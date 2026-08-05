Modelele Anthropic și OpenAI au încercat să păcălească oamenii să introducă un cod dăunător în timpul testării de siguranță
Postat la: 05.08.2026 |
Cele mai recente dezvăluiri sunt susceptibile să amplifice îngrijorările că tehnologia puternică avansează prea repede pentru o supraveghere responsabilă, scrie Politico.
Dezvăluirea de la Institutul pentru Siguranța și Securitatea AI din Marea Britanie vine la doar câteva zile după ce incidentele similare de testare implicând modele de la OpenAI și Anthropic au stârnit apeluri urgente pentru noi reglementări de siguranță a AI și o presiune în Silicon Valley pentru a încetini ritmul rapid al dezvoltării AI.
Modelele de inteligență artificială de vârf de la Anthropic și OpenAI au creat persoane online false și au încercat să înșele programatorii umani pentru a-i ajuta la un atac cibernetic în timpul unei evaluări recente de siguranță, a dezvăluit marți Institutul de Siguranță și Securitate a Inteligenței Artificiale din Regatul Unit.
Reprezintă cel mai recent caz în care un sistem AI puternic a încercat un atac digital asupra unei terțe părți nevinovate fără a fi solicitat direct în timpul unei astfel de evaluări - sporind îngrijorările că tehnologia puternică avansează prea repede pentru o supraveghere responsabilă.
Dezvăluirea este probabil să stârnească noi apeluri în Washington și Silicon Valley pentru o reglementare mai riguroasă a industriei AI, în special în ceea ce privește modelele de frontieră cu capacități avansate de a detecta și lansa atacuri cibernetice.
Acesta apare la doar câteva zile după ce incidente similare de testare, implicând unele dintre aceleași modele de la OpenAI și Anthropic, au stârnit apeluri urgente pentru noi reglementări de siguranță a IA și o presiune în Silicon Valley pentru a încetini ritmul rapid al dezvoltării IA.
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