a adopta hotărâri cu efecte importante a generat deja un conflict juridic și politic, Curtea de Apel București dispunând suspendarea celor 11 hotărâri contestate recent de PSD. Guvernul a anunțat că va ataca deciziile instanței.
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