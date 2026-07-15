Platforma Ghișeul.ro a fost clonată de hackeri. Ce trebuie să faci dacă ai fost păcălit deja

Platforma oficială Ghișeul.ro a fost clonată de infractori, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii profită de buna-credință a cetățenilor care vor să își plătească taxele online, creând pagini identice pentru a le fura datele personale și banii.

Securitatea digitală a cetățenilor care utilizează serviciile publice online este pusă în pericol de o campanie masivă de atacuri de tip phishing. O clonă a platformei oficiale Ghișeul.ro a fost creată de infractorii cibernetici cu scopul precis de a fura datele personale și detaliile bancare ale utilizatorilor de bună-credință.

Atacatorii copiază în detaliu interfețele grafice oficiale pentru a induce în eroare utilizatorii care doresc să își achite taxele și impozitele. Mesajele frauduloase transmise prin SMS sau rețele de socializare direcționează victimele către domenii web periculoase, unde elementele vizuale sunt identice cu cele ale portalului autentic.

„Orice site poate fi clonat. Sunt copiate toate elementele și introduse în site-ul clonat. Utilizatorii trebuie să verifice exact ce e scris în link și astfel își pot da seama dacă e linkul corect sau nu", se arată în comunicatul DNSC.

În cazul în care utilizatorii au apucat deja să introducă datele bancare confidențiale sau parolele pe aceste pagini suspecte, acțiunile imediate devin vitale pentru salvarea banilor din conturi.

Dincolo de raportarea incidentului către autoritățile din domeniul securității cibernetice, primul pas obligatoriu constă în securizarea fluxurilor financiare prin intermediul instituțiilor bancare emitente.

„Dacă ai completat datele cardului sau alte informații personale pe o pagină suspectă, este recomandat să contactezi imediat banca pentru blocarea cardului și monitorizarea eventualelor tranzacții neautorizate.

În paralel, incidentul poate fi raportat către Directoratul Național de Securitate Cibernetică, pentru ca autoritățile să poată lua măsuri împotriva site-urilor frauduloase."