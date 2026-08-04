Piloții americani care urmăreau dezvoltarea armamentului sovietic au văzut ceva complet inexplicabil

În toamna anului 1988, un avion de spionaj american a înregistrat un fenomen luminos ciudat-cunoscut sub numele de „Dome of Light"-după lansarea unei rachete balistice cu rază medie de acțiune SS-20 Saber sovietice. Inițial, experții s-au întrebat dacă combustibilul folosit pentru rachetă a creat aurora inexplicabilă sau dacă era un fel de nor de ion.

O teorie mai acceptată era că Domul de Lumină era o contramăsură concepută pentru a depăși apărările antimissile din SUA și Europa. Dacă există un lucru la care Uniunea Sovietică excela, acela era păstrarea secretelor. Adversarul SUA din timpul Războiului Rece a obținut informații valoroase prin eforturi de spionaj pentru a dezvolta prima sa bombă atomică în mare secret, iar lansarea Sputnik în 1957 a surprins de asemenea lumea. A durat chiar zile întregi ca lumea să își dea seama că ceva era extrem de greșit după accidentul de la centrala nucleară de la Cernobîl din 1986.

Din cauza predilecției URSS pentru ascundere, SUA au dezvoltat diverse metode de a spiona rivalul-avioane de înaltă altitudine precum U-2, sateliți spioni inovatori și dispozitive subacvatice construite special pentru a recupera submarinele sovietice distruse din adâncurile oceanului. Dar SUA avea un alt truc de recunoaștere în mânecă, staționat la baza aeriană Shemya din Insulele Aleutine. Aeronava era cunoscută sub numele de Boeing RC-135S Cobra Ball, care era un cadru de aeronava Boeing C-135 Stratolifter modificat (complet cu o gamă de senzori optici și electronici) conceput pentru o singură misiune: urmărirea lansărilor de rachete sovietice.

În toamna anului 1988, pilotul Forțelor Aeriene ale SUA, Robert Hopkins, se afla într-o astfel de misiune. Așezat în cabina de pilotaj a RC-135S Cobra Ball, el a observat lansarea unui rachetă care făcea parte dintr-o prevedere de distrugere prin tragere din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare din 1987 între SUA și Uniunea Sovietică. Tratatul permitea țărilor să elimine muniția acum ilegală prin lansarea acesteia către locuri de impact cunoscute, a raportat TWZ în 2019. Uniunea Sovietică plănuia să lanseze o rachetă balistică de rază medie SS-20 Saber, iar Hopkins și copilotul său erau prezenți pentru a observa, cu instrumentele pregătite pentru a colecta date de viteză și telemetrie.

Dar apoi s-a întâmplat ceva ciudat. Așa cum a spus Hopkins pentru TWZ: "În timp ce căutam trafic, am observat ceea ce părea a fi un zid translucid, alb lăptos, mișcându-se de la stânga, peste URSS, spre dreapta, către Oceanul Pacific de Nord. Acoperea întreg cerul de la nivelul solului până la cât de sus puteam vedea privind prin feroneriile din fața avionului. Se mișca foarte repede-mult mai repede decât traficul de avioane care se intersectează-și se apropia rapid de noi. Zidul de lumină a trecut peste calea noastră de zbor și apoi a continuat spre est, lăsând în urma sa cerul nopții gol și întunecat."

„Zidul" a primit porecla „Dome of Light"-un fenomen inexplicabil pe care Hopkins și același copilot l-au văzut doar o dată, de asemenea după lansarea unui rachetă SS-20. Inițial, piloții au atribuit experiența unei halucinații sau unui „eveniment auroral pe care niciunul dintre noi nu l-a mai văzut vreodată," a declarat Hopkins pentru TWZ. Dar oamenii de știință ai Forțelor Aeriene nu au fost convinși. Era oare posibil ca SS-20 să folosească un combustibil special care să cauzeze această lumină ciudată, sau era poate un tip de nor de ion pentru măsurarea aspectelor din atmosfera superioară?

Explicația mai sinistră era că Domul Luminii a fost proiectat special ca o contramăsură pentru a confunda apărarea antirachetă a SUA și a Europei. După cum raportează TWZ, dacă un astfel de sistem a funcționat cu adevărat rămâne necunoscut. Dar astăzi, alături de rachetele hipersonice ale Rusiei capabile să depășească apărarea SUA, o astfel de tehnologie ar putea fi cu adevărat mortală.