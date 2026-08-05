Pornografie infantilă: Fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu e urmărit penal. Fosta parteneră i-a făcut plângere

Fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu e vizat într-un dosar de pronografie infantilă, instrumentat de procurorii DIICOT, care l-au saltat de la domiciliu dis de dimineata de la ora 6,00 cu mascații, pentru audieri.

„Urmare a interesului manifestat de către reprezentanții mass-media, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 05.08.2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de pornografie infantilă.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna octombrie 2025, un suspect a realizat două fotografii unei minore (în vârstă de 3 ani, la acea dată), membră a familiei sale, pe care le-a deținut și stocat. Totodată, acesta a distribuit imaginile, în care minora apărea nud, către mama acesteia, care, la momentul respectiv, nu mai locuia cu suspectul.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție."

Fosta parteneră de viață i-a făcut plângere penală pentru pornografie infantilă și îl acuză că a fotografiat-o pe fiica lor de patru ani în posturi indecente. Mai mult, ar fi pus-o sa se mângâie în zona genitală. Cei doi se află în conflict de mai mult timp. Avramescu i-a făcut două fotografii nud fiicei, când acesta se afla în grija sa, și i le-a trimis fostei partenere. Fosta parteneră i-a făcut plângere penală pentru pornografie infantilă.

Procurorii DIICOT au ridicat dispozitive electronice de la Avramescu, acesta fiind audiat de procurori în calitate de suspect. Cătălin Avramescu, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, este directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu" (ISPRI) din cadrul Academiei Române.