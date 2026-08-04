Piloții americani care urmăreau dezvoltarea armamentului sovietic au văzut ceva complet inexplicabil
Postat la: 04.08.2026 |
În toamna anului 1988, un avion de spionaj american a înregistrat un fenomen luminos ciudat-cunoscut sub numele de „Dome of Light"-după lansarea unei rachete balistice cu rază medie de acțiune SS-20 Saber sovietice. Inițial, experții s-au întrebat dacă combustibilul folosit pentru rachetă a creat aurora inexplicabilă sau dacă era un fel de nor de ion.
O teorie mai acceptată era că Domul de Lumină era o contramăsură concepută pentru a depăși apărările antimissile din SUA și Europa. Dacă există un lucru la care Uniunea Sovietică excela, acela era păstrarea secretelor. Adversarul SUA din timpul Războiului Rece a obținut informații valoroase prin eforturi de spionaj pentru a dezvolta prima sa bombă atomică în mare secret, iar lansarea Sputnik în 1957 a surprins de asemenea lumea. A durat chiar zile întregi ca lumea să își dea seama că ceva era extrem de greșit după accidentul de la centrala nucleară de la Cernobîl din 1986.
Din cauza predilecției URSS pentru ascundere, SUA au dezvoltat diverse metode de a spiona rivalul-avioane de înaltă altitudine precum U-2, sateliți spioni inovatori și dispozitive subacvatice construite special pentru a recupera submarinele sovietice distruse din adâncurile oceanului. Dar SUA avea un alt truc de recunoaștere în mânecă, staționat la baza aeriană Shemya din Insulele Aleutine. Aeronava era cunoscută sub numele de Boeing RC-135S Cobra Ball, care era un cadru de aeronava Boeing C-135 Stratolifter modificat (complet cu o gamă de senzori optici și electronici) conceput pentru o singură misiune: urmărirea lansărilor de rachete sovietice.
În toamna anului 1988, pilotul Forțelor Aeriene ale SUA, Robert Hopkins, se afla într-o astfel de misiune. Așezat în cabina de pilotaj a RC-135S Cobra Ball, el a observat lansarea unui rachetă care făcea parte dintr-o prevedere de distrugere prin tragere din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare din 1987 între SUA și Uniunea Sovietică. Tratatul permitea țărilor să elimine muniția acum ilegală prin lansarea acesteia către locuri de impact cunoscute, a raportat TWZ în 2019. Uniunea Sovietică plănuia să lanseze o rachetă balistică de rază medie SS-20 Saber, iar Hopkins și copilotul său erau prezenți pentru a observa, cu instrumentele pregătite pentru a colecta date de viteză și telemetrie.
Dar apoi s-a întâmplat ceva ciudat. Așa cum a spus Hopkins pentru TWZ: "În timp ce căutam trafic, am observat ceea ce părea a fi un zid translucid, alb lăptos, mișcându-se de la stânga, peste URSS, spre dreapta, către Oceanul Pacific de Nord. Acoperea întreg cerul de la nivelul solului până la cât de sus puteam vedea privind prin feroneriile din fața avionului. Se mișca foarte repede-mult mai repede decât traficul de avioane care se intersectează-și se apropia rapid de noi. Zidul de lumină a trecut peste calea noastră de zbor și apoi a continuat spre est, lăsând în urma sa cerul nopții gol și întunecat."
„Zidul" a primit porecla „Dome of Light"-un fenomen inexplicabil pe care Hopkins și același copilot l-au văzut doar o dată, de asemenea după lansarea unui rachetă SS-20. Inițial, piloții au atribuit experiența unei halucinații sau unui „eveniment auroral pe care niciunul dintre noi nu l-a mai văzut vreodată," a declarat Hopkins pentru TWZ. Dar oamenii de știință ai Forțelor Aeriene nu au fost convinși. Era oare posibil ca SS-20 să folosească un combustibil special care să cauzeze această lumină ciudată, sau era poate un tip de nor de ion pentru măsurarea aspectelor din atmosfera superioară?
Explicația mai sinistră era că Domul Luminii a fost proiectat special ca o contramăsură pentru a confunda apărarea antirachetă a SUA și a Europei. După cum raportează TWZ, dacă un astfel de sistem a funcționat cu adevărat rămâne necunoscut. Dar astăzi, alături de rachetele hipersonice ale Rusiei capabile să depășească apărarea SUA, o astfel de tehnologie ar putea fi cu adevărat mortală.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
„Safari uman" în Herson: Rușii au vânat cu drona un vânzător de legume. Imagini distopice
Imagini care par desprinse dintr-un film distopic au fost surprinse intr-o piața din Herson, unde un vanzator de fructe ...
-
Bulgaria reușește să țină pornită centrala nucleară Kozlodui la capacitate normală, în ciuda nivelului scăzut al Dunării. Ce au făcut bulgarii, dar românii și ungurii nu
Scaderea accentuata a nivelului Dunarii a determinat restrangerea activitații unor centrale nucleare din Romania și Unga ...
-
Profetul de la Davos: "Zeul-sclav" nu există. Harari despre următorii 50 de ani - Douăsprezece teze despre lumea care vine
Compania energetica portugheza EDP l-a invitat pe Yuval Noah Harari - cunoscut si ca profetul sau ideologul de la Davos ...
-
Canicula loveşte puternic agricultura europeană. Uleiul de măsline, printre cele mai afectate produse - Care sunt avantajele României
Valurile succesive de canicula, seceta și incendiile de vegetație reduc producția agricola in mai multe state europene ș ...
-
România intră în regim de avarie energetică: Guvernul poate tăia temporar curentul marilor consumatori
Premierul demis Ilie Bolojan, care conduce interimar și Ministerul Energiei, a anunțat, marți, ca Guvernul pregatește un ...
-
Un medic italian susține că razele solare nu cauzează cancer și că produsele de protecție solară sunt inutile: OMS a luat foc
Un medic italian susține ca razele solare nu cauzeaza cancer și ca produsele de protecție solara sunt inutile. Instituți ...
-
Conturile celui mai puternic om din lume - Donald Trump - au fost închise: suspiciuni de spălare de bani
Un nou episod tensionat il pune pe Donald Trump fața in fața cu una dintre cele mai mari banci din Statele Unite, transm ...
-
TVA zero pentru panouri fotovoltaice și baterii. Solicitarea adresată Parlamentului după criza energetică din această vară
Asociația Prosumatorilor și a Comunitaților de Energie (APCE) cere Parlamentului sa adopte in regim de urgența un pachet ...
-
Aspiratorul Philips nu mai trage bine? Filtrul poate fi primul suspect
Cand aspiratorul pornește normal, dar lasa in urma firimituri și praf, tentația este sa verifici imediat motorul. Î ...
-
Speranță pentru orbi: Picături oftalmice experimentale au restabilit vederea la șoareci
Cercetatori din Spania au dezvoltat o serie de picaturi oftalmice experimentale care au reușit sa restabileasca vederea ...
-
Un nou rival intră pe piața de ridesharing din România și readuce prețul la mica înțelegere: Cursele nu mai au tarif fix, ci se negociază
Piața serviciilor de transport alternativ din Romania se pregatește pentru o schimbare importanta. Platforma americana i ...
-
Și-a ținut mama moartă în gheață pentru a continua să-i încaseze pensia: ce au găsit polițiștii lângă trupul din congelator
O descoperire terifianta a ieșit la iveala intr-o casa din Marea Britanie, unde trupul unei batrane de 89 de ani a fost ...
-
Tancul "Terminator" de 48 de tone al lui Putin a ieșit la război dar nu mai are nicio șansă în fața câmpurilor minate ale ucrainenilor
Rusia a trimis pe frontul din Ucraina unul dintre cele mai rare și speciale blindate din dotarea sa: BMP-T „Termin ...
-
Harta Matrixului sau drumul spre libertate - Benzile conștiinței după catalogarea lui Robert Monroe
Daca ai studiat lucrarile lui Robert Monroe, probabil ai observat un detaliu pe care puțini il discuta: el nu descria do ...
-
Hartă termică pentru fiecare emoție declanșată în corp. Ce părți se activează automat odată cu frica, fericirea, tristețea, dragostea, invidia sau dezgustul
Cercetatorii de la Universitatea Aalto din Finlanda au desfașurat un experiment pe peste 700 de persoane. Le-au aratat f ...
-
CET Titan intră într-o nouă etapă de implementare. SAPE își consolidează planul de investiții în producție, stocare și infrastructură energetică critică
Semnarea contractului de finanțare pentru CET Titan București reprezinta mai mult decat trecerea proiectului intr-o noua ...
-
Realizare uriașă în domeniul întineririi: O enzimă creată cu IA „șterge” bătrânețea din țesuturi
Oamenii de știința au facut un pas istoric in medicina longevitații, reușind sa inverseze degradarea chimica a țesuturil ...
-
Mai multe previziuni conduc la același rezultat: Ceva grav de tot urmează a se întâmpla în războiul din Ucraina
O sinteza referitoare la evenimentele din ultimele saptamini conduce la o previziune aproape inevitabila: urmeaza ceva c ...
-
"Ne aflăm deja în era singularității IA?" Sam Altman si Elon Musk așa cred despre cea din urmă invenție a Omenirii
Se spune ca aceasta va fi ultima invenție a umanitații. În momentul in care o inteligența artificiala cu scop gene ...
-
Ziua în care se anulează gravitația Pământului: Avertismentul apocaliptic din 12 august 2026 și ecuația secretă a „Proiectului Anchor”
O teorie a conspirației fara precedent zguduie platformele TikTok și Instagram, strangand sute de milioan ...
-
Eclipsa din 12 august: orașul european cu cea mai lungă totalitate și zonele vizibile din România
Eclipsa totala de Soare din 12 august 2026 va fi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale deceniului. ...
-
Epidemia de dans din Franța: Săptămâni întregi oamenii nu s-au putut opri până la epuizare generală
În vara anului 1518, sute de oameni din Strasbourg au inceput sa danseze fara oprire, timp de zile și chiar saptam ...
-
Riscul unui cutremur de magnitudine 9 care ar devasta Coasta de Vest a SUA crește după o descoperire „neobișnuită", arată un studiu
Oamenii de știința au descoperit dovezi care sugereaza ca temutul cutremur de magnitudine 9 din zona de subducție Cascad ...
-
România apelează la energia din Ucraina după oprirea Unității 1 de la Cernavodă. O companie moldovenească intermediază achiziția
Nuclearelectrica a anunțat, luni la pranz, ca achiziționeaza energie electrica din Ucraina cu sprijinul Energocom, furni ...
-
Unităţile centralei nucleare bulgare de la Kozlodui funcţionează normal, în pofida nivelului scăzut record al Dunării
Cele doua unitati operationale al centralei nucleare bulgare Kozlodui NPP continua sa functioneze normal, in pofida nive ...
-
Un american a bătut recordul privind rezolvarea unui cub Rubik cu ochii închiși
Un american a reușit sa bata recordul privind rezolvarea unui cub Rubik cu ochii inchiși, transmite Mediafax. El a avut ...
-
Coreea de Sud înregistrează cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor
Coreea de Sud a inregistrat cea mai ridicata temperatura consemnata de la inceputul masuratorilor meteorologice moderne, ...
-
OZN-uri: dosarele secrete ale Pentagonului ies la lumină după 80 de ani. De ce Germania apare obsesiv în dosarele desecretizate
Arhive americane desecretizate recent dezvaluie ca interesul autoritaților pentru fenomene aeriene neidentificate dateaz ...
-
Expert: „O să fie un fiasco mai mare decât la Praid. Exploziile de pe Dunăre nu vor salva Centrala Cernavodă!"
Exploziile controlate efectuate duminica de Ministerul Apararii Naționale pentru devierea unei parți din debitul Dunarii ...
-
Marea Britanie anulează actele de rezidență date unor europeni post Brexit. Sute de mii de români au aplicat să rămână în țară după ieșirea din UE
Home Office, echivalentul ministerului de Afaceri Interne din Marea Britanie, a inceput sa trimita scrisori cetațenilor ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu