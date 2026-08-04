TVA zero pentru panouri fotovoltaice și baterii. Solicitarea adresată Parlamentului după criza energetică din această vară

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) cere Parlamentului să adopte în regim de urgență un pachet de măsuri fiscale care să stimuleze investițiile în producția și stocarea energiei. Organizația propune aplicarea unei cote de TVA de 0% pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare, după modelul deja implementat în Germania.

APCE cere TVA 0% pentru panouri fotovoltaice și baterii

Potrivit asociației, inițiativa are la bază Directiva (UE) 2022/542, care permite statelor membre să reducă până la zero TVA pentru instalațiile fotovoltaice.

APCE susține că Germania aplică deja această facilitate fiscală din 2023, iar rezultatele s-au tradus prin creșterea investițiilor private și dezvoltarea rapidă a capacităților de producție și stocare a energiei.

În sesiunea parlamentară din această toamnă, organizația va propune un pachet legislativ care prevede:

* TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW;

* TVA 0% pentru bateriile de stocare și componentele esențiale ale instalațiilor;

* TVA 0% pentru persoane fizice, ONG-uri, unități de cult, școli, spitale, instituții publice și IMM-uri eligibile;

* eliminarea TVA și a accizelor pentru energia electrică stocată și utilizată ulterior din baterii.

APCE: Lecțiile verii 2026 arată că România trebuie să accelereze investițiile

Asociația susține că problemele provocate în această vară de secetă, reducerea producției hidro și nucleare și presiunea asupra sistemului energetic arată că România trebuie să încurajeze mai rapid investițiile în producția și stocarea distribuită de energie.

„Seceta severă, nivelul scăzut al Dunării, diminuarea producţiei hidroenergetice, nucleare, vulnerabilităţile sistemului energetic şi presiunea asupra consumului din orele de vârf au demonstrat că România trebuie să accelereze investiţiile în producţia şi stocarea distribuită de energie", se precizează în comunicatul de presă al asociației.

Ce impact estimează asociația

Conform calculelor APCE, introducerea TVA zero ar putea genera anual:

* 96.000 de noi sisteme fotovoltaice;

* 768 MW putere instalată suplimentară;

* 1,54 GWh capacitate nouă de stocare;

* investiții private estimate la 614 milioane de euro.

Asociația estimează că impactul bugetar brut al neîncasării TVA ar fi de aproximativ 129 de milioane de euro anual, însă susține că această sumă ar putea fi compensată parțial prin taxele și impozitele plătite de firmele din domeniu și prin investițiile atrase.

Pe termen lung, organizația consideră că măsura ar contribui la reducerea importurilor de energie, scăderea consumului din rețea în orele de vârf, dezvoltarea capacităților de stocare și diminuarea presiunii asupra Sistemului Energetic Național.

APCE invocă exemplul Germaniei

Președintele APCE, Dan Pîrșan, afirmă că România are deja cadrul legal european necesar și că diferența față de alte state ține doar de decizia autorităților.

„Germania a demonstrat încă din 2023 că TVA ZERO pentru sistemele fotovoltaice şi bateriile de stocare funcţionează. Investiţiile private au crescut, capacităţile distribuite s-au dezvoltat rapid, iar sistemul energetic a devenit mai rezilient", susține acesta.

El arată că experiența verii 2026 a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic atunci când depinde de condițiile hidrologice și de importurile de energie.

„Nu putem aştepta ploaia sau intervenţia providenţei pentru a avea energie sigură. Este momentul ca statul să stimuleze investiţiile cetăţenilor şi ale mediului privat prin politici fiscale moderne, exact aşa cum au făcut deja alte state europene", afirmă el.

APCE își exprimă speranța că Parlamentul va analiza și va adopta măsurile propuse, pe care le consideră esențiale pentru consolidarea securității energetice și creșterea competitivității economiei.